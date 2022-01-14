Riccardo Fogli
Biografia
Riccardo Fogli nasce il 21 ottobre del 1947 a Pontedera, in Toscana. Debutta nel mondo della musica in qualità di bassista e frontman degli Slenders, un gruppo rock di Piombino, lavorando nel frattempo come gommista. Nel corso di un tournée nel Nord Italia, si esibisce con gli Slenders al "Piper" di Milano, dove il suo modo di cantare e di suonare viene particolarmente apprezzato da un gruppo guidato da Mauro Bertoli e Valerio Negrini: i Pooh.
Questi ultimi chiedono a Riccardo Fogli di aggregarsi a loro al posto di Gilberto Faggioli, oramai destinato a lasciare la formazione anche per via del suo carattere scontroso. Fogli accetta, mentre gli Slenders ottengono in cambio un contributo economico per il pagamento di un furgone.
Riccardo Fogli e i Pooh
Il primo album dei Pooh esce nell'autunno del 1966: si chiama "Per quelli come noi" e contiene, tra l'altro, il brano "Nel buio", una cover della canzone "I looked in the mirror": il ruolo di Fogli in questo LP, a dir la verità, è piuttosto limitato, anche perché molti pezzi erano già stati completati prima del suo arrivo.
Successivamente, Mauro Bertoli lascia la band, che diventa un quartetto: seguono singoli di successo cantati da Riccardo Fogli come "Piccola Katy" e "In silenzio", mentre nel 1969 viene pubblicato l'LP "Contrasto", dove il cantante toscano è a tutti gli effetti il leader vocale.
Nel 1970 è la volta di "Memorie", in cui appare evidente come l'unica voce dei Pooh sia Riccardo: per Valerio Negrini e per Roby Facchinetti c'è poco spazio. Nel giugno dello stesso anno, per altro, l'interprete pisano debutta come solista con "Zan zan/I 10 comandamenti dell'amore", 45 giri che incide con il nome d'arte Renzo in compagnia di Viola Valentino.
Poco dopo, il 45 giri "Tanta voglia di lei" dei Pooh vede l'affiancamento a Riccardo Fogli di Dodi Battaglia. Riccardo canta da solo, invece, "Pensiero" e "Che favola sei", ma nell'album "Opera prima" il ruolo di comprimario inizia a stargli stretto: per questo Fogli nel 1973 sceglie di lasciare la band, per altro nel bel mezzo di un tour.
La carriera solista
Uscito dai Pooh anche per i suggerimenti di Patty Pravo, sua fidanzata dell'epoca, esordisce con il suo LP da solista "Ciao amore, come stai", che però ottiene un successo molto limitato, proprio mentre i Pooh, grazie a "Parsifal", sono protagonisti addirittura di una tournée in America.
La scelta di Fogli, quindi, pare dimostrarsi un flop colossale: lo rivela anche la sua partecipazione, nel 1974, al "Festival di Sanremo" con la canzone "Complici", che passa inosservata, e lo stesso accade con "Amico sei un gigante". Nel 1975 il cantante di Pontedera partecipa a "Un disco per l'estate" con il singolo "Guardami", ma anche in questo caso i riscontri del pubblico sono deludenti.
Qualcosa sembra cambiare nel 1976 grazie a "Mondo", 45 giri che gli permette di tornare in auge, di prendere parte al "Festivalbar" e di aggiudicarsi il Disco Verde. Segue la pubblicazione di "Riccardo Fogli", il suo secondo LP, che tra l'altro comprende una rivisitazione della canzone "In silenzio". Nel 1977 tocca a "Il sole, l'aria, la luce, il cielo", che include brani quali "Il giorno comincia qui" e "Anna ti ricordi": la poetessa Carla Vistarini si occupa dei testi della maggior parte dei brani.
L'anno successivo viene pubblicata "Io ti porto via", raccolta seguita, nel 1979, dal singolo "Che ne sai", un successo che arriva ai primi posti in classifica. Nello stesso anno dovrebbe uscire "Matteo", un disco prodotto da Fogli con la collaborazione di Marcello Aitiani, ma l'album viene fermato perché troppo diverso rispetto al genere a cui l'artista ha abituato il pubblico fino a quel momento.
Gli anni '80
Nel 1980 Riccardo Fogli incide l'LP "Alla fine di un lavoro", che include il singolo "Ti amo però", mentre l'anno successivo viene pubblicato "Campione", da cui è estratto il singolo "Malinconia", vincitore del Disco di Platino, del Telegatto e della Vela d'Oro.
Nel 1982 Fogli partecipa al "Festival di Sanremo" con "Storie di tutti i giorni", che lo vede vincitore sul palco dell'Ariston. Seguono, tuttavia, polemiche anche aspre, che ipotizzano un successo letteralmente comprato dalla casa discografica, che comunque non incidono sul successo del brano, che vince il Disco d'Oro, il Premio Radio Corriere TV e il Telegatto, e permette a Fogli di cantare all'"Eurovision Song Contest".
Gli anni '90, 2000 e successivi
Nel 1991 torna a Sanremo con "Io ti prego di ascoltare", brano inserito nell'album "A metà del viaggio", per poi riproporsi all'Ariston anche l'anno seguente con "In una notte così". Dopo "Fogli su Fogli", disco unplugged del 1995, nel 1996 Riccardo è di nuovo a Sanremo con "Romanzo", che tuttavia non supera il diciannovesimo posto in classifica; due anni più tardi è la volta dell'uscita dell'album "Ballando".
Nel 2004 Fogli prende parte a "Music Farm", reality show presentato su Raidue da Amadeus, vincendo e ottenendo la possibilità di pubblicare un CD con le interpretazioni dei brani cantati nel corso del programma.
L'anno successivo registra il primo album di inediti del secondo millennio, "Ci saranno giorni migliori", in cui la maggior parte dei pezzi è scritta da Gatto Panceri.
Nell'estate del 2010 viene pubblicato "Fogli di vita e di musica", la prima biografia dedicata a Riccardo Fogli, scritta da Fabrizio Marcheselli e da Sabrina Panti; tre anni più tardi prende parte a "Tale e Quale Show", talent di Raiuno presentato da Carlo Conti.
Nel 2015 torna a suonare con i Pooh per "Reunion", tour con cui il gruppo intende celebrare i 50 anni di attività, traguardo raggiunto nel 2016. All'inizio del 2019 partecipa come concorrente alla 14ª edizione dell'Isola dei Famosi.
Frasi di Riccardo Fogli
Quando l'amore si fa vedere e bussa alla tua porta, se hai il coraggio gli apri e lo metti al primo posto.
Penso che il nostro percorso sia scritto dagli angeli, da qualcuno che decide per noi, specialmente quando si è giovani e si è guidati da tanti sassolini - come dice Coelho - bisogna saper distinguere i segnali nella vita: a volte ci si perde, a volte ci si ritrova.
Il mio papà che mi ha lasciato quando aveva 93 anni, ancora non sapeva bene o non capiva bene che mestiere facessi e come mi guadagnassi i due soldi che mi guadagno. Quando alla mattina presto io tornavo dai concerti andavo a baciarlo, lui mi guardava e mi diceva "sei ancora sveglio?", "si papà sono stato a fare il concerto a Roma", "concerto... a Roma...a fa cosa?", " a cantare babbo", "mah, ancora canti alla tua età! Ma ti pagano?". "Si papà io di mestiere faccio il cantante, scrivo le canzoni", "boh" rispondeva lui", "son tutte cavolate...a cosa servono?".
Lui diceva "vedi Nini, se tu fossi rimasto a lavorare alla Piaggio di Pontedera dove lavoravi, ora a 60 anni saresti andato in pensione, ma con una bella pensione, senza andare in giro per il mondo, in America, in Russia, in Kazakistan, ma non lo vedi... arrivi a casa e sei stanco morto, sei magro, e poi questi aeroplani non è pericoloso che caschino..." Io: "No dai, l'aereo è più tranquillo, ci sono gli incidenti in macchia, i contadini che cascano dal trattore, no papà, poi mi piace". Lui scuoteva la testa.
Non ho grandi cose, non possiedo una villa, ma solo una casa in campagna che è diventato uno dei posti più belli del mondo per me. Ho un bosco perché l’ho piantato, ho un boschetto di canne di bambù perché io le ho piantate con le mie mani, ho un bad and breakfast nella Maremma toscana "Casa Fogli" dove faccio impazzire di gioia e di meraviglia le persone che mi vengono a trovare, ed è una cosa piccola ma meravigliosa.
I dischi vengono fatti per essere venduti, non tanto dagli artisti quanto dai discografici. Una volta esistevano i magnati che finanziavano gli artisti e gli artisti erano liberi di dipingere, di cantare, di suonare di scolpire ciò che volevano; oggigiorno i nostri magnati sono i discografici. Se i dischi non vendono, fallisci un investimento che loro hanno fatto su di te.
[Nel 1978]
Con i soldi dei diritti di "Piccola Katy" mi sono comperato una Porsche. Il problema era che non avevo i soldi per la benzina.
I Beatles sono stati uno dei motivi per cui mi piaceva tanto cantare. L'Immagine di questi ragazzi bizzarri, strani, amici, che cambiavano il look, che cambiavano i vestiti, che modificavano il corso del mondo ed io volevo essere cambiato da loro e cambiare insieme con loro.
Aver lasciato i Pooh mi è dispiaciuto, loro erano i miei migliori amici, è come a venti anni andare via dalla tua famiglia, è stato un grande dolore, ma dal dolore ho imparato a vivere da solo, ho imparato a scrivere canzoni da solo, a pensare e decidere per me.
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Foto e immagini di Riccardo Fogli
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Commenti
Nota bene
Biografieonline non ha contatti diretti con Riccardo Fogli. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Riccardo Fogli.
Ciao Riccardo,
mi chiamo Renato, ho un passato da musicista in una band degli anni 60. Chiedo gentimente a te visto che nessuno mai è riuscito a darmi un'interpretazione della canzone "In Silenzio" retro del 45 Piccola Katy da te magistralmente interpretata insieme ai Pooh nel lontano 1968.
Ho pensato così di dare una mia intepretazione e sottoporla al tuo giudizio per sapere se effettivamente il testo aveva questo significato:
Una lei è morta. Lui crede che molto lontano c'è un mondo strano e fantastico dove non esiste la notte e la primavera dura in eterno. Che posto può essere se non il giardino dell'aldilà per chi ci crede naturalmente. Lui si strugge per il rimorso di non averla amata e si sente in colpa, ma ormai è troppo tardi. Pensa comunque che il fuoco d'amore non si sia spento e che un giorno potra finalmente raggiungerla in quel giardino incantato per rotrovare l'amore che l'aveva lasciato...
Ti ringrazio in anticipo ti auguro tanta felicità
Renato
Salve,
sono un'ammiratrice da sempre!
Devi sapere che ho scritto il testo di tre canzoni, nate in un contesto amichevole, che dovevano essere musicate dalla band del fratello di una mia amica ma poi, per impegni dei vari protagonisti, la cosa non si è più realizzata.
Sono canzoni semplici, ma a me sembrano abbastanza graziose, peccato che rischino di finire nel dimenticatoio...Potrei inviartele, e se si, a quale indirizzo di posta elettronica?
Se occorre sapere qualcosa di me diciamo pure che oramai sono una scrittrice affermata, già al 7° romanzo, e collaboro da 4 anni con un quotidiano on line di Jesi (AN), curando la rubrica del vernacolo:
www.viverejesi. it
Mi raccomando, ci tengo ad avere un giudizio spassionato, e non mi offendo se mi si deve dire che le canzoni non sono proponibili o scadenti.
Per eventuali informazioni sulla mia persona ognuno può digitare nome cognome MARINELLA CIMARELLI su google o altro motore di ricerca.
un abbraccio,
Marinella Cimarelli (sono anche una bravissima esperta cartomante, lavoravo al call centre di Jesi!)
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