Biografia

Nata a Londra il 17 luglio 1947, Camilla Shand è figlia di un ufficiale dell'esercito britannico e di Rosalind Cubitt. Insignita del titolo di Duchessa di Cornovaglia, Camilla viene educata secondo i dettami della religione anglicana.

Lo zio, Lord Ashcombe, è di sicuro la figura di spicco dell'intera famiglia, insignito del titolo da parte del governo conservatore. Come tutte le giovani donne inglesi, Camilla trascorre l'adolescenza in collegio, e qui impara una dura disciplina. Dopo essere stata in un istituto svizzero, torna in Inghilterra per trovare marito.

Nonostante non sia granchè bella o di classe, il 4 luglio 1973 si unisce in matrimonio con Andrew Parker Bowles, con il quale mette al mondo due figli: Laura e Tom. Al ricevimento nuziale partecipa anche il principe Carlo, amico della coppia e padrino dei loro figli. Mentre il marito e i figli seguono la religione cattolica, Camilla non rinuncia mai a praticare la dottrina della Chiesa anglicana. La duchessa e il principe di Galles Carlo si conoscono da ragazzi, e nonostante siano entrambi sposati, la loro relazione dura da circa trenta anni. Dicono che sia stata proprio Camilla Parker Bowles a suggerire a Carlo di sposare Diana Spencer.

Dopo il divorzio con il marito, avvenuto il 3 marzo 1995, la Duchessa di Cornovaglia, conosciuta in Scozia come Duchessa di Rothesay, torna a frequentare il suo grande amore Carlo a partire dal 1999. Il 10 febbraio 2005 si fidanzano ufficialmente. Inizialmente la relazione tra i due non viene vista di buon occhio dalla Corona, perché Camilla Parker Bowles è una donna divorziata, mentre Carlo diventerà il Governatore della Chiesa d'Inghilterra. Ottenuto il consenso della Chiesa d'Inghilterra, del Parlamento e di Elisabetta II, la coppia ha potuto convolare a nozze.

Il 9 aprile 2005 Carlo, Principe di Galles, vedovo di Lady Diana Spencer, sposa in seconde nozze Camilla Parker Bowles . Questa, per rispetto nei confronti della defunta Diana, morta in circostanze tragiche il 31 agosto 1997, rinuncia al titolo di Principessa del Galles e preferisce essere chiamata con i titoli secondari di cui è già in possesso.

Quando il Principe Carlo succederà al trono di Inghilterra, Camilla, essendo sua moglie, diventerà a tutti gli effetti "Regina consorte".

C'è un particolare da tenere in conto: se Camilla Shand si fosse convertita al Cattolicesimo, Carlo, dopo il matrimonio, sarebbe stato escluso dalla successione al trono insieme ai suoi discendenti. Nonostante le polemiche e la poca simpatia che circonda la figura di Camilla, certo meno popolare e ben voluta rispetto a Diana, pare che la relazione tra i due sia ben solida.

Qualche tempo fa circolavano voci su una crisi di coppia, e si parlava anche di un eventuale divorzio. In barba a tutti i pronostici, la coppia Camilla e Carlo va alla grande, e l'opinione pubblica si augura che vivano felici e contenti.