440 anni fa

Entra in vigore il calendario gregoriano che sostituisce il calendario giuliano. I giorni dal 5 al 14 ottobre 1582, estremi inclusi, non esistono nel nuovo calendario: tali giorni vengono saltati per rimettersi in sincronia con i movimenti astronomici. Esso prende il nome da Papa Gregorio XIII, che lo introduce con la bolla papale Inter gravissimas.