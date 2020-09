Biografia

Guenda Goria nasce il 4 dicembre 1988 a Roma. E' figlia della conduttrice televisiva Maria Teresa Ruta e del giornalista sportivo Amedeo Goria.

Fin da piccola mostra interesse per la recitazione, per lo sport e per il pianoforte. Quest’ultimo, in particolare, diventa con il tempo un vero e proprio lavoro. Guenda Goria è infatti una brava musicista, dotata di quello che in gergo si chiama “orecchio assoluto”, una caratteristica che le conferisce una marcia in più nel suonare gli strumenti musicali.

Guenda Goria

Inoltre la figlia d’arte di Ruta e Goria conosce e parla fluentemente ben quattro lingue straniere: francese, inglese, spagnolo, e portoghese.

Guenda Goria: la famiglia e gli studi

Quella di Guenda è una famiglia molto unita, nonostante i genitori siano separati da molto tempo: l’attrice e musicista romana ha un ottimo legame anche con il fratello Gianamedeo Goria, di quattro anni più giovane.

Per studiare e approfondire la recitazione Guenda Goria ha studiato a Milano, presso l’Actor’s Academy. Poi ha intrapreso gli studi di pianoforte e danza sempre a Milano, frequentando il prestigioso Conservatorio Verdi. E’ stata proprio la mamma ad avviarla alla carriera di pianista, visto che lei aveva intrapreso lo studio del pianoforte fin da quando era piccola.

Guenda è anche laureata: all’Università degli Studi di Milano ha conseguito il diploma di laurea in Filosofia ed Estetica.

Guenda Goria e la notorietà come attrice

Le sue apparizioni sul grande schermo non sono frequenti: l’abbiamo vista nel film del 2015 “Il racconto dei racconti - Tale of Tales” del regista Matteo Garrone. Nello stesso anno partecipa al film “Il paradiso delle signore” (serie tv della Rai, ispirata ad un romanzo di Emile Zola), interpretando il ruolo di Violetta Sforza.

Più intensa, invece, è la sua carriera televisiva. Nel 2006 Guenda Goria recita nella fiction “Crimini” e conduce poi un programma tutto suo su All Music, il Sun Splash Festival.

Partecipa in seguito ad alcuni reality televisivi famosi, come “Raccomandati” e “L’Isola dei Famosi” (settima edizione, nel 2010).

Guenda Goria

Interpreta dei ruoli anche nelle fiction “Un passo dal cielo”, “Così fan tutte”, “Con il sole negli occhi”.

Nel 2020 l’emergenza sanitaria da Coronavirus costringe Guenda ad interrompere un progetto parecchio interessante: uno spettacolo teatrale che metteva in scena la biografia della moglie di Robert Schumann, la concertista Clara Schumann.

Nel mese di settembre dello stesso anno, tuttavia, torna protagonista in tv come concorrente di un reality: entra nella casa del Grande Fratello VIP 5, assieme alla madre. Guenda Goria e Maria Teresa Ruta partecipano in coppia (come unico concorrente).

Guenda Goria con la mamma Maria Teresa Ruta

Vita privata e piccole curiosità

Per quanto riguarda la vita privata, nel 2020 Guenda ha dichiarato di essere single. Nel suo recente passato sentimentale c’è la storia con l’imprenditore Stefano Rotondo, incontrato in Kenya quando lei aveva solo sedici anni. Tra i due intercorrevano dieci anni di età di differenza, tuttavia la relazione è durata circa 14 anni. Come lei stessa ha raccontato, con Rotondo c’è stata un’intesa mentale assai forte: la prima sera che si sono conosciuti hanno trascorso il tempo a parlare di Dostoevskij e Nietzsche.

Ecco qualche curiosità che concerne la figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria: oltre alla passione per la recitazione e il pianoforte, Guenda è attratta dallo sport in generale, ed in particolare dal nuoto, equitazione e scherma. Inoltre ha conseguito un brevetto da sub.

Guenda Goria

L’attrice e pianista ha un profilo Instagram sul quale pubblica spesso foto che la ritraggono in diverse pose e situazioni della vita quotidiana. Nel 2020, ad esempio, ha postato una foto in cui mostra il suo lato b arrossato per la puntura di una medusa, scatenando commenti di vario tipo, alcuni dei quali piuttosto inopportuni.