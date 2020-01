Biografia

Ekaterina Vaganova nasce il 9 gennaio del 1988 a Vilyucinsk, in Kamchatka (Russia). Inizia a ballare già a cinque anni, in una scuola di danza della sua città: poco dopo si dedica alla danza latino-americana.

A undici anni, si trasferisce con la sua famiglia a Mosca, e due anni più tardi diventa campionessa mondiale nel programma delle 10 danze Juniors, in coppia con Alexander Ermacenkov. Grazie a questa vittoria, le viene assegnato il Premio Exercise per il contributo fornito allo sviluppo della danza sportiva nel suo Paese.

Gli anni 2000

A partire dal 2004 Ekaterina Vaganova balla con Gabriele Goffredo, con il quale è per due volte vicecampionessa del World in Youth Latin. Nel 2006 cambia partner e comincia a danzare con Andrea De Angelis: i due nel 2007 giungono quarti ai Campionati Mondiali ed Europei nel programma delle 10 danze; inoltre, giungono settimi al Blackpool Dance Festival Under 21 Latin e raggiungono la finale al Dutch Open Champions Under 21 e agli International Championship Under 21.

Nella primavera del 2009 la danzatrice prende parte alla versione russa di "Ballando con le stelle", facendo coppia con Kirill Pletnev e con Yuri Askarov. Inoltre, insieme con Dmytro Vlokh vince i campionati nazionali e, in rappresentanza dell'Ucraina, i campionati mondiali in versione IDSA.

Gli anni 2010

Nel 2010 si esibisce, insieme con altri maestri della versione italiana di "Ballando con le stelle", durante il concorso di Miss Italia. Nell'aprile del 2011, Ekaterina Vaganova abbandona le gare agonistiche per prendere parte alla versione ucraina di "Ballando con le stelle", dove è coreografa con Anfisa Chekhova e Vitaliy Zagoryiko.

A partire dal mese di gennaio del 2012, poi, è una delle protagoniste di "Ballando con le stelle" in Italia: dapprima è in coppia con l'attore Sergio Assisi; poi, nel corso dello spin off "Ballando con te", viene abbinata a Bruno Cabrerizo.

Dopo essere mancata dal programma nel 2013, torna a farne parte dal mese di ottobre del 2014: insieme con lei c'è il fiorettista italiano Valerio Aspromonte, medaglia d'oro ai Giochi Olimpici di Londra 2012.