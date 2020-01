Dan Peterson si ritira dal basket agonistico nel 1987. Dopo il suo ritiro inizia a lavorare come commentatore sportivo in televisione. Con il suo pesante e spiccato accento americano, Dan Peterson commenta e spiega le partite del basket statunitense NBA; lo slang inconfondibile di Dan Peterson viene sfruttato anche per alcuni spot pubblicitari per cui il coach presta la sua immagine. La campagna pubblicitarie che più lo identifica è quella del tè Lipton, di cui è protagonista tra il 1985 ed il 1994.

Dan Peterson

