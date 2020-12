Biografia

James Lee Burke è nato a Houston (Texas, USA) il 5 dicembre 1936 ed è cresciuto sulla costa del Golfo del Texas-Louisiana. Ha frequentato il Southwestern Louisiana Institute e in seguito ha conseguito una laurea in inglese e un master presso l'Università del Missouri rispettivamente nel 1958 e 1960.

Nel corso degli anni ha lavorato per la Sinclair Oil Company, poi come geometra, giornalista, professore universitario d'inglese, assistente sociale per Skid Row a Los Angeles, impiegato per il servizio occupazionale della Louisiana, e istruttore negli U.S. Job Corps.

Lui e sua moglie Pearl si sono incontrati alla scuola di specializzazione e sono sposati da 48 anni. Hanno quattro figli: Jim Jr., assistente procuratore degli Stati Uniti; Andree, psicologo scolastico; Pamala, produttrice di spot televisivi; e Alafair, professoressa di diritto e scrittrice con 4 romanzi pubblicati da Henry Holt. Ad oggi, lui e sua moglie vivono tra Missoula (Montana) e New Iberia (Louisiana)

Il lavoro di James Lee Burke è stato premiato con il premio Edgar ben due volte per Miglior Romanzo Criminale dell'Anno. Burke Ë stato uno dei vincitori del Breadloaf & Guggenheim Fellowship ed ha ricevuto il premio della NEA (National Educational Association).

I suoi racconti sono stati pubblicati negli Stati Uniti su The Atlantic Monthly, New Stories from the South, Best American Short Stories, Antioch Review, Southern Curiosità: Il suo romanzo The Lost Get-Back Boogie fu respinto da vari editori 111 volte nel corso di circa nove anni, e al momento della pubblicazione da parte della Louisiana State University... fu nominato per il premio Pulitzer.

Romanzi di James Lee Burke

Tra i suoi romanzi più famosi pubblicati in Italia:

Pioggia al neon (Baldini & Castoldi, 1998 - Meridiano Zero, 2007)

L'occhio del ciclone (Mondadori, 1997 - Fanucci, 2009)

Rabbia a New Orleans (Baldini & Castoldi, 1997) (Hammett Prize 1995)

La ballata di Jolie Blon (Meridiano Zero, 2005) (finalista Edgar Award 2003)

Ultima corsa per Elysian Fields (Meridiano Zero, 2005)

L'urlo del vento (Fanucci, 2008)

Il prezzo della vergogna (Fanucci, 2009)

Dave Robicheaux, il personaggio più famoso di Burke: è stato portato sul grande schermo due volte: da Alec Baldwin (in Omicidio a New Orleans, 1996, diretto da Phil Joanou) e da Tommy Lee Jones (L'occhio del ciclone - In the Electric Mist, 2009, con la regia di Bertrand Tavernier).

Pubblicazioni recenti

Dopo quattro anni di assenza, nel 2015 James Lee Burke torna nelle librerie italiane con "Creole Belle" e "Luce del mondo", entrambi tradotti ed editi dal marchi editoriale Unorosso. Si tratta di due nuovi capitoli della saga del detective sceriffo della Louisiana Dave Robicheaux.

Creole Belle

Nel primo romanzo, "Creole Belle", lo sceriffo è ricoverato presso una struttura di recupero a New Orleans, dopo essere stato ferito durante una sparatoria. Ben presto, a causa delle massicce dosi di morfina che è costretto a prendere per il dolore, Robicheaux viene assorbito totalmente da un pericoloso percorso a ritroso, in cui realtà e ricordi spettrali di un passato travagliato si mescolano, rendendolo incapace di distinguere l'una dagli altri. Così, quando una donna misteriosa, scomparsa da molte settimane, si ferma al suo capezzale e lascia un iPod con un'unica traccia, "My Creole Belle", il detective capisce che l'unica cosa da fare è liberarsi dai fantasmi del passato. Per farlo, chiede l'aiuto del suo ex socio e amico Clete Purcel.

Il sale della terra

Uscito in Italia nel mese di aprile del 2017, il romanzo Il sale della terra di Burke entra di nuovo dentro le vicende di Robicheaux e del suo fedele partner investigativo Clete Purcel. I due stanno trascorrendo una tranquilla vacanza di famiglia in Montana, ospiti nel ranch dello scrittore Albert Hollister, quando un'ombra inquietante torna dal passato: Alafair Robicheaux viene quasi uccisa da una freccia mentre fa jogging, e Gretchen, la figlia di Clete Purcel, subisce un'aggressione da parte di un poliziotto che viene poi trovato seviziato e ucciso nel suo chalet. Dietro i misteriosi fatti che coinvolgono i due protagonisti sembra celarsi il fantasma di Asa Surrette, spietato serial killer sfuggito alla condanna a morte in Kansas. Surrette però è stato dichiarato morto dopo l'incidente che ha coinvolto il furgone per il trasporto detenuti su cui viaggiava.