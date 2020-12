Biografia

Comico, imitatore e conduttore tv, Maurizio Crozza nasce a Genova il giorno 5 dicembre 1959. Consegue il diplomato nel 1980 presso la Scuola di recitazione del Teatro Stabile di Genova, poi prosegue la carriera con il Teatro dell'Archivolto di Genova: in questo ambiente, assieme agli altri attori, forma il gruppo cabarettista genovese dei "Broncoviz", di cui facevano parte anche gli attori Ugo Dighero, Marcello Cesena, Mauro Pirovano e Carla Signoris. Carla diventerà poi moglie di Maurizio Crozza.

La popolarità arriva grazie alla televisione, dapprima con i programmi satirici di Rai Tre "Avanzi" e "Tunnel" (condotti da Serena Dandini), poi soprattutto per le partecipazioni ai programmi della Gialappa's Band, su Italia 1. Di buon successo anche la trasmissione demenziale "Hollywood Party", che nel 1995 andava in onda sulla terza rete radiofonica della Rai.

Sempre nel 1995 avviene l'esordio di Maurizio Crozza come attore cinematografico: il film si intitola "Peggio di così si muore", di Marcello Cesena. A questo lavoro farà seguito quattro anni dopo "Tutti gli uomini del deficiente", ideato proprio dalla Gialappa's Band.

Per tre stagioni televisive, dal 2001 e fino al 2004, Crozza è il comico e trasformista di punta nella trasmissione di Rai Due "Quelli che... il calcio", così come "La Grande notte del lunedì sera", programmi entrambe presentati da Simona Ventura. Nel 2004 la formula vincente Ventura-Crozza viene ingaggiata per il palcoscenico del Festival di Sanremo, la cui direzione artistica nell'occasione è affidata a Tony Renis.

Nel 2005 Crozza torna a teatro con il monologo "Ognuno è libero", nel quale il comico genovese dimostra le sue grandi capacità di imitatore.

Lo stesso anno Adriano Celentano lo vuole in tv nella sua trasmissione-evento "Rockpolitik", programma che in tipico stile di Celentano non rimane privo di polemiche e dove Maurizio Crozza può sguazzare con grande libertà satirica.

Il 25 aprile 2006 esordisce su La7 come show-man in un nuovo programma del quale è anche autore, il cui titolo ironico è "Crozza Italia".

Nel 2007 viene chiamato per curare e interpretare la parte introduttiva del programma di dibattito politico "Ballarò" (condotto da Giovanni Floris), trasmesso su Rai Tre. Ballarò poi passa su La 7 con il nome "diMartedì".

Dopo i programmi su La 7 "Crozza Italia", "Italialand" e "Crozza nel paese delle meravigli", nel 2017 si trasferisce sul nuovo canale televisivo Nove, con il "Fratelli di Crozza".

Tra le esilaranti imitazioni di Maurizio Crozza durante la sua carriera si ricordano Serse Cosmi, Arrigo Sacchi, José Altafini, Fatih Terim, Franco Scoglio, Luciano Pavarotti, Carmelo Bene, Vito Corleone, Nino D'Angelo, Mahmoud Ahmadinejad, Antonino Zichichi, Benedetto XVI, George W. Bush, Marco Pannella, Alan Friedman, Gigi Marzullo, Francesco Guccini, Walter Veltroni, Carlo Taormina, Candido Cannavò e Massimiliano Fuksas.

Nel 2008 la moglie Carla Signoris scrive e pubblica un libro dal titolo "Ho sposato un deficiente" (Rizzoli).

Alcune esperienze teatrali di Maurizio Crozza

2004 "Ognuno è libero" di M. Crozza, G. Gallione, V. Grattarola, M. Olcese - regia G. Gallione

2000 "La vita non è rosa e fiore" di M. Crozza, Stefano Benni, M. Olcese - regia di Massimo Olcese

1997 "Quasi così" di Stefano Benni, M. Crozza, A. Ceccon - regia di Maurizio Crozza, Ugo Dighero

1996 "Amlieto" di Stefano Benni - regia di Giorgio Gallione

1993 "Il bar sotto il mare" di Stefano Benni - regia di Giorgio Gallione

1990 "Barbiturico" da Woody Allen - regia di Giorgio Gallione

1989 "Tango del calcio di rigore" da O. Soriano - regia di Giorgio Gallione

1988 "Angeli e soli" da I. Calvino - regia di Giorgio Gallione

1987 "Sgarbi e sgorbi" - regia di Giorgio Gallione

1987 "Ritorno al pulito" testo e regia di M. Crozza, U. Dighero

1986 "Il malloppo" di Joe Orton - regia di Giorgio Gallione

1985 "L'incerto palcoscenico" repertorio futurista - regia di Giorgio Gallione

1984 "Gli accidenti di Costantinopoli" da Carlo Goldoni - regia di Giorgio Gallione

1984 "Rosales" di Mario Luzi - regia di Orazio Costa Giovangigli

1983 "Bosco di notte" di Sansone - regia di A. Ruth Shamma

1983 "E lei per conquistare si sottomette" di O. Goldsmith regia di Marco Sciaccaluga

1983 "La Broccarotta" di H. Von Kleist - regia di Marco Sciaccaluga

1982 "Pericle Principe di Tiro" di William Shakespeare - regia di William Gaskil

1981 "La donna serpente" di C. Gozzi - regia di Egidio Marcucci

Televisione

2017 "Fratelli di Crozza" (Nove)

2012-2016 Crozza nel Paese delle Meraviglie" (La 7))

2011 "Italialand" (La 7)

2010 "Crozza Alive" (La 7)

2007-2014 "Ballarò" (Rai 3, Copertina)

2006 "Crozza Italia" (La7)

2005 "RockPolitick" (Rai 1)

2004 "54° Festival di Sanremo" (Rai 1)

2003-2004 "La grande notte" (Rai 2)

2003-2004 "Quelli che il calcio" (Rai 2)

2002-2003 "Quelli che il calcio" (Rai 2)

2002-2003 "La grande notte" (Rai 2)

2001-2002 "Quelli che il calcio" (Rai 2)

2001 "Mai dire gol" (Italia 1)

1999-2000 "Mai dire Maik" (Italia 1)

1999-2000 "Mai dire gol" (Italia 1)

1998-1999 "Mai dire gol" (Italia 1)

1995 "Hollywood Party" con i Broncoviz (Rai 3)

1994 "Tunnel" con i Broncoviz (Rai 3)

1993 "Avanzi" con i Broncoviz (Rai 3)

1992 "Avanzi" con i Broncoviz (Rai 3)

Film per la tv

1998 "Tutti gli uomini sono uguali" regia di Alessandro Capone (Italia 1)

1997 "Mamma per caso" regia di Sergio Martino (1)

1996 "Nei secoli dei secoli" regia di Marcello Cesena (Canale 5)

1992 "Pertini: un uomo coraggioso" regia di Franco Rossi (Rai 2)

Cinema