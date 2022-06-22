Antonino Zichichi
Biografia
Antonino Zichichi nasce a Trapani, in Sicilia, il 15 ottobre del 1929. Importantissimo fisico, pioniere del nucleare in Italia, oltre che autorevole divulgatore scientifico, specializzato nel campo della fisica delle particelle elementari, è noto al grande pubblico anche per le numerose partecipazioni in qualità di esperto e opinionista sui temi più disparati, all'interno delle più importanti trasmissioni televisive nazionali, soprattutto Rai.
Durante gli anni '60 Antonino Zichichi si ritaglia il proprio posto in ambito scientifico e non solo a livello esclusivamente italiano. Dopo le prime ricerche a Chicago, per i laboratori Fermilab, in prospettiva subnucleare, lo scienziato siciliano nel 1965 dirige il gruppo di ricerca che scopre il primo esempio di antimateria nucleare, all'interno di un progetto internazionale al CERN di Ginevra. Prima però, nel 1963, ha il merito di dare vita all'importante Centro di Cultura Scientifica "Ettore Majorana", ad Erice, dedicato per l'appunto al noto fisico e matematico scomparso in circostanze misteriose nel periodo prebellico e oggetto di un brillante libro scritto da Leonardo Sciascia.
Diventata Fondazione, il Centro di Cultura Scientifica "Ettore Majorana" ha poi compreso al suo interno 123 scuole di specializzazione post-laurea, abbracciando tutti i campi della ricerca scientifica e mettendo a disposizione degli studenti molte borse di studio per agevolare la ricerca.
In questi anni, Antonino Zichichi lavora ad alcuni dei suoi progetti più riusciti. Sempre nel campo subnucleare, relativo alla misurazione ad alta precisione, realizza un circuito elettronico in grado di arrivare ai 75 millesimi di miliardesimi di secondo dei tempi di volo delle particelle.
Nel 1977 poi, viene eletto presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, che presiede senza interruzioni fino al 1982. L'anno dopo invece, nel 1978, Zichichi viene eletto anche presidente della Società Fisica Europea. Mentre nel 1980, avvia gli studi nei laboratori del Gran Sasso, da lui progettati e molto importanti per l'Italia. Sei anni dopo invece, nel 1986, lo scienziato trapanese viene eletto presidente del World Lab, un'associazione che sostiene progetti scientifici nei paesi del terzo mondo.
È in questi anni '80, pertanto, che Antonino Zichichi comincia anche la sua attività di autore, che attira su di sé le mire di alcuni scienziati di impostazione più laica, quando non proprio atea, come il professore trevigiano Piergiorgio Odifreddi. Zichichi infatti, non ha mai nascosto la sua fede religiosa cristiana, propugnando sempre una scientificità non in contrasto con la dottrina religiosa. Nei suoi libri dedicati a Galileo Galilei, il primo pubblicato nel 1988 e il secondo nel 2001, Antonino Zichichi contesta la convinzione assunta dalla storiografia non solo scientifica che la Chiesa, al tempo della rivoluzione seicentesca, avesse contrastato le idee del famoso scienziato toscano.
Nel libro "Perché io credo in colui che ha fatto il mondo", pubblicato nel 1999 dalla casa Il Saggiatore, Zichichi si sofferma maggiormente sul rapporto fede-scienza, criticando anche qui, come in altri studi, la stessa teoria evoluzionistica, impostata a priori secondo lo scienziato e priva di un vero fondamento matematico. Altrettanto impegnato, ma in un campo diverso, è il suo saggio intitolato "L'irresistibile fascino del tempo", scritto nel 2000, e incentrato sulla regola del "calendario perfetto", orientato a migliorare il Calendario Gregoriano.
Alla luce degli importanti successi conseguiti anche nel campo della divulgazione, lo scienziato siciliano, nel 2000, riceve il Premio Enrico Fermi, conferitogli dalla Società Italiana di Fisica.
È in questi anni anche, che Antonino Zichichi intraprende la sua battaglia contro l'astrologia e più in generale contro le superstizioni, la numerologia su tutte. Nel libro "Il vero e il falso", pubblicato nel 2002, lo scienziato le passa in rassegna una dopo l'altra, decostruendone ogni fondamento non solo dal punto di vista squisitamente scientifico. E, sempre nello stesso anno, il 2002, riceve su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, il titolo di Cavaliere di Gran Croce al Merito della Repubblica Italiana.
Nel 2005 infine, ritorna sull'argomento da lui prediletto nella sua vasta produzione scientifica. Il libro "Tra Fede e Scienza. Da Giovanni Paolo II a Benedetto XVI", è molto apprezzato dalla cosiddetta scienza cristiana, oltre che dal pubblico degli appassionati che ormai da anni lo seguono con attenzione sia in televisione che sui libri di divulgazione. Attualmente, è docente emerito di Fisica superiore all'Università di Bologna.
Muore nella sua casa di Losanna, in Svizzera, il 9 febbraio 2026 all'età di 96 anni.
Frasi di Antonino Zichichi
La forma più elementare di Logica corrisponde a dire: patti chiari, amicizia lunga.
Credere in Dio è più logico e scientifico che credere nel nulla.
La Scienza è l'unico strumento che l'uomo possiede per dimostrare, con i fatti, che la Natura è un libro scritto seguendo un preciso disegno.
Il miracolo è destinato a essere creduto da coloro che hanno avuto il dono della Fede. E a non esserlo, da coloro che questo dono non l'hanno avuto.
Una delle nostre bandiere è la Scienza senza segreti e senza frontiere.
Il caso Galilei è ancora cronaca. Dobbiamo aspettare qualche migliaio di anni per avere, di esso, una lettura fedele.
Certamente il paradiso è qualcosa di cui tutti abbiamo bisogno, però non dobbiamo immaginarcelo in modo antropomorfico. [...] Ritengo che non si possa certo escludere la possibilità di un'esistenza al di fuori dello spazio e del tempo, della massa, delle energie e delle cariche. Nel paradiso può esserci tutto fuorché questo.
Sarà sempre possibile trovare un teorema che nessuno sarà in grado di dimostrare: vero oppure falso.
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Foto e immagini di Antonino Zichichi
Commenti
Professore STIMATISSIMO, forse potrebbe interessarLe dare un'occhiata a quello che io oso definire immodestamente, in termini epistemologici, come un “Breve Trattato Pseudoscientifico di Fisica Teorica Nucleare e Cosmologica”, che può trovare in una sezione nel mio sito web (ht -------sica/) all'indirizzo
ht t-----ati.
Tra i quali ho posto in evidenza affermazioni del tipo:
- L’elettrone (e-) è una particella fondamentale ma non elementare, essendo generata dalla rotazione di due sotto-particelle di carica -2/3 (la cui energia cinetica rotazionale, quando l’elettrone è in stato di quasi quiete, a velocità = 1m/sec, corrisponde alla MASSA a riposo di e-) attorno ad una terza di carica +1/3.
- La Massa (MP) di una particella (P) rappresenta una caratteristica intrinseca attribuibile all’energia contenuta nel “guscio” sferico virtuale di P prodotto dalla rotazione delle due sotto-particelle (ρ) orbitanti attorno a quella centrale (ƍ) su orbite di raggio “r” tra loro ortogonali, e corrisponde all’energia cinetica rotazionale di 2 ρ, ossia al prodotto del Momento Angolare di ρ per la frequenza di rotazione, espressa in numero di cicli/sec necessari a generare la struttura sferica esterna della particella P.
In particolare, la Massa a riposo M0 = (h. f_ρ) /(1 m^2/〖sec〗^2)
- L’INTERAZIONE DI GRAVITA' è solo apparentemente una forza di attrazione tra due corpi, essendo il risultato dell’azione combinata di due sistemi di forze contrapposte che spingono tali corpi l’uno verso l’altro con moto accelerato in modo esponenziale ed inversamente proporzionale al quadrato della distanza tra essi, come conseguenza della contemporanea eliminazione graduale dei componenti neutrinici ed anti-neutrinici della Molla Cosmica interposti nello spazio di separazione tra i due corpi massivi.
- Neutrini ed antineutrini cosmici, espressione “materiale” dell’energia del vuoto quantistico, sono i costituenti base del tessuto cosmico.
- L’energia si trasmette per contatto fisico attraverso le catene neutriniche che fungono da trasportatori di fotoni tra coppie di neutrini-antineutrini cosmici alla velocità della luce, la quale costituisce una proprietà limite di trasmissione di energia attraverso il tessuto cosmico, con un meccanismo rappresentabile in modo analogo a quello raffigurato con il “Pendolo di Newton”.
- Il MOTO DEI NEUTRINI non è reale ma puramente fittizio, dato che ciò che appare in movimento alla velocità della luce non è il neutrino prodotto alla sorgente, ma l’ultimo della catena costituente il tessuto cosmico alla quale il neutrino si associa imprimendo un impulso energetico che lungo tale catena si esprime secondo un meccanismo assimilabile a quello delle “Biglie di Newton".
-Ecc.
SAREBBE GRADITISSIMO SUO eventuale AUTOREVOLISSIMO COMMENTO.
Grazie per la cortese attenzione.
Come mai non si parla più degli impianti geotermici
Buonasera professor Zichichi. Sono Ennio Trombetta di 86 anni e ci siamo conosciuti 53 anni fa al corso pannelli solari acqua calda a Milano periodo invernale. Ho un grande bellissimo ricordo di Lei e Le chiedo perché a tutt'oggi non viene sviluppata la geotermia del sottosuolo per il riscaldamento e la refrigerazione, essendo noi i primi al mondo per impianto geotermico di Larderello. Il mio numero di cellulare è il seguente 333------- -Bareggio (MI) Via ------- 20
Sarei felice di risentirLa
Buongiorno Professore, mio figlio Federico di 16 anni vorrebbe incontrarla. È uno studente del Liceo Scientifico P. Frisi di Monza ed è appassionato di fisica quantistica.
Ha in agenda conferenze in Italia o nella comunità europea?
Grazie e saluti
Sabrina
Salve Dott. Zichichi, ho una domanda che riguarda l'ambiente, si parla molto del surriscaldamento e delle emissioni di co2 e del quale apparentemente secondo I vegani I colpevoli ancor più degli scarichi delle macchine e industrie sarebbero gli animali, I vegani chiedono che si smetta di mangiar carne per smettere di produrre altri animali, la mia domanda é questa, che cosa ce ne faremo di tutti gli animali che popolano la terra? Verrebero uccisi? Verrebero castrati? E a che prezzo? Che senso ha tutto ciò?
Grazie per la sua attenzione
Distinti saluti
Maria.
Rimpicciolimento
Sento molto parlare di universo in espansione ed in accelerazione e si cerca l'energia oscura.
Io mi sono detto e se invece fossero gli atomi di tutto l'universo a diminuire come dimensione ?
Si potrebbe spiegare l'apparente allontanarsi delle galassie tra di loro ed il red shift.
Voglio dire che se la materia rimpicciolisce, si riduce anche il metro di misura e due oggetti inizialmente ad una certa distanza, dopo un po di tempo sarebbero apparentemente allontanati.
La luce emessa ad una certa frequenza, col tempo arriverebbe molto lontana e la sua frequenza apparente sarebbe più bassa.
Messaggio augurale
Buon giorno carissimo Prof. Antonino Zichichi, Le inviamo i nostri più affettuosi auguri di buon compleanno, per i Suoi 92 anni, da estendere a tutti i Suoi cari. Un grande abbraccio Tonia e Lucio Cintura, da Cagliari.
Correlazione tra la religione cattolica e la scienza
Buongiorno professore, l'unica religione che è
nata 2000 anni fa e tramite il Suo Messaggero ha annunciato l'esistenza della Trinità, all'uomo ed alla civiltà di allora, è la Cattolica Cristiana. La scienza, il secolo scorso, grazie ad Einstein è arrivata a scoprire l 'esistenza di queste Tre forze presenti nell'universo.. Dio = lo spazio, Cristo = la materia, Lo Spirito Santo = l 'energia. Cordialità.
Buonasera Professore,
Vorrei farLe una domanda sul concetto dell'anima: considerato che il corpo umano e' materia ma anche massa ed appartiene alla c. d. sfera dell'immanente, e che secondo il noto principio (Lavoisier) "... nulla si crea e nulla si distrugge ma tutto si trasforma... ", come e' possibile dimostrare attraverso la scienza e le sue applicazioni e sperimentazioni, l'esistenza dell'anima dell'essere umano, che appartiene alla c. d. sfera del trascendente? esiste una possibilita'?
La ringrazio per l'attenzione.
Cordialita'.
Marco Piras
IlL. Prof. Zichichi, nell’ultimo anno ho letto quasi tutti i suoi libri di quelli scritti in italiano, ne manca qualcuno che leggerò appena terminato l’ultimo. Sono spinto da una grossa curiosità, e cioè: è stato Galilei ad avvicinarla così tanto alla fede Cattolica, oppure è stata la fede Cattolica ad avvicinarla così tanto a Galilei ? Questa domanda, perché mi trovo, purtroppo, in una estrema incertezza religiosa tra ateismo e credenza. Lei sostiene continuamente, nei suoi libri, che la fede è un dono, perché allora pur ricercandolo strenuamente non ho la fortuna di possederlo? Ed ecco il mio ricorso alla scienza e alla sua tanto affascinante teoria del Supermondo, sperando che Supemondo voglia significare quello che io desidero. La stimo tanto per il suo lavoro e la ringrazio per l’attenzione che vorrà concedermi.
Universo e Fede
Buongiorno Prof. Zichichi
Vorrei in breve discutere con lei sulla possibilità oggi di conciliare l'Universo spiegato nel suo formarsi e divenire dalla scienza e la fede in Dio.
So che lei è credente, mi piacerebbe esserlo anch'io ma vedo delle contraddizioni logiche, in particolari queste:
1) Si dice che se solo certi parametri fossero diversi non potrebbe esistere nulla, però questi parametri funzionano solo sulla terra visto che, almeno per ora, la vita come noi la intendiamo non è stata trovata su altri pianeti, pertanto mi fa pensare al caso più che al disegno divino.
2) Sulla scia di quanto detto per quale motivo Dio oltre alla terra avrebbe creato miliardi di pianeti che appaiono come lande deserte? Uno spreco non concepibile e quindi anche qui ripenso al caso che ha favorito la vita da noi e se anche fosse altrove sarebbero sempre in maggioranza i pianeti senza vita.
Gentilmente vorrei un suo parere sull'argomento.
Grazie.
Saluti
Claudio Giovanni Pedemonte
Percezione del tempo
Gentilissimo Dott. Zichichi le riassumo quanto segue; qualche giorno fa stavo seguendo la diretta della partita di Lazio Verona nella piattaforma televisiva Dazn. Al 22 minuto di gioco si interrompe il video per qualche secondo come se non trovasse il segnale, subito dopo il segnale ritorna e per brevi secondi mi fa visualizzare la partita non più al 22 0 23 minuto ma addirittura dal 45 minuto con le squadre sullo 0-1 per il Verona e con 1 minuto di recupero. per la fine del 1 tempo,. Giusto il tempo per rendermi conto che non era possibile e l'immagine si resetta da sola e torna al 24 del 1 tempo circa con il risultato ancora fermo sullo 0-0, le faccio presente che in quel momento seguivo anche la radio e il risultato era sullo 0-0. Incredibilmente a fine primo tempo al 45 minuto segna il Verona e danno 1 minuto di recupero come avevo già visto 23 24 minuti prima. Faccio presente che mio figlio che guardava partita in un'altra tv con lo stesso wi fi non era apparso niente e nemmeno era andato via il segnale. Non mi so spiegare cosa è successo, mi dica la sua per cortesia. In attesa di risposta si inviano i più cordiali saluti. SIG, Galanti Pier Paolo.. -------
Buongiorno. Sono Patrizia Forte figlia di Rosaria Cipolla e nipote del compianto Luigi Cipolla figlio di Alberto e Rosaria sorella della mamma del professor Antonino Zichichi. Che abitavano a Custonaci. Seguo da molto tempo l'attività del professore e mi piacerebbe contattarlo per fargli conoscere laia mamma. Grazie e buona a domenica.
Ho avuto l'onore di conoscerlo, grande uomo di grandissima umanità, avercene di uomini cosi
I depositi di scorie altamente radioattive ITALIANI sono bucati col risultato che ci sono infiltrazioni di sostanze altamente NOCIVE nelle falde acquifere. a questo punto le chiedo: QUANTO CONVERREBBE PRODURRE ENERGIA NUCLEARE SE LE SCORIE NON VENISSERO SEPPELLITE MA BRUCIATE CON TECNOLOGIE COMPLESSE? QUANTO è MORALMENTE ACCETTABILE CONDANNARE A LEUCEMIE E TUMORI GLI ABITANTI LIMITROFI ALLE CENTRALI per avere una lampadina accesa in più? Per non parlare poi della sicurezza che bisognerebbe garantire giorno e notte alle centrali per il rischio di attentati terroristici. L'ITALIA non è un PAESE SERIO dove poter utilizzare questo tipo di energia senza rischi. cordialmente. andrea la mantia
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