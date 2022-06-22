1 La TUA storia: perché pubblicare la tua biografia su questo sito
Biografie

Antonino Zichichi

Antonino Zichichi

Antonino Zichichi

Biografia

Antonino Zichichi nasce a Trapani, in Sicilia, il 15 ottobre del 1929. Importantissimo fisico, pioniere del nucleare in Italia, oltre che autorevole divulgatore scientifico, specializzato nel campo della fisica delle particelle elementari, è noto al grande pubblico anche per le numerose partecipazioni in qualità di esperto e opinionista sui temi più disparati, all'interno delle più importanti trasmissioni televisive nazionali, soprattutto Rai.

Durante gli anni '60 Antonino Zichichi si ritaglia il proprio posto in ambito scientifico e non solo a livello esclusivamente italiano. Dopo le prime ricerche a Chicago, per i laboratori Fermilab, in prospettiva subnucleare, lo scienziato siciliano nel 1965 dirige il gruppo di ricerca che scopre il primo esempio di antimateria nucleare, all'interno di un progetto internazionale al CERN di Ginevra. Prima però, nel 1963, ha il merito di dare vita all'importante Centro di Cultura Scientifica "Ettore Majorana", ad Erice, dedicato per l'appunto al noto fisico e matematico scomparso in circostanze misteriose nel periodo prebellico e oggetto di un brillante libro scritto da Leonardo Sciascia.

Diventata Fondazione, il Centro di Cultura Scientifica "Ettore Majorana" ha poi compreso al suo interno 123 scuole di specializzazione post-laurea, abbracciando tutti i campi della ricerca scientifica e mettendo a disposizione degli studenti molte borse di studio per agevolare la ricerca.

In questi anni, Antonino Zichichi lavora ad alcuni dei suoi progetti più riusciti. Sempre nel campo subnucleare, relativo alla misurazione ad alta precisione, realizza un circuito elettronico in grado di arrivare ai 75 millesimi di miliardesimi di secondo dei tempi di volo delle particelle.

Nel 1977 poi, viene eletto presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, che presiede senza interruzioni fino al 1982. L'anno dopo invece, nel 1978, Zichichi viene eletto anche presidente della Società Fisica Europea. Mentre nel 1980, avvia gli studi nei laboratori del Gran Sasso, da lui progettati e molto importanti per l'Italia. Sei anni dopo invece, nel 1986, lo scienziato trapanese viene eletto presidente del World Lab, un'associazione che sostiene progetti scientifici nei paesi del terzo mondo.

È in questi anni '80, pertanto, che Antonino Zichichi comincia anche la sua attività di autore, che attira su di sé le mire di alcuni scienziati di impostazione più laica, quando non proprio atea, come il professore trevigiano Piergiorgio Odifreddi. Zichichi infatti, non ha mai nascosto la sua fede religiosa cristiana, propugnando sempre una scientificità non in contrasto con la dottrina religiosa. Nei suoi libri dedicati a Galileo Galilei, il primo pubblicato nel 1988 e il secondo nel 2001, Antonino Zichichi contesta la convinzione assunta dalla storiografia non solo scientifica che la Chiesa, al tempo della rivoluzione seicentesca, avesse contrastato le idee del famoso scienziato toscano.

Nel libro "Perché io credo in colui che ha fatto il mondo", pubblicato nel 1999 dalla casa Il Saggiatore, Zichichi si sofferma maggiormente sul rapporto fede-scienza, criticando anche qui, come in altri studi, la stessa teoria evoluzionistica, impostata a priori secondo lo scienziato e priva di un vero fondamento matematico. Altrettanto impegnato, ma in un campo diverso, è il suo saggio intitolato "L'irresistibile fascino del tempo", scritto nel 2000, e incentrato sulla regola del "calendario perfetto", orientato a migliorare il Calendario Gregoriano.

Alla luce degli importanti successi conseguiti anche nel campo della divulgazione, lo scienziato siciliano, nel 2000, riceve il Premio Enrico Fermi, conferitogli dalla Società Italiana di Fisica.

È in questi anni anche, che Antonino Zichichi intraprende la sua battaglia contro l'astrologia e più in generale contro le superstizioni, la numerologia su tutte. Nel libro "Il vero e il falso", pubblicato nel 2002, lo scienziato le passa in rassegna una dopo l'altra, decostruendone ogni fondamento non solo dal punto di vista squisitamente scientifico. E, sempre nello stesso anno, il 2002, riceve su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, il titolo di Cavaliere di Gran Croce al Merito della Repubblica Italiana.

Nel 2005 infine, ritorna sull'argomento da lui prediletto nella sua vasta produzione scientifica. Il libro "Tra Fede e Scienza. Da Giovanni Paolo II a Benedetto XVI", è molto apprezzato dalla cosiddetta scienza cristiana, oltre che dal pubblico degli appassionati che ormai da anni lo seguono con attenzione sia in televisione che sui libri di divulgazione. Attualmente, è docente emerito di Fisica superiore all'Università di Bologna.

Muore nella sua casa di Losanna, in Svizzera, il 9 febbraio 2026 all'età di 96 anni.

Vuoi ricevere aggiornamenti su Antonino Zichichi ?

Inserisci la tua migliore e-mail

Frasi di Antonino Zichichi

3 fotografie

Foto e immagini di Antonino Zichichi

Foto di Antonino Zichichi
Foto di Antonino Zichichi
Foto di Antonino Zichichi

Commenti

Scrivi un messaggio
Mercoledì 22 giugno 2022 19:09:14

Richiesta contatto proposta progetto


Buon Giorno, da alcuni anni che porto avanti un progetto, basato su alcune regole della fisica, desidero potermi interfacciare per, se fattibile, rendere operativo tale progetto rivoluzionario. Distinti saluti

Da: D'Affronto Domenico
Domenica 23 gennaio 2022 11:41:41

Professore STIMATISSIMO, forse potrebbe interessarLe dare un'occhiata a quello che io oso definire immodestamente, in termini epistemologici, come un “Breve Trattato Pseudoscientifico di Fisica Teorica Nucleare e Cosmologica”, che può trovare in una sezione nel mio sito web (ht -------sica/) all'indirizzo
ht t-----ati.

Tra i quali ho posto in evidenza affermazioni del tipo:

- L’elettrone (e-) è una particella fondamentale ma non elementare, essendo generata dalla rotazione di due sotto-particelle di carica -2/3 (la cui energia cinetica rotazionale, quando l’elettrone è in stato di quasi quiete, a velocità = 1m/sec, corrisponde alla MASSA a riposo di e-) attorno ad una terza di carica +1/3.

- La Massa (MP) di una particella (P) rappresenta una caratteristica intrinseca attribuibile all’energia contenuta nel “guscio” sferico virtuale di P prodotto dalla rotazione delle due sotto-particelle (ρ) orbitanti attorno a quella centrale (ƍ) su orbite di raggio “r” tra loro ortogonali, e corrisponde all’energia cinetica rotazionale di 2 ρ, ossia al prodotto del Momento Angolare di ρ per la frequenza di rotazione, espressa in numero di cicli/sec necessari a generare la struttura sferica esterna della particella P.
In particolare, la Massa a riposo M0 = (h. f_ρ) /(1 m^2/〖sec〗^2)

- L’INTERAZIONE DI GRAVITA' è solo apparentemente una forza di attrazione tra due corpi, essendo il risultato dell’azione combinata di due sistemi di forze contrapposte che spingono tali corpi l’uno verso l’altro con moto accelerato in modo esponenziale ed inversamente proporzionale al quadrato della distanza tra essi, come conseguenza della contemporanea eliminazione graduale dei componenti neutrinici ed anti-neutrinici della Molla Cosmica interposti nello spazio di separazione tra i due corpi massivi.

- Neutrini ed antineutrini cosmici, espressione “materiale” dell’energia del vuoto quantistico, sono i costituenti base del tessuto cosmico.
- L’energia si trasmette per contatto fisico attraverso le catene neutriniche che fungono da trasportatori di fotoni tra coppie di neutrini-antineutrini cosmici alla velocità della luce, la quale costituisce una proprietà limite di trasmissione di energia attraverso il tessuto cosmico, con un meccanismo rappresentabile in modo analogo a quello raffigurato con il “Pendolo di Newton”.
- Il MOTO DEI NEUTRINI non è reale ma puramente fittizio, dato che ciò che appare in movimento alla velocità della luce non è il neutrino prodotto alla sorgente, ma l’ultimo della catena costituente il tessuto cosmico alla quale il neutrino si associa imprimendo un impulso energetico che lungo tale catena si esprime secondo un meccanismo assimilabile a quello delle “Biglie di Newton".
-Ecc.

SAREBBE GRADITISSIMO SUO eventuale AUTOREVOLISSIMO COMMENTO.
Grazie per la cortese attenzione.

Da: Malabarba Adriano
Domenica 7 novembre 2021 22:18:14

Come mai non si parla più degli impianti geotermici


Buonasera professor Zichichi. Sono Ennio Trombetta di 86 anni e ci siamo conosciuti 53 anni fa al corso pannelli solari acqua calda a Milano periodo invernale. Ho un grande bellissimo ricordo di Lei e Le chiedo perché a tutt'oggi non viene sviluppata la geotermia del sottosuolo per il riscaldamento e la refrigerazione, essendo noi i primi al mondo per impianto geotermico di Larderello. Il mio numero di cellulare è il seguente 333------- -Bareggio (MI) Via ------- 20
Sarei felice di risentirLa

Da: Rita Gilda D'Angelo
Mercoledì 3 novembre 2021 19:12:29

Buongiorno Professore, mio figlio Federico di 16 anni vorrebbe incontrarla. È uno studente del Liceo Scientifico P. Frisi di Monza ed è appassionato di fisica quantistica.
Ha in agenda conferenze in Italia o nella comunità europea?
Grazie e saluti
Sabrina

Da: Sabrina
Lunedì 1 novembre 2021 00:49:51

Salve Dott. Zichichi, ho una domanda che riguarda l'ambiente, si parla molto del surriscaldamento e delle emissioni di co2 e del quale apparentemente secondo I vegani I colpevoli ancor più degli scarichi delle macchine e industrie sarebbero gli animali, I vegani chiedono che si smetta di mangiar carne per smettere di produrre altri animali, la mia domanda é questa, che cosa ce ne faremo di tutti gli animali che popolano la terra? Verrebero uccisi? Verrebero castrati? E a che prezzo? Che senso ha tutto ciò?
Grazie per la sua attenzione
Distinti saluti
Maria.

Da: Maria
Sabato 16 ottobre 2021 19:04:10

Rimpicciolimento


Sento molto parlare di universo in espansione ed in accelerazione e si cerca l'energia oscura.
Io mi sono detto e se invece fossero gli atomi di tutto l'universo a diminuire come dimensione ?
Si potrebbe spiegare l'apparente allontanarsi delle galassie tra di loro ed il red shift.
Voglio dire che se la materia rimpicciolisce, si riduce anche il metro di misura e due oggetti inizialmente ad una certa distanza, dopo un po di tempo sarebbero apparentemente allontanati.
La luce emessa ad una certa frequenza, col tempo arriverebbe molto lontana e la sua frequenza apparente sarebbe più bassa.

Da: Maurizio Altieri
Venerdì 15 ottobre 2021 10:14:15

Messaggio augurale


Buon giorno carissimo Prof. Antonino Zichichi, Le inviamo i nostri più affettuosi auguri di buon compleanno, per i Suoi 92 anni, da estendere a tutti i Suoi cari. Un grande abbraccio Tonia e Lucio Cintura, da Cagliari.

Da: Lucio Cintura
Mercoledì 8 settembre 2021 10:19:52

Correlazione tra la religione cattolica e la scienza


Buongiorno professore, l'unica religione che è
nata 2000 anni fa e tramite il Suo Messaggero ha annunciato l'esistenza della Trinità, all'uomo ed alla civiltà di allora, è la Cattolica Cristiana. La scienza, il secolo scorso, grazie ad Einstein è arrivata a scoprire l 'esistenza di queste Tre forze presenti nell'universo.. Dio = lo spazio, Cristo = la materia, Lo Spirito Santo = l 'energia. Cordialità.

Da: Maggiora Gianguido
Martedì 3 agosto 2021 19:25:23

Buonasera Professore,

Vorrei farLe una domanda sul concetto dell'anima: considerato che il corpo umano e' materia ma anche massa ed appartiene alla c. d. sfera dell'immanente, e che secondo il noto principio (Lavoisier) "... nulla si crea e nulla si distrugge ma tutto si trasforma... ", come e' possibile dimostrare attraverso la scienza e le sue applicazioni e sperimentazioni, l'esistenza dell'anima dell'essere umano, che appartiene alla c. d. sfera del trascendente? esiste una possibilita'?
La ringrazio per l'attenzione.
Cordialita'.
Marco Piras

Da: Marco Piras
Giovedì 24 giugno 2021 17:39:13

IlL. Prof. Zichichi, nell’ultimo anno ho letto quasi tutti i suoi libri di quelli scritti in italiano, ne manca qualcuno che leggerò appena terminato l’ultimo. Sono spinto da una grossa curiosità, e cioè: è stato Galilei ad avvicinarla così tanto alla fede Cattolica, oppure è stata la fede Cattolica ad avvicinarla così tanto a Galilei ? Questa domanda, perché mi trovo, purtroppo, in una estrema incertezza religiosa tra ateismo e credenza. Lei sostiene continuamente, nei suoi libri, che la fede è un dono, perché allora pur ricercandolo strenuamente non ho la fortuna di possederlo? Ed ecco il mio ricorso alla scienza e alla sua tanto affascinante teoria del Supermondo, sperando che Supemondo voglia significare quello che io desidero. La stimo tanto per il suo lavoro e la ringrazio per l’attenzione che vorrà concedermi.

Da: Antonio Buongiorno
Lunedì 31 maggio 2021 13:12:50

Universo e Fede


Buongiorno Prof. Zichichi
Vorrei in breve discutere con lei sulla possibilità oggi di conciliare l'Universo spiegato nel suo formarsi e divenire dalla scienza e la fede in Dio.
So che lei è credente, mi piacerebbe esserlo anch'io ma vedo delle contraddizioni logiche, in particolari queste:

1) Si dice che se solo certi parametri fossero diversi non potrebbe esistere nulla, però questi parametri funzionano solo sulla terra visto che, almeno per ora, la vita come noi la intendiamo non è stata trovata su altri pianeti, pertanto mi fa pensare al caso più che al disegno divino.

2) Sulla scia di quanto detto per quale motivo Dio oltre alla terra avrebbe creato miliardi di pianeti che appaiono come lande deserte? Uno spreco non concepibile e quindi anche qui ripenso al caso che ha favorito la vita da noi e se anche fosse altrove sarebbero sempre in maggioranza i pianeti senza vita.

Gentilmente vorrei un suo parere sull'argomento.

Grazie.
Saluti
Claudio Giovanni Pedemonte

Da: Claudio Pedemonte
Lunedì 14 dicembre 2020 19:28:03

Percezione del tempo


Gentilissimo Dott. Zichichi le riassumo quanto segue; qualche giorno fa stavo seguendo la diretta della partita di Lazio Verona nella piattaforma televisiva Dazn. Al 22 minuto di gioco si interrompe il video per qualche secondo come se non trovasse il segnale, subito dopo il segnale ritorna e per brevi secondi mi fa visualizzare la partita non più al 22 0 23 minuto ma addirittura dal 45 minuto con le squadre sullo 0-1 per il Verona e con 1 minuto di recupero. per la fine del 1 tempo,. Giusto il tempo per rendermi conto che non era possibile e l'immagine si resetta da sola e torna al 24 del 1 tempo circa con il risultato ancora fermo sullo 0-0, le faccio presente che in quel momento seguivo anche la radio e il risultato era sullo 0-0. Incredibilmente a fine primo tempo al 45 minuto segna il Verona e danno 1 minuto di recupero come avevo già visto 23 24 minuti prima. Faccio presente che mio figlio che guardava partita in un'altra tv con lo stesso wi fi non era apparso niente e nemmeno era andato via il segnale. Non mi so spiegare cosa è successo, mi dica la sua per cortesia. In attesa di risposta si inviano i più cordiali saluti. SIG, Galanti Pier Paolo.. -------

Da: Pier Paolo Galanti
Domenica 2 febbraio 2020 12:47:31

Buongiorno. Sono Patrizia Forte figlia di Rosaria Cipolla e nipote del compianto Luigi Cipolla figlio di Alberto e Rosaria sorella della mamma del professor Antonino Zichichi. Che abitavano a Custonaci. Seguo da molto tempo l'attività del professore e mi piacerebbe contattarlo per fargli conoscere laia mamma. Grazie e buona a domenica.

Da: Patrizia Forte
Giovedì 26 luglio 2018 17:52:41

Ho avuto l'onore di conoscerlo, grande uomo di grandissima umanità, avercene di uomini cosi

Da: Giuly
Domenica 1 maggio 2011 14:29:34

I depositi di scorie altamente radioattive ITALIANI sono bucati col risultato che ci sono infiltrazioni di sostanze altamente NOCIVE nelle falde acquifere. a questo punto le chiedo: QUANTO CONVERREBBE PRODURRE ENERGIA NUCLEARE SE LE SCORIE NON VENISSERO SEPPELLITE MA BRUCIATE CON TECNOLOGIE COMPLESSE? QUANTO è MORALMENTE ACCETTABILE CONDANNARE A LEUCEMIE E TUMORI GLI ABITANTI LIMITROFI ALLE CENTRALI per avere una lampadina accesa in più? Per non parlare poi della sicurezza che bisognerebbe garantire giorno e notte alle centrali per il rischio di attentati terroristici. L'ITALIA non è un PAESE SERIO dove poter utilizzare questo tipo di energia senza rischi. cordialmente. andrea la mantia

Da: Andrea

Commenti Facebook

Argomenti e biografie correlate

Ettore Majorana Leonardo Sciascia Precisione Piergiorgio Odifreddi Galileo Galilei Enrico Fermi Repubblica Italiana Giovanni Paolo II Benedetto XVI Scienze

Antonino Zichichi nelle opere letterarie

Publio Virgilio Marone

Publio Virgilio Marone

Poeta antico romano
α 15 ottobre 70
ω 21 settembre 19
Federico Guglielmo IV di Prussia

Federico Guglielmo IV di Prussia

Monarca tedesco
α 15 ottobre 1795
ω 2 gennaio 1861
Fedez

Fedez

Rapper e produttore discografico italiano
α 15 ottobre 1989
Friedrich Nietzsche

Friedrich Nietzsche

Filosofo tedesco
α 15 ottobre 1844
ω 25 agosto 1900
Italo Calvino

Italo Calvino

Scrittore italiano
α 15 ottobre 1923
ω 19 settembre 1985
John Kenneth Galbraith

John Kenneth Galbraith

Economista canadese
α 15 ottobre 1908
ω 29 aprile 2006
Lucio Corsi

Lucio Corsi

Cantautore italiano
α 15 ottobre 1993
Luigi Giussani

Luigi Giussani

Sacerdote e teologo italiano, fondatore del movimento di Comunione e Liberazione
α 15 ottobre 1922
ω 22 febbraio 2005
Mario Puzo

Mario Puzo

Scrittore e sceneggiatore statunitense
α 15 ottobre 1920
ω 2 luglio 1999
Michel Foucault

Michel Foucault

Filosofo e storico francese
α 15 ottobre 1926
ω 26 giugno 1984
Penny Marshall

Penny Marshall

Regista, produttrice e attrice statunitense
α 15 ottobre 1943
ω 17 dicembre 2018
Peppe Servillo

Peppe Servillo

Cantante, attore, compositore e sceneggiatore italiano
α 15 ottobre 1960
Salvo D'Acquisto

Salvo D'Acquisto

Carabiniere italiano, eroe durante la Seconda guerra mondiale per il suo sacrificio
α 15 ottobre 1920
ω 23 settembre 1943
Tomaso Montanari

Tomaso Montanari

Storico dell'arte, accademico e saggista italiano
α 15 ottobre 1971
Costante Girardengo

Costante Girardengo

Atleta italiano, ciclismo
α 18 marzo 1893
ω 9 febbraio 1978
Franco Marini

Franco Marini

Sindacalista e politico italiano
α 9 aprile 1933
ω 9 febbraio 2021
Città del Vaticano

Città del Vaticano

Stato
α 7 giugno 1929
Anna Frank

Anna Frank

Scrittrice tedesca, vittima del nazismo
α 12 giugno 1929
ω Anno 1945
Audrey Hepburn

Audrey Hepburn

Attrice britannica
α 4 maggio 1929
ω 20 gennaio 1993
Bud Spencer

Bud Spencer

Attore italiano
α 31 ottobre 1929
ω 27 giugno 2016
Chet Baker

Chet Baker

Trombettista jazz statunitense
α 23 dicembre 1929
ω 13 maggio 1988
Christa Wolf

Christa Wolf

Scrittrice tedesca
α 18 marzo 1929
ω 1 dicembre 2011
Christopher Plummer

Christopher Plummer

Attore canadese
α 13 dicembre 1929
ω 5 febbraio 2021
Delia Scala

Delia Scala

Soubrette e attrice italiana
α 25 settembre 1929
ω 15 gennaio 2004
Emanuele Severino

Emanuele Severino

Filosofo italiano
α 26 febbraio 1929
ω 17 gennaio 2020
Franca Rame

Franca Rame

Attrice teatrale, drammaturga e politica italiana
α 18 luglio 1929
ω 29 maggio 2013
Grace Kelly

Grace Kelly

Attrice statunitense e reale monegasca
α 12 novembre 1929
ω 14 settembre 1982
Jacqueline Kennedy

Jacqueline Kennedy

First Lady statunitense
α 28 luglio 1929
ω 19 maggio 1994
Jacques Brel

Jacques Brel

Cantautore belga
α 8 aprile 1929
ω 9 ottobre 1978
Jean Baudrillard

Jean Baudrillard

Filosofo e sociologo francese
α 27 luglio 1929
ω 6 marzo 2007
Jürgen Habermas

Jürgen Habermas

Filosofo, storico e sociologo tedesco
α 18 giugno 1929
Martin Luther King

Martin Luther King

Politico statunitense, difensore dei diritti civili
α 15 gennaio 1929
ω 4 aprile 1968
Max von Sydow

Max von Sydow

Attore svedese
α 10 aprile 1929
ω 8 marzo 2020
Michael Ende

Michael Ende

Scrittore tedesco
α 12 novembre 1929
ω 28 agosto 1995
Milan Kundera

Milan Kundera

Scrittore ceco
α 1 aprile 1929
ω 11 luglio 2023
Nicoletta Orsomando

Nicoletta Orsomando

Storica annunciatrice tv italiana
α 11 gennaio 1929
ω 21 agosto 2021
Oriana Fallaci

Oriana Fallaci

Giornalista e scrittrice italiana
α 29 giugno 1929
ω 15 settembre 2006
Paolo Poli

Paolo Poli

Attore teatrale italiano
α 23 maggio 1929
ω 25 marzo 2016
Peter Higgs

Peter Higgs

Fisico inglese, premio Nobel
α 29 maggio 1929
ω 8 aprile 2024
Sergio Leone

Sergio Leone

Regista italiano
α 3 gennaio 1929
ω 30 aprile 1989
Ursula K. Le Guin

Ursula K. Le Guin

Scrittrice statunitense, fantascienza
α 21 ottobre 1929
ω 22 gennaio 2018
Vittorio Taviani

Vittorio Taviani

Regista italiano
α 20 settembre 1929
ω 15 aprile 2018
Yasser Arafat

Yasser Arafat

Leader politico palestinese
α 24 agosto 1929
ω 11 novembre 2004
Varenne

Varenne

Campione ippico
α 19 maggio 1995
ω 18 agosto 2026
Valentino

Valentino

Stilista italiano
α 11 maggio 1932
ω 19 gennaio 2026
Alex Zanardi

Alex Zanardi

Pilota automobilistico e paraciclista italiano
α 23 ottobre 1966
ω 1 maggio 2026
Chuck Norris

Chuck Norris

Attore statunitense, campione di Karate
α 10 marzo 1940
ω 20 marzo 2026
David Riondino

David Riondino

Cantautore, attore, regista e scrittore italiano
α 10 giugno 1953
ω 29 marzo 2026
Edgar Morin

Edgar Morin

Filosofo e sociologo francese
α 8 luglio 1921
ω 29 maggio 2026
Emma Bonino

Emma Bonino

Politica italiana
α 9 marzo 1948
ω 11 settembre 2026
Enrica Bonaccorti

Enrica Bonaccorti

Attrice e conduttrice tv italiana
α 18 novembre 1949
ω 12 marzo 2026
Francesco Guccini

Francesco Guccini

Cantautore e scrittore italiano
α 14 giugno 1940
ω 6 agosto 2026
Gino Paoli

Gino Paoli

Cantautore italiano
α 23 settembre 1934
ω 24 marzo 2026
Lionel Jospin

Lionel Jospin

Politico francese
α 12 luglio 1937
ω 22 marzo 2026
Livio Berruti

Livio Berruti

Atleta italiano, campione olimpico
α 19 maggio 1939
ω 9 agosto 2026
Mahmoud Ahmadinejad

Mahmoud Ahmadinejad

Leader politico iraniano
α 28 ottobre 1956
ω 28 febbraio 2026
Nitto Santapaola

Nitto Santapaola

Criminale italiano, boss mafioso di Cosa Nostra
α 4 giugno 1938
ω 2 marzo 2026
Peppino Di Capri

Peppino Di Capri

Cantante italiano
α 27 luglio 1939
ω 11 luglio 2026
Robert Duvall

Robert Duvall

Attore statunitense
α 5 gennaio 1931
ω 15 febbraio 2026
Sam Neill

Sam Neill

Attore neozelandese
α 14 settembre 1947
ω 13 luglio 2026
Sandro Mazzola

Sandro Mazzola

Ex calciatore italiano
α 8 novembre 1942
ω 19 settembre 2026
Ted Turner

Ted Turner

Imprenditore statunitense
α 19 novembre 1938
ω 6 maggio 2026
Tony Dallara

Tony Dallara

Cantante italiano
α 30 giugno 1936
ω 16 gennaio 2026
Umberto Bossi

Umberto Bossi

Politico italiano
α 19 settembre 1941
ω 19 marzo 2026

Chi l'ha detto?

Bisogna sempre dare spontaneamente quello che non si può impedire ti venga tolto.
Aforismi

Ricevi gli aggiornamenti

Inserisci la tua migliore e-mail