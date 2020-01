Biografia

Nicolina Orsomando, da tutti conosciuta come Nicoletta, nasce l'11 gennaio del 1929 a Casapulla, in provincia di Caserta. Trasferitasi dapprima a Mazzarino e poi a Lavello (qui il padre Giovanni dirige la banda musicale cittadina), si sposta quindi a Littoria e infine definitivamente a Roma, nel 1937. Nella Capitale, mentre il padre lavora come direttore della banda della milizia, chiamato direttamente da Benito Mussolini, la piccola Nicoletta vive a Trastevere. Il 25 luglio del 1943, suo padre Giovanni decide di non aderire alla Repubblica di Salò e dà le dimissioni.

La famiglia Orsomando va incontro a un periodo di crisi economica, senza un lavoro per il capofamiglia, con la maggior parte dei beni venduti alla borsa nera (inclusi i gioielli di famiglia). Nonostante ciò, Nicoletta non vive mai situazioni di difficoltà: frequenta le magistrali e poi un corso universitario per diventare assistente sociale. Entra a far parte, quindi, dell'Ina-Casa, dove si occupa di assegnare abitazioni ai meno abbienti.

Tenta, nel frattempo, la strada della radio (dopo aver sperimentato, senza troppa fortuna, il teatro), spinta dai conoscenti che le riconoscono una voce molto bella: tuttavia, dopo un mese di corso di dizione viene messa da parte, e quindi abbandona i suoi sogni. Tutto cambia, però, quando viene a sapere che a Roma sta arrivando anche la televisione, e che si stanno svolgendo dei provini.

Approda sul piccolo schermo nel 1953: il 22 ottobre di quell'anno, presenta un documentario sull'Enciclopedia Britannica della "National Geographic". Si tratta di una trasmissione ancora sperimentale, anche perché gli italiani che hanno un televisore in casa all'epoca sono davvero pochi. Di lì a poco arriva la "Tv dei ragazzi". Dopo aver condotto "Cineselezione", approda per qualche puntata a "L'amico degli animali", di Angelo Lombardi. Dopo aver preso parte, accanto a Marisa Allasio, Fiorella Mari e Nunzio Filogamo, al Festival di Sanremo del 1957, partecipa a "Sette giorni al Parlamento", e nel 1968 insieme con Jader Jacobelli inaugura "Oggi al Parlamento", notiziario parlamentare.

Nel corso degli anni diviene famosa come "Signorina buonasera", vale a dire annunciatrice Rai per antonomasia, grazie ai suoi modi educati e gentili, alla sua dizione perfetta e al suo volto rassicurante. La sua carriera da annunciatrice dura quarant'anni, e si conclude il 20 novembre del 1993, data del suo ritiro ufficiale.

Nicoletta Orsomando

Dopo aver partecipato, nel 1999, a "Su e giù", programma di intrattenimento condotto da Gaia De Laurentiis su Raidue, torna in Rai il 21 gennaio 2008 con "Viva Radio2 Minuti", show di Fiorello in onda dopo il "Tg1" delle 20 su Raiuno: lo stesso Fiorello, per altro, la imita nei promo del programma, e la stessa cosa faranno altri personaggi famosi come Biagio Antonacci, Simona Ventura, Laura Pausini e Jovanotti.

Nello stesso anno, Nicoletta partecipa, sempre su Raiuno, a "Tutti pazzi per la tele", presentato da Antonella Clerici, protagonista di un curioso confronto generazionale con la giovane Arianna Marchetti, annunciatrice di Raidue in quegli anni. Dopo essere apparsa al fianco di Lorella Cuccarini a "Domenica In" nei primi mesi del 2011, Nicoletta Orsomando a giugno di quell'anno partecipa a "Hotel Patria", programma di Mario Calabresi in onda su Raitre, durante il quale legge lettere pensate e scritte da persone comuni e personaggi famosi.