Biografia

Arthur Christopher Orme Plummer nasce il 13 dicembre del 1929 a Toronto, in Canada, figlio unico di Isabella e John, nipote di John Abbott, Primo Ministro canadese. Dopo il divorzio dei genitori, rimane a vivere con la madre: i due si trasferiscono nel Québec, a Senneville, dove Christopher comincia a studiare pianoforte. Ben presto, però, abbandona la musica, e già nei primi anni Quaranta si dedica alla recitazione.

Per molti anni fa parte della Canadian Repertory Theatre. Nel 1954 è a New York, a teatro, con gli spettacoli "The Dark Is Light Enough" e "The Constant Wife", in cui recita al fianco di Katharine Cornell: proprio il marito di quest'ultima, apprezzandone le capacità, porta Christopher Plummer a Parigi, dove interpreta Giasone nella "Medea".

L'esordio al cinema e i primi successi

Nel 1958 Plummer è al cinema in "Fascino del palcoscenico", con Susan Strasberg ed Henry Fonda, per la regia di Sidney Lumet. Dopo essere apparso ne "Il paradiso dei barbari", di Nicholas Ray, nel 1960 è in televisione con "Captain Brassbound's Conversion", in cui lavora accanto a un giovane di nome Robert Redford.

Nel 1964 ne "La caduta dell'impero romano" veste i panni di Commodo, accanto a Sophia Loren e Stephen Boyd, e torna sul piccolo schermo in "Hamlet", in cui presta il volto al protagonista al fianco di Michael Caine. Il ruolo che lo consacra a livello internazionale, comunque, è quello del capitano Von Trapp, uno dei protagonisti di "Tutti insieme appassionatamente", musical degli anni Sessanta.

In seguito a questo notevole successo Christopher Plummer recita con Natalie Wood e di nuovo Robert Redford ne "Lo strano mondo di Daisy Clover", per poi affiancare Yul Brinner in "Agli ordini del Fuehrer e al servizio di Sua Maestà" e Peter O'Toole e Philippe Noiret ne "La notte dei generali". Tra il 1968 e il 1970 lavora anche con Orson Welles in "Edipo re" e con Rod Steiger in "Waterloo", dopo aver fatto parte del cast de "I lunghi giorni delle aquile".

Christopher Plummer negli anni '70

Nel 1974 accanto a Faye Dunaway recita in "After the Fall", e l'anno successivo è uno degli interpreti di "La pantera rosa colpisce ancora", con protagonista Peter Sellers: sempre nel 1975 affianca stelle mondiali come Michael Caine e Sean Connery ne "L'uomo che volle farsi re".

L'anno seguente ha un ruolo da protagonista accanto a Kirk Douglas ne "I boss del dollaro", ma è grazie alla televisione che il suo talento viene premiato: per il telefilm "Arthur Hailey's the Moneychangers", infatti, si vede assegnare un Emmy Award in qualità di miglior attore protagonista.

Nel 1977 viene diretto da Franco Zeffirelli nel "Gesù di Nazareth" che vede nel cast anche Laurence Olivier e Ernest Borgnine, mentre un paio di anni più tardi fa coppia con Donald Sutherland in "Assassinio su commissione". Tra i suoi partner di questo periodo ci sono anche Anthony Hopkins e Harrison Ford, rispettivamente in "Una corsa sul prato" e "Una strada, un amore".

Gli anni '80

Nel 1980 Christopher Plummer trova dietro la macchina da presa Paul Newman, regista di "Prima dell'ombra", e l'anno seguente appare in "Uno scomodo testimone", in cui divide la scena con Sigourney Weaver. Nel 1983 al fianco di Gregory Peck recita in "Nero e scarlatto", ma si fa notare soprattutto per la sua interpretazione dell'arcivescovo di "Uccelli di rovo", miniserie che suscita scalpore.

Tra il 1984 e il 1986 recita in "Dreamscape - Fuga dall'incubo" con Max von Sydow, in "Prova d'innocenza" con Faye Dunaway e in "Nato per vincere" con Nicolas Cage. Nella seconda metà degli anni Ottanta, inoltre, l'attore canadese è sul grande schermo con "La retata" e "Nosferatu a Venezia", in cui compaiono rispettivamente Tom Hanks e Klaus Kinski.

Gli anni '90

Apparso nella sit-com "I Robinson", al cinema agli inizi degli anni Novanta lavora con Vanessa Redgrave sia in "E Caterina regnò" che ne "Il segreto". Nel 1992 viene diretto da Spike Lee per "Malcolm X", con Denzel Washington, mentre un paio di anni più tardi affianca Michelle Pfeiffer e Jack Nicholson in "Wolf - La belva è fuori".

Nel 1995 Terry Gilliam lo chiama a recitare ne "L'esercito delle dodici scimmie", accanto a Brad Pitt e a Bruce Willis. Nel 1999, con Philip Baker Hall, Russell Crowe e Al Pacino è uno degli attori di "Insider - Dietro la verità"; due anni dopo recita con Julie Andrews in "On Golden Pond", in televisione, oltre che in "American Tragedy", grazie al quale riceve una candidatura come migliore attore non protagonista ai Golden Globe.

Gli ani 2000 e successivi

Prende parte anche a "Oscure presenze a Cold Creek", insieme con Sharon Stone, e nel 2004 al controverso "Alexander", kolossal diretto da Oliver Stone dedicato ad Alessandro Magno. Con Harvey Keitel, Jon Voight e Nicolas Cage, Christopher Plummer è nel cast de "Il mistero dei Templari"; quindi, dopo avere recitato con William Hurt in "Syriana", e per Alejandro Agresti ne "La casa sul lago del tempo", lavora nuovamente con Spike Lee in "Inside Man" e ritrova Max von Sydow in "Emotional Arythmetic", in cui compare anche Susan Sarandon.

Nel 2009 viene diretto da Terry Gilliam in "Parnassus - L'uomo che voleva ingannare il diavolo", e in "Last Station" presta il volto e la voce a Leo Tolstoj, ruolo grazie al quale viene candidato agli Oscar per la prima volta nella sua vita. In questo periodo si cimenta anche nel doppiaggio, prestando la propria voce a Carl, il personaggio principale di "Up", commovente film di animazione della Pixar.

Tra il 2011 e il 2012 Christopher Plummer recita con Rooney Mara, Robin Wright, Stellan Skarsgard e Daniel Craig in "Millennium - Uomini che odiano le donne", remake del film svedese omonimo, e grazie al film "Beginners" si aggiudica un Oscar come migliore attore non protagonista: è l'attore più vecchio a ottenere il premio nella storia della manifestazione.