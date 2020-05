Biografia • Emblema romantico, elegante e drammatico

Laurence Kerr Olivier nasce il 22 maggio 1907 a Dorking, in Inghilterra. Ancora oggi viene ricordato come uno dei migliori attori drammatici di ogni tempo. La sua eleganza ha fatto scuola. Dotato di una personalità magnetica e di un fascino romantico, anche in vita Laurence Olivier fu riconosciuto come il massimo attore del suo tempo: indimenticabili ed emblematici soni i suoi ruoli shakespeariani che richiedevano presenza fisica, vigore, e capacità di misurarsi con i propri demoni.

Figlio di un pastore anglicano di origine ugonotta, fin da bambino mette in luce le sue doti: è nel Giulio Cesare di Shakespeare, nella parte di Brutus, quando è ancora uno scolaro e viene notato dalla grande attrice Ellen Terry. A quindici anni, dopo aver rubato qualche trucco del mestiere a Elsie Fogerty, recita la parte di Katharine, ne "La bisbetica domata".

Debutta a Londra nel 1925, in teatro, nella Birmingham Repertory Company dal 1926 al 1928. Nel 1930 e nel 1931 porta in scena "Private lives" (La dolce intimità) di Noel Coward, a Londra e oltreoceano, a New York. Inizia nel 1935 la sua passione per le rappresentazioni delle opere di William Shakespeare: tutta la sua carriera rimarrà legata all'autore inglese.

Dal 1937 al 1938 entra a far parte della compagnia shakespeariana dell'Old Vic di Londra, divenendone direttore artistico dal 1944 al 1949.

A questo punto della sua carriera Laurence Olivier è un attore in grado di coprire un repertorio vastissimo che spazia dalla tragedia greca alle commedie, del teatro della Restaurazione ai drammi di autori contemporanei.

E' datato 1939 il suo primo film importante, "Wuthering heights" (Cime tempestose - La voce nella tempesta), tratto dall'omonimo romanzo di Emily Bronte. Nel 1944 la versione per il grande schermo dell'"Enrico V" di Shakespeare, da lui prodotta, diretta e interpretata conquisterà uno speciale Oscar per il suo triplo ruolo: il film diverrà un classico della cinematografia mondiale. Nel 1948 dirige e interpreta l'adattamento cinematografico dell'"Amleto": il film vince quattro Oscar (miglior attore, miglior film, scenografia e costumi) e il Leone d'Oro alla Mostra del cinema di Venezia; seguono "Riccardo III" (1956), e "Otello" (1965).

Tra gli altri film ricordiamo "Rebecca, la prima moglie" (1940, diretto dal maestro Alfred Hitchcock, dal romanzo di Daphne du Maurier), "Il principe e la ballerina" (1957, con Marilyn Monroe), "Gli sfasati" (1960), "Gli insospettabili" (1972), "Il maratoneta" (1976, con Dustin Hoffman), "Gesù di Nazareth" (di Franco Zeffirelli, 1977, nel ruolo di Nicodemo).

Nel 1947 viene nominato cavaliere e nel 1960 baronetto. Nel 1962 Olivier diviene direttore del National Theatre di Gran Bretagna, carica che manterrà fino al 1973. Nel 1976 arriva l'Oscar alla carriera.

Laurence Olivier è stato sposato con tre attrici: Jill Esmond (dal 1930 al 1940), matrimonio disastroso da cui nacque il figlio Tarquinio; Vivien Leigh (dal 1940 al 1960), famosa per l'interpretazione di Rossella in "Via col vento", con la quale recitò anche sullo schermo e in teatro; il terzo matrimonio fu con Joan Plowright, nel 1961, la quale gli diede tre figli, rimanendogli accanto fino al giorno della sua morte, avvenuta l'11 luglio 1989 a Steyning, nel Sussex.