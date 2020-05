Biografia • Mito del cinema western

John Wayne, nome d'arte di Marion Michael Morrison, è una delle grandi icone del cinema americano. Nato il 26 maggio 1907 a Winterset (Iowa), è un mito che ha attraversato il secolo scorso e resiste intatto in quello nuovo. Cresciuto in un ranch della California meridionale che gli ha permesso di toccare da vicino la vita difficile dei cowboys, ha poi illustrato questo tipo di personaggio sullo schermo in centinaia di pellicole.

Studente capace e buon giocatore di football, ottenne nel 1925 una borsa di studio sportiva della University of Southern California, ottenuta però più come una forma di ripiego, generato dal rifiuto dell'accademia militare di Annapolis. Dopo aver lavorato come comparsa e controfigura, ottiene delle parti come attore in film western di serie B grazie al suo fisico atletico e prestante. Nel 1925, Tom Mix, il divo dei primi western, gli offre un posto di lavoro sul set, come facchino. E' l'occasione per conoscere John Ford e cominciare a recitare in piccole parti, con lo pseudonimo di Duke Morrison (il nome di Duke è ripreso dal nome di un suo cane d'infanzia, mentre l'origine di Morrison rimane misteriosa.

Il debutto ufficiale avviene nel film "Men Without Women" del 1930. Ma la grande occasione della sua carriera arriva con il ruolo di protagonista in "Ombre rosse" di John Ford (girato nel '39), regista che farà di Wayne il suo attore-feticcio, riservandogli il ruolo di protagonista nei suoi film più importanti. Proprio a partire da "Ombre rosse" , fra l'altro, prende consistenza l'immagine che lo ha sempre caratterizzato, arrivando ad incarnare il simbolo di una certa America, sbrigativa ma onesta, rude e burbera ma con un sottofondo sensibile e di buon cuore. Nelle pieghe di questo modo di intendere lo "spirito" americano, si nasconde però anche l'ombra di un conservatorismo radicato e di uno sciovinismo molto acceso, lo stesso, ad esempio, che non riconosce poi molti torti all'invasione illegittima delle americhe da parte dei "conquistadores" (invasione che è andata a discapito delle popolazioni autoctone, indiani e "pellerossa" in primis, ovviamente).

Questa ideologia intrisa appunto di conservatorismo non è stato d'altronde mai smentito neanche nell'ambito della vita privata e delle scelte artistiche. Quella mentalità è stata da lui più volte sottolineata ed esaltata, come emerge bene anche da un film direttamente prodotto e diretto, il celebre "La battaglia di Alamo". Un altro film esemplare di questo atteggiamento politico è certamente "Berretti verdi" in cui l'esaltazione degli ideali americani (anche dinanzi a una guerra "sbagliata" come quella del Vietnam), emerge con tutta la sua forza. Non a caso, John Wayne ha contribuito a fondare nel 1944 la "Motion Picture Alliance for the Preservation of American Ideals", divenendone, in seguito, anche presidente.

Ad ogni modo, è attraverso il genere western che si consolida l'immagine di John Wayne come attore, scegliendo sempre parti che esaltassero la lealtà, il coraggio, l'onore e senso dell'amicizia. Insomma, tutte quelle caratteristiche che delineano così bene l'epica della Frontiera e della scoperta di nuove terre da parte dei "duri" coloni. Inutile sottolineare che nella "rete" di questa seduzione un po' ambigua vi è caduto in pieno anche il pubblico europeo, portato a considerare quel mondo come distante, esotico, e per questo ammantato di un'aura mitica e leggendaria.

L'attore americano nella sua lunga carriera ha interpretato più di 250 film, tutti baciati da un gran successo di pubblico. La critica, invece, non ha mai lesinato sugli aggettivi negativi utili per descrivere la sua recitazione, più volte giudicata inadeguata e priva di sfumature. Ma il mito Wayne e i valori che i suoi personaggi incarnavano, evidentemente, andavano oltre il discorso puramente artistico di una buona resa attoriale.

Hollywood invece lo ha sempre portato in palmo di mano, almeno dal punto di vista della stima complessiva e delle scritture che ottenne (un po' meno dal punto di vista dei riconoscimenti ufficiali). Nel 1949 ottenne la nomination all'Oscar per "Iwo Jima,deserto di fuoco" mentre nel 1969, ottenne la statuetta per la sua interpretazione de "Il Grinta".

Fuori dallo mschermo la personalità di John Wayne non era poi molto diversa dai personaggi che interpretava. Burbero dal cuore tenero, era molto amato dalle donne, un incallito giocatore di poker e un forte bevitore.

Muore l'11 giugno 1979 a Los Angeles, California. Ancora oggi è fra i più amati attori americani di tutti i tempi, un vero e proprio mito di celluloide capace di sfidare il tempo.

Filmografia:

Il Pistolero (1976) The Shootist

Ispettore Brannigan, la morte segue la tua ombra (1975)Brannigan

Torna El Grinta (1975) Rooster Cogburn

E' una sporca faccenda, tenente Parker!(1974)McQ

La Stella di latta (1973) Cahill: United States Marshal

Quel maledetto colpo al Rio Grande Express (1973) The Train Robbers

Il Grande Jake (1971)Big Jake; Chisum (1970)

Rio Lobo (1970)

Il Grinta (1969)True Grit *(OSCAR)*

Berretti verdi (1968) The Green Berets(anche regia)

Uomini d'amianto contro l'inferno (1969) Hellfighters

El Dorado (1967)

La più grande storia mai raccontata (1965) The Greatest Story Ever Told

Il Circo e la sua grande avventura (1964)CircusWorld

I tre della croce del Sud (1963) Donovan's Reef

La conquista del West (1962) How the West Was Won;

Il Giorno più lungo(1962) The Longest Day

L'uomo che uccise Liberty Valance (1962)The Man Who Shot Liberty Valance

I Comancheros (1961) The Comancheros

La battaglia di Alamo (1960) The Alamo (anche regia);

Pugni, pupe e pepite (1960) North to Alaska;

Soldati a cavallo (1959) The Horse Soldiers;

Un dollaro d'onore (1959) Rio Bravo;

Mia moglie...che donna! (1958) I Married a Woman;

Timbuctu (1957) Legend of the Lost;

Sentieri selvaggi (1956) The Searchers;

Oceano rosso (1955) Blood Alley (anche regia)

L'irresistibile Mr. John (1953) Trouble Along the Way;

Un uomo tranquillo (1952) The quiet Man;

Rio Bravo (1950) Rio Grande;

Il ritorno del kentuckiano (1949) The fighting Kentuckian;

Iwo Jima, deserto di fuoco (1949) Sands of Iwo Jima;

I cavalieri del nord ovest (1949) She Wore a Yellow Ribbon;

Il massacro di Fort Apache (1948) Fort Apache;

Fiume rosso (1948) Red River;

La grande conquista (1947)Tycoon;

California Express (1946) Without Reservations;

Gli eroi del Pacifico (1945) Back to Bataan;

I conquistatori dei sette mari (1944) The fighting Seabees;

La signora e il cowboy (1943)A Lady Takes a Chance;

I falchi di Rangoon (1942) Flying Tigers;

La grande fiamma (1942) Reunion in France;

Il lungo viaggio di ritorno (1940) The Long Voyage Home;

La Taverna dei sette peccati (1940)Seven Sinners;

Ombre rosse (1939) Stagecoach;(locandina)

Cavalca e spara (1938) Overland Stage Raiders;

La valle dei dannati (1937) Born to the West;

Terra di fuorilegge - il giustiziere del West (1935) Lawless Range;

La terra promessa (1935) The New Frontier;

Verso il West!(1935) Westward Ho;

Il cavaliere del destino (1934) Riders of Destiny;

Il giustiziere del West (1933) Sagebrush Trail;

Arizona (1931) Men Are Like That.