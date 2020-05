Biografia • (Fanta)Scienza dell'analisi sociale americana

Robert Anson Heinlein nato a Butler (piccolo centro agricolo del Missouri) il 7 luglio 1907, studioso di fisica, è uno dei più grandi scrittori di fantascienza di sempre. Heinlein è stato maestro di quel tipo di romanzo in cui l'avventura e il discorso tecnico-scientifico celano inquietanti interrogativi etici: l'analisi sociologica di Heinlein è oggettivamente una aperta contestazione del sistema americano che talvolta sfiora pericolosamente atteggiamenti esageratamente libertari oppure apertamente reazionari e maschilisti.

Robert Heinlein è uno degli autori di genere più significativi del Novecento. A lui si attribuisce la straordinaria capacità di aver saputo combinare il realismo e l'immaginazione con l'interpretazione delle contraddizioni della società americana, durante le fasi di profondo cambiamento del dopoguerra.

Ultimo di sei fratelli, all'inizio degli anni '20, si trasferisce con la famiglia a Kansas City, dove si diploma alla locale Central High School. Durante il primo anno alla University of Missouri uno dei fratelli si arruola in Marina. Anche il giovane Robert pensa alla carriera militare: nel 1925 lascia l'Università e s'iscrive alla U.S. Naval Academy di Annapolis, dove si laurea in Scienze Navali nel 1929. Fino al 1934 segue la carriera militare, e viene assegnato, quale ufficiale di tiro, a bordo di numerosi incrociatori e portaerei.

In quegli anni sposa la sua prima moglie, Leslyn McDonald, il cui cognome, unito al suo secondo nome, formerà poi il principale pseudonimo dell'autore: Anson McDonald. Nel 1934 Robert Heinlein contrae una grave forma di tubercolosi polmonare che trascura: si dimette dalla Marina, con un'invalidità permanente, con il grado di Tenente di Vascello ed una modesta pensione.

A 27 anni Heinlein riprende gli studi. Si iscrive alla University of California dove studia Matematica, Ingegneria Avanzata, Fisica ed Architettura. Interrompe l'anno accademico a causa della salute precaria e si trasferisce in Colorado, il cui clima può favorire la ripresa fisica.

Negli anni successivi esercita diverse attività: lavora per compagnie minerarie, s'interessa di compravendita immobiliare e tenta la carriera politica, candidandosi - senza successo - alle elezioni politiche nel suo Stato, tra le liste del Partito Democratico.

Durante la Seconda Guerra Mondiale lavora come Ingegnere Civile nel Laboratorio Materiali della U.S. Naval Air Experimental Station a Philadelphia. Suoi colleghi di lavoro sono altri due grandi scrittori di fantascienza di quegli anni: Isaac Asimov e L. Sprague de Camp. Qui conosce anche Virginia Gerstenfeld, che nel 1958 diventerà sua seconda moglie. Terminata la guerra si trasferisce in California e riprende a scrivere.

Tra i suoi lavori più riusciti ricordiamo "Fanteria dello spazio" (Starship Troopers, 1959), che descrive con realismo, a volte eccessivamente truce, le imprese di un gruppo di "marines dello spazio", e che ispirerà il regista Paul Verhoeven per l'omonimo film del 1997. "The man who sold the moon" (1950) è un inno d'amore per le immani risorse del Capitalismo; "Straniero in terra straniera" (Stranger in a strange land, 1961) è la storia di Michael Valentine Smith, giovane terrestre proveniente dalla lontana cultura marziana, che predica la libertà sessuale ed il superamento di ogni tabù. Per le comunità hippie di quegli anni il romanzo diverrà una sorta di Bibbia. Charles Manson dichiarerà di averlo sempre con sè durante il suo periodo di detenzione.

Il suo ultimo lavoro di rilievo è "Sesta colonna" (The day after tomorrow, 1974) in cui in un'America distrutta e ridotta a un enorme campo di concentramento dai Panasiatici, sei uomini, nascosti in una cittadella segreta, preparano l'arma che consentirà la rivincita. Davide contro Golia, l'intelletto contro la brutalità.

Heinlein è l'unico tra gli autori di fantascienza ad aver vinto per quattro volte il prestigioso premio Hugo per il miglior romanzo dell'anno: nel 1956 con "Double Star", nel 1960 con "Starship Troopers", nel 1962 con "Stranger in a strange land" e nel 1966 con "The moon is a harsh mistress" (La luna è una severa maestra); quest'ultimo romanzo descrive il tentativo da parte di coloni lunari di rendersi indipendenti dalla Terra, e risulta essere, in definitiva, un trattato teorico su come si organizza un apparato cospirativo/rivoluzionario.

A causa di complicazioni successive ad un enfisema polmonare, Robert Heinlein è morto a Carmel, California, l'8 maggio 1988. Per sua volontà le sue ceneri sono state sparse in mare dalla poppa di una nave da guerra al largo della costa della California, vicino alla sua amata Santa Cruz.