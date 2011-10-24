Santorre di Santarosa
Biografia • Quei che a Sfacteria dorme
Annibale Santorre de' Rossi di Pomarolo, conte di Santarosa, nasce a Savigliano (Cuneo) il 18 novembre 1783. Ha appena dieci anni quando parte con il padre, ufficiale dell'esercito sardo - che cadrà nel 1796, nel corso della battaglia di Mondovì - per le campagne antinapoleoniche.
Sindaco del paese natio nel 1807, ricopre successivamente alcune cariche pubbliche a La Spezia e a Torino. Caduto Napoleone, e tornato il Piemonte ai Savoia, nel 1815 inizia la carriera militare come capitano dei granatieri. Con lo scoppio dei moti rivoluzionari in Spagna e a Napoli, nel 1820, da ardente liberale cerca di ottenere l'alleanza di Vittorio Emanuele I con il movimento costituzionale, in nome del comune sentimento antiaustriaco: il re dovrà concedere la costituzione, evitando così un'insurrezione anche in Piemonte ed ottenendo manforte contro l'Austria in Lombardia. Il suo piano, infatti, auspica un'Italia liberata e riunita sotto lo stemma sabaudo.
Portavoce e propugnatore della proposta è il futuro re Carlo Alberto, ma il sovrano respinge sdegnato l'offerta non riuscendo a concepire e, quindi, ad accettare, l'idea di una monarchia costituzionale. Santorre di Santarosa, che in quel momento riveste il grado di maggiore, insieme agli altri capi del movimento, fra cui il colonnello Carlo Asinari di San Marzano, il maggiore Giacinto di Collegno, il colonnello Regis, dà avvio ai moti costituzionali ad Alessandria, il 10 marzo 1821, per poi farli dilagare a Torino e nel resto del Piemonte.
Tre giorni dopo Vittorio Emanuele I abdica e nomina Carlo Alberto reggente, per l'assenza temporanea dell'erede al trono Carlo Felice. Carlo Alberto concede la costituzione e nomina, il 21 marzo, Santorre di Santarosa Ministro della Guerra e della Marina. È a quel punto che, su richiesta di Carlo Felice, interviene militarmente l'Austria che a Novara, l'8 aprile, sbaraglia le forze costituzionali.
Dopo la sconfitta si rifugia prima in Svizzera, poi a Parigi dove pubblica, nello stesso anno, il libro in lingua francese "La rivoluzione piemontese" ("De la revolution piemontaise"). L'iniziativa indispone ulteriormente Carlo Felice che lo perseguita anche in Francia, riuscendo a farlo arrestare.
Incarcerato, poi confinato ad Alencon e a Bourges, Santarosa ripara in Inghilterra guadagnandosi da vivere con l'insegnamento dell'italiano e del francese. In questi anni diviene amico di Victor Cousin, Ugo Foscolo e Giovanni Berchet.
Nel 1824, insieme a Giacinto Provana di Collegno, si imbarca per la Grecia in rivolta contro la Turchia, e si unisce ai combattenti come soldato semplice. Sono il suo culto per la libertà e la sua avversione per la tirannide - sentimenti corroborati anche dagli scritti di Vittorio Alfieri - a spingerlo a combattere dovunque vi sia sopraffazione, ed è lo stesso credo che lo porta a morire eroicamente sul campo. Santorre di Santarosa cade a Sfacteria, l'8 maggio 1825, ad appena 42 anni.
Il suo corpo non sarà mai ritrovato. Di lui rimangono un intenso ed emozionante epistolario, alcuni diari intitolati "Confessioni" ed un breve saggio sul sentimento unitario dal titolo "Delle speranze degli italiani", pubblicato postumo, nel 1920, ed incompleto. Ma rimangono anche le testimonianze dei tanti che, avendolo conosciuto o avendone conosciuta la vicenda di eroe romantico, hanno voluto ricordarlo: Degubernatis, Bianchi, Vannucci, Luzio sono soltanto alcuni fra i tanti. Ma ci piace citare il filosofo francese, e suo grande amico, Victor Cousin, che gli ha dedicato un ritratto ed una lunga dedica nel quarto libro delle sue traduzioni di Platone. Belli e toccanti, infine, i versi che Giosuè Carducci a lui dedica nella patriottica poesia "Piemonte", composta nel 1890: "...Innanzi a tutti, o nobile Piemonte, quei che a Sfacteria dorme e in Alessandria diè a l'aure primo il tricolor, Santorre di Santarosa..."
Frasi di Santorre di Santarosa
I miei sogni, i sogni della mia vivissima fantasia, sono svaniti: neppure la speranza si è spenta nell'anima mia: ella ormai vuole svincolare da questo terrestre suo carcere.
Se si potesse comprendere quanto costi ad uomo per malarrivata rivoluzione proscritto, riandare i tristi casi che assoggettarono sua patria allo straniero, e lui stesso strapparono alle domestiche abitudini della vita, forse non mancherebbe al mio libro la simpatia dei lettori! Ma non è già questa lusinga, bensì convinzione di adempiere ad un sacro dovere che mi fu sprone all'opera. Cotante furono le calunnie divolgate, i fatti rozzamente alterati, le circostanze falsate, le intenzioni disconosciute, che un buon Italiano non può più a lungo tacersi.
Ardito banditore delle popolari verità italiane, alzerò il grido della nostra guerra d'indipendenza e più fortemente il grido della concordia.
Giusti e moderati devono essere gli atti di una rivoluzione, ma nella giustizia e moderazione vuolsi mantenere animo fermo, ché moderazione non è debolezza né stupida condiscendenza.
[Poco prima di partire per la Grecia per sostenere il locale movimento d'indipendenza contro i Turchi] Quando si ha un'anima forte conviene operare, scrivere o morire.
[In una lettera all'amico Cousin] La cattedrale di Bourges è una grande e bellissima chiesa gotica ma il santuario riserbato ai preti non si lascia avvicinare all'altare. I vostri preti francesi tengono i cristiani troppo lontani da Dio: un giorno se ne pentiranno!
Avventurati giorni di sempre cara rimembranza pel mio paese, quando tutti uniti in un solo pensiero, in una sola speranza, gli occhi nostri si volgevano mesti alla Lombardia, che alfine salutavamo terra di fratelli! Non un Piemontese che non trasalisse al suono di loro catene, che non sentisse ribollirsi il sangue all'immagine di un Milanese prostrato sotto il bastone di austriaco caporale.
Non è già dalla utilità o magnificenza di qualche pubblico stabilimento innalzato nelle capitali che si dee misurare la floridezza di un popolo: sono le provincie, sono i luoghi più discosti dal centro del governo che voglionsi interrogare sull'esecuzione delle leggi, sulla sicurezza individuale, sul comodo, sull'onesta indipendenza dell'agricoltore, dell'artigiano.
O giovani dello sventurato mio paese! Egli è in voi che rinascono sue speranze. In voi che all'uscire dai collegi, dalle case paterne, ovunque volgerete lo sguardo, non vi sarà fatto di scorgere che stranieri insultanti; non avrete dinanzi che un avvenire senza gloria, senza onore; non un bene che vi appartenga, non una gioia che non vi possa essere avvelenata dall'ingiustizia, dal disprezzo de' vostri padroni, o peggio ancora, dei loro satelliti. Sì, o gioventù d'Italia, ti disprezzano, sperano che una vita molle ed oziosa varrà a snervare tuo intelletto, che ardore e coraggio ti staran solo sul labbro. Lo pensano, lo dicono i tiranni, e sogghignano ogniqualvolta su te arrestano l'infernale loro sguardo.
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