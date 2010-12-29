Biografia • Successi e sfortune

Owen Cunningham Wilson nasce a Dallas (Texas, USA) il giorno 18 novembre 1968. Attore cinematografico come i suoi fratelli Luke Wilson e Andrew Wilson, la notorietà di Owen si deve principalmente ai suoi ruoli da protagonista in film comici e commedia quali "Zoolander", "I Tenenbaum", "Ti presento i miei", "Starsky & Hutch", "2 single a nozze" e "Io & Marley", ma anche più impegnati come "Behind Enemy Lines",.

Ha avuto una tormentata storia d'amore con la poetessa e musicista Erzsebet Beck, ed è stato legato sentimentalmente alla collega Kate Hudson, conosciuta mentre giravano il film "Tu, io e Dupree".

Questo sfortunato attore ha vissuto anche il dramma di un tentato suicidio nel 2007, in seguito a depressioni dovute - sembra - a problemi di droga. L'incidente allora avrebbe causato la sua esclusione dal cast del film "Tropic Thunder", in cui avrebbe recitato accanto al grande amico e collega Ben Stiller (che inoltre è regista del film). La parte di Owen Wilson sarebbe poi andata all'attore Matthew McConaughey.

Insieme a Ben Stiller ha recitato in nove film tra la fine degli anni '90 e il primo decennio degli anni 2000: "Il rompiscatole" (1996), "Permanent Midnight" (1998), "Ti presento i miei" (2000), "Zoolander" (2001), "I Tenenbaum" (2001), "Starsky & Hutch" (2004), "Mi presenti i tuoi?" (2004), "Una notte al museo" (2006), "Una notte al museo 2 - La fuga" (2009).

Insieme al già citato Ben Stiller, al fratello Luke Wilson, a Will Ferrell, Vince Vaughn, Jack Black e Steve Carell, Owen Wilson era considerato dalla stampa cinematografica americana membro del cosiddetto "Frat Pack", un gruppo di attori comici amici che collaborano spesso insieme.

In carriera ha ricevuto una nomination agli Oscar per la sceneggiatura de "I Tenenbaum".

Nel 2000 e 2003 recita con Jackie Chan rispettivamente nei film "Pallottole cinesi" e "2 cavalieri a Londra".

Nel 2017 recita insieme a Julia Roberts nel commovente "Wonder".