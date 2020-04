Biografia

Kate Garry Hudson nasce il 19 aprile 1979 a Los Angeles, figlia di Goldie Hawn, attrice, e di Bill Hudson, attore e cantante, che le insegna a suonare la chitarra e il pianoforte. Sin da piccola, Kate prende parte a numerosi spot pubblicitari e compare su diverse riviste, interessandosi alla danza e avvicinandosi ai Led Zeppelin, ai Rolling Stones, a Bob Dylan e ai Beatles, che adora. Quando ha soli quattro anni, vede i genitori separarsi: sua madre inizia a convivere con Kurt Russell, a sua volta attore. Kate (così come suo fratello Oliver) considera Russell come un secondo padre, che le insegna a districarsi nel mondo del cinema.

Diplomatasi nel 1997 alla Santa Monica Performing Arts School, entra nel mondo dello spettacolo dovendo fare i conti con il pesante paragone con la madre, vincitrice nel 1970 di un Premio Oscar (per il film "Fiore di Cactus") e icona di bellezza di quel periodo. Iscrittasi alla New York University, la abbandona ben presto per dedicarsi alla recitazione. Il suo debutto risale alla serie televisiva "Party of five", nel 1996, cui segue l'anno successivo "EZ Streets". Notata da Morgan Freeman, viene chiamata per recitare nel suo "Desert Blue": su questo set, ha l'opportunità di conoscere Christina Ricci, con la quale lavora l'anno successivo nella pellicola dell'esordiente Risa Bramon Garcia "200 cigarettes". Il film, a dir la verità, ottiene un riscontro al botteghino molto deludente e apprezzamenti poco positivi da parte della critica, che tuttavia esalta la prova della Hudson.

L'attrice, appena ventenne, entra dunque nel cast di "Gossip", diretta da Davis Guggenheim: il film, del 1999, anticipa "About Adam" e "Il dottor T e le donne", in cui ha modo di recitare con Richard Gere e Farrah Fawcett. Il 2001 è l'anno che la consacra a livello mondiale, grazie al Golden Globe e alla nomination all'Oscar come migliore attrice non protagonista ottenuti grazie a "Quasi famosi", commedia di Cameron Crowe del 2000 in cui interpreta Penny Lane.

Gli anni 2000

Sposatasi, nel frattempo, con il leader dei Black Crowes Chris Robinson, recita in "The cutting room" e in "Le quattro piume", trasposizione al cinema del romanzo omonimo di Alfred Edward Woodley Mason. Nel 2003, è protagonista di "Come farsi lasciare in 10 giorni", commedia di Donald Petrie, al fianco di Matthew McConaughey, mentre l'anno successivo diventa mamma di Ryder Russell. Dopo la maternità, torna immediatamente al lavoro in "Quando meno te lo aspetti", e poi nel thriller "Skeleton Key". La felicità dal punto di vista personale, tuttavia, dura poco, visto che nel 2006 la Hudson si separa dal marito.

Nuovamente innamoratasi di un personaggio del mondo dello spettacolo (l'attore Owen Wilson, conosciuto sul set di "Tu, io e Dupree"), diventa produttore esecutivo di "14 Hours", serie tv dal destino non troppo felice. Terminata la storia, alla fine del 2007, con Owen Wilson (che poco dopo tenta il suicidio), dirige il cortometraggio "Cutlass". Dopo un flirt con il ciclista Lance Armstrong, prende parte a "La ragazza del mio migliore amico" e "Tutti pazzi per l'oro".

Nel 2009, Kate recita nella commedia rosa "Bride wars - La mia migliore nemica", insieme ad Anne Hathaway, e comprare nel musical "Nine", di Rob Marshall, al fianco, tra l'altro, di Sophia Loren, Penelope Cruz, Marion Cotillard, Judi Dench, Nicole Kidman e Daniel Day-Lewis. Dopo nuove liaison con il tuffatore Jason Sthatam e ancora con Owen Wilson, partecipa a "The killer inside me", diretta da Michael Winterbottom, mentre il 2011 la vede sul grande schermo in "Something borrowed" e "Il mio angolo di paradiso". Nel 2012, viene scritturata da Ryan Murphy per il telefilm "Glee", dove interpreta Cassandra July.

In Italia Kate Hudson è doppiata soprattutto da Chiara Colizzi (che le presta la voce in "Alex & Emma", "The Skeleton Key", "Le divorce - Americane a Parigi" e "La ragazza del mio migliore amico") e da Stella Musy (in "Le quattro piume", "Il dottor T e le donne", "The killer inside me", "Nine", "Quando meno te lo aspetti", "Il mio angolo di paradiso", "Tu, io e Dupree" e "Glee"), ma anche da Barbara De Bortoli ("Quasi famosi") e Domitilla D'Amico ("Bride wars - La mia miglior nemica").

Kate Hudson negli anni 2010

Legata sentimentalmente con Matthew Bellamy (Muse) il 9 luglio 2011 dà alla luce il secondo figlio, Bingham Hawn Bellamy: Bingham è il cognome della madre del cantante inglese e Hawn è il cognome della mamma di Kate. Nel dicembre del 2014 la coppia annuncia la separazione.

Successivamente, alla fine del 2016, Kate si lega sentimentalmente all'attore e musicista Danny Fujikawa (ex chitarrista dei Chief e anche produttore musicale): nel 2018 nasce la loro figlia Rani Rose Hudson Fujikawa.