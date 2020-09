Biografia

Myriam Catania nasce a Roma il 12 dicembre 1979. Discendente di una delle stirpi familiari di doppiaggio più prestigiose di tutt'Italia, è figlia di Rossella Izzo e nipote di Simona Izzo. Nonostante le potenziali insinuazioni di nepotismo, Myriam dimostra di sapersi ritagliare nel corso della sua pur breve carriera un ruolo molto importante, sia come doppiatrice sia come attrice.

Anche grazie a una bellezza da ragazza della porta accanto, Myriam Catania conquista il pubblico televisivo con la propria semplicità. Scopriamo di più sulle tappe salienti del suo percorso privato e professionale, nella seguente biografia di Myriam Catania.

Myriam Catania: i traguardi importanti

La madre è l'attrice e doppiatrice Rossella Izzo e il nonno è il direttore di doppiaggio Renato Izzo. Tutta la famiglia è da sempre legata al mondo del doppiaggio, una professione per cui la scuola italiana si caratterizza proprio per la creazione di dinastie di attori dietro il leggio. Non stupisce infatti che sin da piccola Myriam inizi a doppiare giovani interpreti di successo.

Tra le sue attività a livello professionale, gestite con sapienza con il supporto della madre e della zia Simona fin da piccola, vi sono i doppiaggi di Keira Knightley nella trilogia Pirati dei Caraibi, Jessica Alba in Dark Angel e Le nuove avventure di Flipper, nonché di Alexis Bledel nell'iconico ruolo di Rory Gilmore nella serie tv Una mamma per amica.

Myriam Catania

Tra le attrici più famose è però Keira Knightley quella destinata a regalare alla doppiatrice italiana maggiori soddisfazioni: nel 2015 arriva a ricevere il Leggio d'Oro come miglior interpretazione femminile per il doppiaggio dell'attrice inglese in The Imitation Game.

Myriam Catania sul piccolo e grande schermo

Grazie alla bellezza acqua e sapone della giovane Myriam Catania, il suo legame con il cinema e con la televisione non si limita al doppiaggio. Myriam infatti colleziona svariate esperienze di fronte alla macchina da presa: tra queste vi sono le partecipazioni a molte fiction televisive, tra cui Caro maestro, per la regia della madre, nonché le due stagioni di Una donna per amico, sempre dirette da Rossella Izzo.

Partecipa anche a Le ali della vita, Cuccioli, Questa è la mia terra - vent'anni dopo. Le apparizioni sporadiche comprendono L'ispettore Coliandro e la quarta stagione di Carabinieri, ma sono davvero moltissimi i ruoli della fiction italiana che possono fregiarsi della partecipazione di questa giovane professionista romana.

Myriam Catania

Al cinema invece Myriam viene scritturata per partecipare a due cortometraggi oltre che diversi film; ne citiamo alcuni: Che ne sarà di noi (2004, di Giovanni Veronesi); Tutto l'amore del mondo (2010, di Riccardo Grandi); C'è chi dice no (2011, di Giambattista Avellino), Ci vediamo a casa (2012, di Maurizio Ponzi); Anche senza di te (2018, di Francesco Bonelli).

Nel 2020 viene annunciato che Myriam Catania sarà presente all'edizione autunnale del Grande Fratello VIP 5, programma in onda sulla rete ammiraglia di Mediaset, condotto da Alfonso Signorini.

Vita privata e curiosità riguardo Myriam Catania

Myriam Catania sposa nel luglio 2009, dopo ben cinque anni di fidanzamento, l'attore Luca Argentero. La coppia rimane assieme per sette anni, ma sceglie di separarsi nel 2016. Nonostante per anni dopo la separazione sembrasse il contrario, i due non sono rimasti amici.

Myriam Catania con Luca Argentero

Myriam Catania si è poi legata sentimentalmente con Quentin Kammermann, un pubblicitario francese che la donna romana ha conosciuto durante un incontro fortuito mentre si trovava in vacanza nell'isola di Ibiza. Si è trattato di un vero colpo di fulmine, che ha legato i due in modo molto forte. Dall'unione è nato anche un figlio, Jacques, nel maggio 2017.

Myriam Catania con Quentin Kammermann