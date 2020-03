Biografia • Seni e senatori

Stormy Daniels nasce a Baton Rouge (Louisiana) il giorno 17 marzo 1979.

Attrice pornografica conosciuta anche come Stormy Waters o semplicemente Stormy, ha scelto questo nome d'arte ispirata dal suo amore per la band hard rock americana Mötley Crüe, il cui chitarrista Mick Mars ha chiamato la figlia proprio con il nome Stormy.

Nel 2009 ha dato notizia di volersi candidare in Louisiana per diventare senatrice.

La decisione è nata dallo scandalo che ha coinvolto il senatore repubblicano della Louisiana David Vitter, noto esponente della destra cristiana, sposato e con figli, che frequentava prostitute sia a New Orleans che a Washington.

Nel gennaio del 2018 il suo nome torna alla ribalta nelle cronache mondiali perché il giornale finanziario Wall Street Journal rivela che il presidente USA Donald Trump, in passato avrebbe pagato per il silenzio della pornostar 130 mila dollari, per non rivelare informazioni compromettenti.