Silvia Toffanin
Biografia
Silvia Toffanin è una conduttrice tv italiana. È nota anche per essere la moglie di Pier Silvio Berlusconi. Nasce a Cartigliano (Vicenza) il giorno 26 ottobre 1979.
La carriera televisiva di Silvia Toffanin
Debutta nel mondo della televisione nel 2000, entrando a far parte del cast del quiz "Passaparola", condotto su Canale 5 da Gerry Scotti; altre sue colleghe "letterine" hanno poi conosciuto fama e notorietà; tra queste ricordiamo Alessia Fabiani, Alessia Ventura e Ilary Blasi.
Lasciata "Passaparola" nel 2002 Toffanin debutta come conduttrice sostituendo Michelle Hunziker in "Nonsolomoda", longevo programma di Canale 5 dedicato alle tendenze e alla moda.
L'anno seguente - è il 2003 - conduce lo speciale "Moda mare a Porto Cervo"; nello stesso periodo conduce il magazine di Italia 1 "Mosquito", in onda il sabato pomeriggio.
La seconda metà degli anni 2000
Nel 2007 consegue la laurea in Lingue e letterature straniere presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, con una tesi su "I telefilm americani per adolescenti" (il relatore è il noto giornalista e critico televisivo Aldo Grasso).
Dopo la laurea Silvia diventa giornalista professionista.
Nello stesso periodo cura in tv uno spazio all'interno del programma di informazione "Verissimo", condotto da Cristina Parodi. Nel 2006 nello stesso programma prende in mano la conduzione, affiancata da Alfonso Signorini.
Durante la seconda metà degli anni duemila conduce quindi per diverse stagioni sia "Verissimo" che "Nonsolomoda"; abbandona quest'ultima nel 2009.
Legata sentimentalmente a Pier Silvio Berlusconi dal 2002, dirigente di Mediaset, dalla coppia all'inizio del mese di giugno 2010 nasce Lorenzo Mattia Berlusconi.
Gli anni 2010 e 2020
Nel 2015 Silvia diventa mamma per la seconda volta, dando alla luce Sofia Valentina Berlusconi.
Negli anni seguenti continua a condurre "Verissimo", ma anche altri programmi speciali, come ad esempio nel 2018 "Speciale Verissimo - Harry e Meghan il matrimonio reale".
Nel febbraio 2022 conduce per la prima volta - in coppia con Ezio Greggio - il programma di Antonio Ricci, "Striscia la notizia".
Frasi di Silvia Toffanin
Il mondo della comunicazione e in particolare del giornalismo mi ha sempre interessata, fin dai tempi del liceo. Mi attira l'idea di potermi mettere alla prova con strumenti di comunicazione diversi.
[I primi amori?] Direi nessuno, con mio padre geloso. In paese si usava che i ragazzi, le comitive citofonassero per dire "scendi". Rispondeva mio padre, e ogni volta: "Silvia non c'è". Non mi faceva uscire. Ogni tanto mi permetteva di andare in discoteca, a condizione che mi accompagnasse lui. Mi aspettava chiuso in macchina nel parcheggio. Inutile dirgli di andarsene a casa per tornare a riprendermi. Non si muoveva da lì.
Quando ho ereditato Verissimo era stato condotto da Cristina Parodi, Paola Perego e anche da Brindisi e Corbi. Anche lì c'è stato il paragone, a me però non piacciono perché mettono le persone in competizione. Cercheremo anche di stare su nomi legati all'attualità, per il resto Verissimo è Verissimo, il format è lo stesso con interviste e racconti.
Sono orgogliosa di essere nata e cresciuta in provincia. Quando sei lontano dal centro del mondo la tua voglia di fare, di crescere e scappare è differente. C'è la fame di conoscere e viaggiare. La provincia mi ha fatto capire quali erano le cose importanti ma mi ha anche dato la spinta per andare e fare altro. Non a caso sognavo di fare la hostess.
Da piccola diventavo rossa al primo complimento. Adesso molto meno, anche se posso sentirmi in imbarazzo in un contesto con persone che non conosco. Mi intimidisco. Mi sento carina, una persona normale. Sto bene con me stessa, penso ci siano donne più belle. Ho paura delle malattie, della morte delle persone che amo. sono soddisfatta di quello che ho, della mia famiglia e ringrazio il signore per i figli meravigliosi che ci ha dato.
Vai, viaggia, diceva mamma. Non fare come me che sono rimasta qui. Lo stesso mio padre. Era come se mi stesse dicendo: ti ho insegnato a camminare, ora tocca a te.
A quattordici anni, con i soldi dei primi lavori, servizi fotografici per cataloghi di negozi della zona, in genere tute da sci, compravo i vestiti. Mia madre ha conservato di sicuro i cataloghi. Me ne sono andata di casa che avevo sulla parete i poster di Claudia Schiffer, sul letto i pupazzi, ed è ancora tutto lì. La mia cameretta è rimasta intatta.
Alcune volte sento fortissima la tensione. Il rischio in certe situazioni delicate è quello di fare domande troppo "invadenti". A volte è meglio tacere, anziché dire una parola di troppo. Quando una mamma ti racconta della perdita di un figlio o quando una donna ti racconta della sua malattia, per me è impossibile non farmi coinvolgere dalle emozioni.
Personalmente, mi tengo lontana dai social e ritengo che sia fondamentale insegnare ai bambini fin da piccoli a rispettare tutti, insegnare alle ragazze a difendersi dalle molestie e dire loro che l'amore prima di tutto è rispetto.
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Foto e immagini di Silvia Toffanin
Commenti
Nota bene
Biografieonline non ha contatti diretti con Silvia Toffanin. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Silvia Toffanin.
Richiesta di intervista
Salve, io sono qui per chiedere di intervistare il gruppo musicale coreano Stray Kids che il 12 luglio si troveranno in italia in tour, ci sono molti loro fan in italia, sarebbe una puntata molto seguita.
Complimenti a Silvia Toffanin
Ciao mi chiamo Massimiliano verna, e mi complimento con te Silvia per la tua bellezza, sensibilità, grazia e stile tu, che riesci come nessuno a compenetrarti nella sofferenza delle persone e dargli un conforto. Ti seguo sempre a Verissimo, sei la migliore. Io abito a Napoli ma sono di origini francesi e non nascondo che se non ci fossi più tu in TV, non seguirei più la televisione. Ti abbraccio con affetto, sei la mia eroina
Lei che può mi aiuti
Gentile signora Toffanin sono il papà di Desirèe D'Amuri, ragazza di 18 anni che si sta laureando in campo jazz e pianoforte jazz. Lei è una cantante completa con all'attivo tre singoli due comparse a Sanremo è più precisamente una ad Area Sanremo ed una a Sanremo Giovani in più ha vinto il titolo come miglior cantautrice al concorso Je so' pazzo, 1 posto al My way festival e tanti altri.
Ha inoltre ricevuto la Rosa d'oro al Parlamento Europeo come miglior talento emergente; ma nonostante tutto non riesce a superare le sezioni del casting di amici e il motivo non riesco a capirlo perché per gli addetti ai lavori è una bravissima cantante. L'aiuto che le chiedo è semplicemente quello di sollecitare i vocal coach che effettuano le selezioni nel mettere più attenzione. Il mio desiderio è la richiesta di aiuto perché lei purtroppo vive la frustrazione di non essere mai notata mentre gente che canta con autotune oppure stonata se li ritrova in televisione a cantare mentre lei è a casa. Se può, la ascolti lei di persona e non si sentirà e poi mi dirà se non è e eccezionale. Grazie
Buonasera Silvia, mi scusi il disturbo. Mi rivolgo a lei perché è mamma con un animo sensibile.
Sono una mamma di Roma. Ho scritto un libro OLTRE L'IMPOSSIBILE edito da Bre edizioni.
È la storia di mia figlia morta a tredici mesi.
Nel libro racconto i nostri unici tredici mesi insieme, il dolore, la paura, la disperazione di due genitori che hanno pregato e sperato nell'impossibile.
E inoltre racconto la conoscenza di altri bambini che come mia figlia non sono più tornati a casa.
Vorrei tanto essere invitata alla sua trasmissione per parlare del mio libro, della mia bambina.
Quando mia figlia mi ha lasciata, ho cercato disperatamente l'aiuto nelle mamme che hanno passato il mio stesso dolore, ho cercato testimonianze nei libri, volevo la ricetta magica su come sopravvivere alla morte di un figlio, e solo una mamma che ha vissuto questo dolore può capire.
Per questo ho scritto il libro, per aiutare quelle mamme che si trovano a combattere un dolore troppo grande da sopportare.
Confido nella sua sensibilità di mamma.
Spero tanto che può aiutarmi, invitandomi nella sua trasmissione per parlare del mio libro.
Grazie infinite
Katia Garzotto
Risposta signora Gloria
Peschiera del Garda, 37019 12 ottobre 2022 ore 08: 04 a. m.
Londra, 305 ------- 12 ottobre 2022 meridiano di Greenwich ore 07: 04 a. m.
Alla spettabile visione della signora Gloria __
Buon giorno signora Gloria ho visto il suo messaggio per la Regina delle Regine all’anagrafe Silvia Toffanin la dottoressa in lingue e letterature straniere. Collaboro con lei come project manager, posso chiederle di mandarmi la sua richiesta via mail sarà mia cura “portare” la sua richiesta alla signorina Silvia Toffanin.
Segue e-mail personale nazionale ed internazionale.
Enrico Severini
Project Manager ICT
Project Manager settore sport e nutrizione
Project Manager settore TVCC
e-mail: -------
La presente comunicazione ha carattere giuridico e fisico da parte del mittente e del ricevente ne è vietata la diffusione a terzi se non per fini lavorativi e politici.
Per Silvia importante
Ciao Silvia sono Gloria si Rimini. Il mio numero è 339-------. Puoi contattarmi per favore
Cara Silvia, siamo tante fans di Biagio D'ANELLI concorrente del gfvip6 e abbiamo notato che è stato l'unico che non è stato invitato alla trasmissione, ci faresti felici a tutti noi anche perché non ci sono piaciute certe dichiarazioni di Miriana Trevisan e pensiamo che abbia diritto a una replica... sai anche al peggior delinquente si da diritto di replica... con affetto vero sulla tua persona, Maria Pilar
Sensibilità chimica una lenta agonia
Buongiorno Silvia, il mio nome è Stefano, ho 36 anni, purtroppo mi è stata diagnosticata una gravissima malattia sensibilità chimica multipla e la mia vita è stata stravolta. Sono diventata allergica al mondo, non tollero detersivi, saponi, profumi, case, auto, pitture, termosifoni, indumenti che sono veleno per me e mi causano chiusura della glottide, laringospasma, senso di soffocamento, è come se avessi un laccio alla gola, inoltre se entro in una casa pittura tanto anche da 5 anni mi viene una sorta di ubriachezza chimica che mi impedisce di permanere in qualsiasi ambiente al chiuso anche per mezz'ora, la mia situazione è drammatica. Il mio sistema immunitario è in tilt, ho carenze vitaminiche, e dopo questa patologia mi è venuta elettrosensibilità, (non posso usare il cellulare che mi causa acufeni, stordimento, abbassamento del udito e mal di testa ingovernabili. Ultimamente mi è stata diagnosticatavico fibromialgia, blefarite, dermatite, decalcificazione denti e artosi! La mcs, è una malattia multiorgano, mi sta consumando tutta. Ogni volta che esco per fare una passeggiata il mio corpo si contamina e sono costretta a farmi una doccia decontaminante ogni volta che torno a casa perché le molecole chimiche si attaccano a pelle e capelli. Sono disperata, non tollero più nessuna casa, passo molte notti a dormire sul balcone e in estate nelle campagne. Per sopravvivere avrei bisogno di una piccola struttura in vetro da costruire in campagna, purtroppo non posso lavorare per via delle mie patologie, non so se potresti aiutarmi, spero che leggerai il mio messaggio, so che hai un cuore grande..
Abuso d'ufficio - truffa: breve riassunto
Buon pomeriggio Silvia,
ti guardiamo spesso, sei una persona molto sensibile e sempre pronta ad ascoltare il prossimo, per questa grande stima nei tuoi confronti, abbiamo pensato di scrivervi.
Vi inviamo un breve riassunto della vicenda che stiamo vivendo:
Siamo due donne, Felicità Romagnoli e Ilaria Elisabetta Giudici, vittime di abusi da parte di una curatela fallimentare, con un progetto da realizzare prima che subentrasse, di un'attività di b&b, ristorante ove impiegare inizialmente 20 donne vittime di violenza, come noi, per ritrovare la propria dignità ed autonomia economicamente parlando, naturalmente con i loro figli.
Il 06. 05. 21, quando siamo andate in Tribunale a Macerata, su delega del nostro Avvocato abbiamo fotocopiato i documenti del fascicolo e il 07. 05. 21 quando li abbiamo letti, abbiamo scoperto cose a noi completamente sconosciute:
16. 12. 2014 Istanza Dott. Fabrizio Lambertucci, curatore fallimentare, al giudice delegato Reale, nella quale sottolinea l’interesse della curatela a mantenerci all’interno dell’immobile per la manutenzione che altrimenti graverebbe sulla curatela e che contestualmente “smonta” il contratto originario 4+4 per uno transitorio di 12 mesi (registrato all’Ufficio delle Entrate dal 01. 12. 2015 al 31. 12. 2015 anziché 01. 01. 2015 al 31. 12. 2015) per un rilascio forzoso più facile col nuovo contratto, ci tiene come custodi ed i custodi vanno pagati, non pagano. I custodi non fanno tre bagni ed una camera, di solito gli danno una camera con bagno dove stare.
25. 01. 2016 Proposta Irrevocabile di Acquisto Cauzionata fatta sottoscrivere a Felicità per partecipare all’asta di €50.000, per un’asta non ancora fissata ma entro e non oltre il 30. 09. 2016. Il curatore non è titolare del bene, sulla visura risulta ancora il nome del vecchio proprietario e non si giustifica la richiesta di firmare una proposta irrevocabile per un ‘immobile all’asta e per un importo ben al di sotto del 25% (acconto richiesto di partecipazione all’asta) del valore di perizia.
20. 09. 2016 A seguito della nostra Istanza presentata al Giudice Delegato Tiziana Tinessa, la possibilità di acquistare l’immobile con un RENT TO BUY a 36 mesi, scomputando dal prezzo di perizia €1. 063.000 le migliorie fatte da noi di €140.000 e €50.000 della proposta irrevocabile di acquisto, la Giudice ci autorizza al rent to buy per €1. 063.000 a 24 mesi.
21. 09. 2016 ASTA SENZA INCANTO DESERTA, la procedura fallimentare incamera €50.000, noi non ci presentammo in quanto avevamo ottenuto l’autorizzazione del Giudice Delegato il giorno precedente.
Trattativa estenuante per il rent to buy dal 22. 09. 2016 al 14. 07. 2017 il curatore fa richiesta di ulteriori acconti di €10.000 01. 2017 €10.000 12. 2017 e € 5.000 06. 2018 oltre ad un canone di €2.000 mensili, poi svanita, perché dopo 9 mesi e mezzo scrivono che la vendita privata di un immobile all’asta non era fattibile.
06. 2018 fissa la seconda asta e con nostra istanza del 27. 04. 2018 chiedevamo la sospensione/annullamento dell’asta per mancanza di titolarità dell’immobile oggetto di contenzioso, in risposta alla nostra con istanza del 09. 05. 2018 il curatore “Ad ogni modo, pur ritenendo infondate le eccezioni sollevate, per questioni di opportunità si ritiene consigliabile procedere ad una sospensione/annullamento della vendita di detto complesso immobiliare, cosi da non incorrere in opposizioni- seppure pretestuose - che potrebbero poi condizionare i futuri tentativi di vendita”. La nostra Istanza viene ACCOLTA.
Affitti e/o indennità di occupazione dal 06. 2014 al 04. 2019 incassati dalla curatela, senza titolo effettivo di proprietà sull’immobile €90.000.
In questi anni, il curatore ci ha sempre negato il diritto alla RESIDENZA, creandoci l’ennesimo danno.
La testimonianza di un Avvocato che Lambertucci disse a 07. 2017 che non avrebbe dato la casa a Felicità neanche se fosse venuto Obama.
Una serie di atteggiamenti tenuti dal curatore come "padre-padrone" e non da pubblico ufficiale, che abbiamo denunciato a luglio dell'anno scorso.
Abbiamo chiesto alla curatela 3. 6 milioni di Euro di danni morali, patrimoniali, mancato guadagno e la non realizzazione del nostro progetto.
Per tutta risposta siamo state sfrattate come ultimo termine il 14. 03. 2022, oltre al danno la beffa
Chiediamo il Vostro AIUTO per fare luce su questa vicenda che va avanti da anni, che non riconosce alcuno dei nostri diritti, alcuno degli errori commessi dalla curatela e totalmente scoperte da qualsivoglia tutela.
Vi preghiamo di dare una VOCE alla nostra storia di soprusi, siamo disperate.
DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE LA SUDDETTA VICENDA SU RICHIESTA
Vi ringraziamo infinitamente per quanto potrete fare.
I nostri contatti telefonici sono:
Felicità Romagnoli 392-------
Ilaria Elisabetta Giudici 339-------
Cara Silvia, vorrei tanto che invitassi nella tua trasmissione il nipote e il nonno più famosi d'Italia.
Da poco sono stati ospiti delle iene.
Vorrei farle questa sorpresa per dimostrare l'importanza dei nonni e degli anziani che troppo spesso emarginati. Grazie
Padri che separandosi si dimenticano dei figli
Buongiorno, sono una mamma divorziata, da molti anni ormai. Sono anni che cresco sola i miei figli, ho, anzi abbiamo vissuto "situazioni" che non credevo mai fosse possibile, ce l' abbiamo fatta e i figli sono cresciuti... Vengo al dunque, e' possibile affrontare un argomento che spesso viene dimenticato: padri che separandosi si dimenticano dei figli, moralmente e materialmente, figli che crescono con difficoltà e con dolore nel cuore, mamme che seppur disperate oltrepassano le loro forze per dare il meglio ai propri figli, solo per amore. Figli e mamme "dimenticate"... Continuo a lottare, non solo per noi, non per rabbia ma per amore, perché voglio credere in una giustizia, in una verità, voglio che i miei figli ci credano, quantomeno lo vorrei..
Cordialmente Silvia
Ospiti di verissimo
Complimenti per l'invito di Francesca Cavallin al tuo eccezionale spettacolo verissimo. Ti consiglio di continuare a intervistare gli attori degli sceneggiati Mediaset quali centovetrine e vivere che ci hanno tenuto compagnia per tanti anni È bello x noi, milioni di spettatori e per loro rivederli. Ti chiedo pure di far rivedere questi sceneggiati così come sta facendo la 5 ma in orari notturni. Sarebbe interessante vederli in orari giornalieri i con puntate insieme di seguito al posto di quelle indecenti soap estere. Auguri e complimenti Dr Giuseppe Stirparo Catanzaro telefono 330-------
Storie con un lieto fine
Buongiorno cara Silvia, seguo sempre la tua trasmissione con grande piacere e interesse. Ho visto che da qualche settimana ti interessi di storie che per fortuna hanno un lieto fine. Vorrei farti conoscere la storia di un mio cugino che più di 60 anni fa fu adottato dalla zia di mio marito ma che non ha mai voluto conoscere le sue origini. Ma la mamma che per fortuna non ha mai creduto alla sua morte, come voleva farle credere sua madre, lo ha sempre cercato e finalmente lo ha trovato due anni fa. Le ricerche sono state lunghe e difficili dal momento chemia zia si trasferì a Milano negli anni sessanta e la madre biologica invece abita in provincia di Napoli. Ha infatti chiesto aiuto a varie trasmissioni e infine alle forze dell'ordine. Questo ci fa capire che l'amore di una mamma è capace di scalare le più alte montagne. La storia è ricca di tanti particolari che, se vuoi, li possono raccontare i diretti interessati. Ti ammiro moltissimo e ti auguro tutto il meglio che desideri. Con affetto Veronica
Ciao Silvia vorrei farti leggere il mio libro in anteprima se è possibile è spero che ti piaccia perché ad un'amica è piaciuto molto se ti va di farmi le domande contattami pure su WhatsApp 373-------
Distinti saluti Fabio
Ti faccio leggere l'introduzione
Perché ho scritto questo libro raccolte di frasi romantici e che ho voluto esprimere con il mio cuore innamorato grazie ad una splendida persona che dedico questo libro e mi ha fatto venire la voglia di cambiare. Quello che questa ragazza mi ha fatto e c he dare a tutti gli innamorati la possibilità di esprimersi con il cuore e fare innamorare tante persone e una raccolta di frasi che entrano nel cuore e fanno venire voglia di amare. Io non pensavo che mi venisse così bella questa raccolta che ed un pecca to non leggerla spero che vi piaccia perché il mondo e noi esseri umani e innamorati abbiamo bisogno di questo.
Tu sì che sei una bella persona educata!!!
Ciao Silvia (ti posso dare del tu vero?) sei una donna fantastica e molto educata per come svolgi il tuo lavoro e (permettimi di dirlo) piersilvio non poteva che avere accanto a se una donna così!!! Complimenti!!! Ma ora vengo al "dunque " del perché ti scrivo. Come sai su MEDIASET c'è il GF e (come tanti hanno scritto su Facebook) questo è il programma più brutto e diseducativo mai visto!!! L'altro anno il gf ci ha tenuto compagnia tutto il periodo del covid ed era piacevole seguirlo ma questo di adesso è quello in assoluto troppo... troppo... troppo... vergognoso!!! Signorini fa finta di niente per le bestemmie e parolacce di soleil che continua a dire che in america usano questi termini ma non sono offensivi (si rende conto che è in italia e milioni di giovani la guardano?) Katia (basta vedere e sentire quello che ha detto a manuel con le due comari) uguale a lei con parolacce e termini offensivi verso chi non le lecca il c... lo? Manila (mi piaceva molto all'inizio ma poi si è persa con queste due) bugiarda e falsa!!! Clarissa ha forse usato termini un po' forti sul post che ha fatto ma è la verità tutto ciò che ha detto!!! Fanno le offese ma... come si dice e diceva una canzone "la verità ti fa male lo so"!!! Perché scrivo a te? Ti prego di dire alla produzione di prendere provvedimenti su queste persone e ad Alfonso di smetterla di proteggerle e far finta di niente mentre poi voleva mandare fuori Lulu solo perché era andata a piangere in bagno e si era scagliata contro le sorelle non contro la produzione. Tanto signorini se ne frega di tutti e fa ciò che vuole (ma chi è???) e non si rende conto che sta facendo fare una bruttissima figura a MEDIASET e a chi comanda e lo paga profumatamente!!! E poi basta con Alex e con le immunità!!! Se si vuole continuare con questo programma (una volta era il grande fratello!!!) non fate più decidere a signorini... anzi mandatelo a casa!!! Silvia fai qualcosa o fategli un richiamo pesante su come sta conducendo questa trasmissione!!! Se leggeranno i commenti di tutti su questo gf (anzi gb grande bordello) si renderanno conto che è stato considerato di m... da!!! Speriamo che qualcuno della produzione faccia qualcosa!!!
Intervento di Tiziana moglie di Orazio - oggi 21/11/2021
Buonasera Silvia,
Oggi ho seguito l'intervista della Sig. ra Tiziana sulla morte del. marito. ho rivissuto pari pari la morte di mia mamma avvenuta il 22/12/2020. Ricoverata il 09/12/2020 per fare rx al torace- negativa al tampone- poco dopo positiva.. non l'ho più vista.. al telefono i medici in un paio di telefonate mi rassicuravano che non era grave e si stava riprendendo... io ho sempre seguito mia madre da quando avevo 14 anni... in tutto... ora io ne ho 67 e mia mamma è. morta a 90. Me l'hanno fatta vedere la sera prima che morisse... distrutta.. con il collo nero... ansimante... io le ho parlato.. e lr e ho detto che presto sarebbe passato tutto... che le volevo bene.. ho chiesto all'infermiera di accarezzarle i capelli e le dicevo... mamma sono vicini a te... stai tranquilla... le sono scese le lacrime... e questa è l'ultima immagine che ho.. nel momento in cui mamma di 90 anni aveva più bisogno di me.. io non c'ero... messo giù il telefono ho pianto e gridato tutta la rabbia e il dolore di quel momento., la mattina dopo alle 9 la telefonata... sua mamma vi ha lasciati. Ho visto la bara chiusa... e non so chi c'era dentro... non passa il dolore e la rabbia... non passa il senso di colpa che forse potevo fare qualcosa... ma credimi non mi è stato permesso niente. E quante persone come me e Tiziana di portano dentro questo macigno... se vuoi sono a disposizione... ogni volta che ne parlo è come se mi perdonassi in po'. Con stima e affetto. Grazie Valeria.
Ciao Silvia,
scusa se ci rivolgiamo a te (scrivo a nome di uno dei tanti gruppi presenti in rete, amanti della soap "Love is in the air").
Purtroppo in maggioranza (anche degli altri gruppi) siamo LAVORATRICI/LAVORATORI e non riusciamo a vedere la soap di pomeriggio; le repliche ci sono solo di domenica (LA5) ed anche lì sovente si è via... Abbiamo scritto più volte PURTROPPO INUTILMENTE alla redazione di canale 5 per chiedere di trasmettere di sera.
Puoi far qualcosa te affinchè almeno la SECONDA STAGIONE venga trasmessa in prima serata?
Grazie infinite a nome di tutte.
Signora Carla lei ha ragione, ma lo sto dicendo a tutta Italia la signorina Silvia Toffanin ha perso un anno fa un genitore ed ha alcune persone non passa così in fretta il dolore.
Cara Silvia, sei carina, brava, tutto quel che vuoi ma basta pianti, se nn reggi le emozioni nn fare quel lavoro, piangi come una fontana, più di chi in quel momento racconta!!! dai, prova a riguardarti nell'intervista con Eleonora Pedron... e te lo dice una che ha "le lacrime in tasca"... ma a tutto c'è un limite! ! buona serata! Carla
Giochi per il Lotto1 del Parco delle Fontanine
Carissima, conoscendo la sua sensibilità per i bimbi, le faccio un appello: il Parco delle Fontanine a Rapallo è un Parco che è nato per opporsi alla cementificazione e ora grazie alla Associazione "Parco delle Fontanine" è un Parco in mezzo ai condomini di 15.000 mq. un'area verde, un polmone sottratto alla indiscriminata costruzione di alloggi. Noi abbiamo in gestione l'organizzazione del Parco: apertura, chiusura, pulizia... ma il comune da 15 anni non ha mai provveduto ad aggiungere giochi per i bimbi. Neppure un'altalena... Ci rivolgiamo a lei per riuscire a dotare il Parco bimbi di giochi inclusivi. Grati per ciò che riuscirà a fare, inviamo cordiali saluti. Il Presidente dell'Associazione Culturale "Parco delle Fontanine" Mariabianca Barberis tel 339------- -
p. s. vorrei mandare immagini del Parco, ma non so come fare. Comunque ci contatta su facebook nel gruppo "Amici del Parco delle Fontanine" oppure su googlefontanine
Grazie per l'attenzione
Ciao Silvia manda un saluto da parte mia ha Ida è serkan tutti un bacio Francesca certo ❤️❤️❤️❤️❤️ ❤️❤️❤️❤️ ❤️❤️❤️😊😘
Ciao Silvia vorrei mandare un saluto ha tutti gli attori è attrici della serie turca love Is in the hear è che li voglio bene tanto ❤️❤️😊💙😘
Ciao Silvia sono Emanuela volevo chiederti se potevi invitare nella tua trasmissione Fabrizio Cornegliani vincitore di handbike alle paralimpiadi di Tokyo e medaglia d argento... realizzeremo un mio desiderio... io sono la cugina... lui e'una vera forza della natura... grazie di ❤
Ciao Silvia, non puoi capire quanto mi fa piacere, che nella tua trasmissione è stato trattato l' argomento sull' endometriosi! Da parecchi anni soffro in silenzio e sembra che nessuno voglia fare qualcosa di incisivo ed utile per le molte donne che soffrono di questa malattia! Molte di noi non sanno neanche di averla, perché la prima cosa che si sentono dire dai dottori, è che è solo una questione mentale!!!. .. Io per molti anni ho preso anche due aulin al giorno, tutti i giorni per poter stare in piedi e per alleviare i dolori... E molto altro ancora! Pensavo che farla finita era l' unica soluzione!!!. .. Per piacere continuate a parlare di endometriosi... Aiuterete tante donne in forte difficoltà, ma che non hanno strumenti per superarle... Grazie!
Il lasciapassare
Buongiorno a te e famiglia Dottoressa in Lingue e Lettere Straniere Silvia Toffanin.
Ti sto continuando a seguire ed a volte non riesco proprio ad accettare le critiche senza senso di alcuni follower sul tuo profilo pagina dei fan; credo che le persone prima di giudicare dovrebbero guardare sempre di più con introspezione se stessi ed al limite osservare chi si ha davanti e per i più "colti" cercare di immedesimarsi nella situazione che una persona vive.
Mi piacerebbe venirti a trovare in trasmissione credo che sei Unica in quello che fai, anche se chi collabora con te purtroppo a volte senza offendere nessuno pecca nella deontologia che a te non manca sia come Donna di TV, ma se posso usare questo sostantivo femminile nel ruolo che svolgi ogni giorno oltre quello che la gente vede ed analizza per le 4 ore che dedichi a loro.
Saluto super siete una famiglia stupenda.
Enrico Severini
Esperienza di riscatto di disabili
Salve. Ho pubblicato un libro emozionante. Storie vere finalmente positive di riscatto sociale, lavorativo e affettivo di un ragazzo disabile e di altri che, grazie ad un particolarissimo pluriaffido, sono RINATI, dopo aver vissuto situazioni terribili di emarginazione, bullismo e isolamento in istituto. Il ricavato del libro “Nato due volte, storia di un affido felice” andrà in beneficenza. È scritto x promuovere e sensibilizzare l’attenzione ai più deboli e dare speranza.
DCA
Salve Silvia, Marina una VIP nella vita parallela che ho costruito per ovviare al male di esistere... I disturbi alimentari, la food addiction peggiore di ogni altra dipendenza, la prigionia di oltre 30 anni... e tutto ciò che ne consegue. Fatemi parlare, condividere per aiutare.
Buongiorno
Credo di poter aiutarre a risolvere la malattia di Francesca Neri.
Saluti
Attore/modello/cantante da invitare assolutamente a Verissimo!
Carissima Silvia seguo il tuo programma da tanti anni e mi ha sempre emozionato il modo che hai di intervistare i tuoi ospiti. Sono diventata da un po di tempo appassionata della cultura asiatica infatti seguo con molta attenzione i drama coreani/ giapponesi/cinesi. Devo dire che sono rimasta affascinata dal oro modo di vivere che se pur diverso dal nostro, ritengo sia pieno di amore e rispetto per l'altra persona. Guardando questi drama mi sono avvicinata in particolare ad un attore LEE MIN HO (attore sud coreano) che mi ha colpito in modo particolare non solo per la sua bellezza esteriore ma anche per come riesce ad interpretare i ruoli e coinvolgere il telespettatore che lo sta guardando. Lui non solo è attore ma anche modello e cantante. Insomma un artista completo. Ha 34 anni ma nonostante la sua giovane età io credo che avrà un grandissimo successo nella sua vita futura. Vorrei tanto carissima Silvia che tu lo invitassi a verissimo perché io credo che meriti di essere visto e conosciuto in tutto il mondo... inoltre posso assicurarti che è anche molto simpatico... (un aspetto che ho notato in una sua intervista). Carissima Silvia lo so che ti arrivano molti messaggi ma spero vivamente che tu possa leggere anche il mio ed esaudire questo grande desiderio.. Se deciderai di invitarlo ti prego di farmelo sapere e spero che possa anche io venire in trasmissione per conoscerlo personalmente.. Grazie e ancora complimenti per la tua trasmissione. A presto!!!
Anna Maria
Da invitare a Verissimo
Gent. le Signora Toffanin, chiedo cortesemente di invitare alla sua trasmissione Verissimo, l'attore turco Kivank Tatitluk, bellissimo e bravissimo attore della serie Brave and Beautiful che inspiegabilmente è stata sospesa da Mediaset, nonostante gli altissimi ascolti. Quando lo vedrà si renderà conto del suo successo.
Ringraziando, porgo cordiali saluti.
Telani Antonella
Ciao Silvia, ho appena saputo che l’attore turco Kerem sarà tuo ospite ma realmente noi fan pur amando lui vorremmo che tu invitassi la coppia e quindi anche Hande!
Per favore, Silvia, esaudisci questo nostro desiderio!!! Li amiamo entrambi e siccome coppia reale vorremmo che fossero insieme come già accaduto per Ozge e Serkan anni fa!!! 🙏🙏🙏🙏❤️❤️❤️
Vedova D'auria
Mio telefono è 347-------
Mio marito morto per lo Stato era nei servizi segreti D: auria
Sono venuta da voi in trasmissione nel Marzo 2012.
Vi scrivo perché adesso lo Stato vuole portarmi via miei figli e voglio denunciare questo schifo
Assistenti sociali, curatori ect non fanno gli interessi dei minori ma i loro interessi perché girano troppi soldi intorno a queste situazioni
Buongiorno signora sono un pensionato e vivo a Roma le scrivo perché ho bisogno disperato di un lavoro che mi permetta di uscire dall’incubo in cui vivo ormai da anni. Anche come fattorino autista insomma un lavoro generico che io nn riesco a trovare forse perché mi vedono anziano ma sono 2 anni che ormai sto a casa e fra un po’ l’incubo potrà diventare realtà… nn ci saranno soldi per la spesa per l’affitto e per tutto quello che serve per vivere in dignità darei nn so che cosa per dormire 2 ore di fila e svegliarmi senza problemi come era una volta. voi conoscete tanta gente e magari avete piu possibilità di me se nel frattempo mi potresti aiutare con una piccola donazione io e mia moglie te ne saremmo grati per sempre… IT49-------6…grazie cordiali saluti
pa olop et tigiani. com/inf raland
h ttps: //www. face book. com/nop anicc reativ eag ency/
Salve suggerisco di visionare questi siti dove troverà dei giovani professionisti italiani che sono stati commissionati per realizzare una loro proposta in merito al prossimo G20 a Santa Margherita ligure Il fotografo Paolo Pettigiani è uno dei 10 migliori al mondo negli scatti infrared e Santa Margherita così con la sua idea si è vestita di una sfumatura dedicata alle donne, ed alcuni scattati con la splendida cornice di Paraggi. La ringrazio per la sua attenzione da una sua ammiratrice
La verità
Carissima signora Silvia Toffanin, le scrivo questa lettera nella qualità di ministro di culto evangelico, nella speranza che arrivi alla sua attenzione, perché non riesco a comprendere come può una persona come lei, intelligente e colta, con una sensibilità oltre misura, affidare ad una organizzazione religiosa, la cui storicità è costruita sulla violenza e sulla menzogna la scelta più importante della nostra esistenza.
Come può affidare la propria vita spirituale ed eterna all’interpretazione che le varie religioni ci hanno tramandato nei secoli e non pensare di andare direttamente alla fonte (Le Sacre Scritture), per conoscere la verità sul futuro che spetta ad ognuno di noi.
I Vangeli narrano la Vita di Gesù Cristo e trasmettono i Suoi insegnamenti indicandoci la strada che conduce a Dio e alla vita eterna. Le lettere di Paolo, Pietro, Giovanni Giacomo, ci trasmettono le regole comportamentali e le dottrine che i cristiani sono chiamati a seguire.
I profeti e tutto l’Antico Testamento, preparano la strada anticipando in modo profetico la via che Gesù ha percorso nella Sua breve vita terrena.
Signora Silvia, sarebbe una grande gioia immaginarla assorta, nella lettura dei vangeli e di tutto il nuovo testamento convinto che Gesù Cristo premia sempre l’impegno sincero che ognuno di noi pone nella ricerca di Dio e della Sua salvezza compiuta sulla croce.
Dio la benedica e benedica tutti coloro che leggeranno questa lettera.
Cosimo Pedone
Donazione di una autobiografia
Cara Silvia chi ti scrive è una comune cittadina che ha scritto la sua biografia credendo che il mio vissuto e la mia filosofia di vita (dopo una grave perdita subita) e
la mia rinascita, possano dare emozioni e nuovo stimolo a vivere in maniera diversa la nostra unica vita. Avrei piacere di potertelo fare avere ma non so come fare.
Se potrebbe farti piacere leggerlo fammi sapere dove inviartelo oppure il titolo è "La mia bellissima e imperfetta vita". gradirei molto la tua opinione. Ti ringrazio per l'attenzione
Gentilissima, mi permetto questo messaggio in quanto da quando c'è stato aggiornamento di mediaset play con mediaset play infinity non ci si collega ail tuo programma e nemmeno a quelli di Maria e molti altri, dalle recensioni vedo che si tratta di un problema comune, sarà possibile provvedere
Complimenti
Non so se dire signora, ma vista la mia età ti dò del tu. Ragazza, conduttrice brillante, empatica, sensibile, accogliente, sempre con modi garbati e credo che chiunque vorrebbe essere tua ospite. COMPLIMENTI davvero di cuore per quello che dai ai tuoi ospiti e a noi arriva la tua sensibilità. Grazie
Buongiorno mia figlia ama i me contro te vorrebbe salutarmi si chiama sophia da crispiano grazie
Codice rosa
Ciao Silvia in un momento così difficile vorrei poter parlare a tutte le donne che sono in casa e subiscono violenza
Io sono stata brutalmente violentata dal mio ex compagno vorrei fare capire di denunciare di allontanarsi di andare subito dalle forze dell ordine loro ci aiutano ma dobbiamo aiutarci anche un po da sola
Se vuoi ti mando tutta la documentazione dei processi in modo che puoi capire ti prego trova un po di spazio per me è molto importante vorrei almeno aiutare altre persone che si trovano nella mia situazione io sono diventata per la mia tenacia responsabile provinciale di azzurro donna di massa carrara io credo che un buchino lo puoi trovare grazie mille spero di sentirti presto
Cara Silvia
Non mi dilungo in complìmenti, ma sappi che stimo la tua riservatezza, professionalità, raffinatezza e umanità. Ho scritto il mio primo libro., edito a giorni per le edizioni CHIADO BOOKS
È LA STORUA RTA di un riscatto di un ragazzo gravemente disabile che era stato abbandonato i. In istituto è affidato a una coppia straordinaria che ha prego in affido oltre 10 ragazxi con problemi. Un inno alla vita. Io devolvo il ricavato alla onlus da loro creata... anche io ho avuto una storia particolarmente difficile... due cancro, miracolata x fare drl bene agli altri. Ti prego, vorrei un aiuto per la sponsorizzazione del libro e far conoscere questa storia meravigliosa x sensibilizzare tutti anche all’aiuto alle famiglie con problemi di disabilità, (io ne so qualcosa). Aiutami
Buona sera mi chiamo Alessia Bulfaro.
Mi chiedevo se fosse possibile tramite la trasmissione di Verissimo in caso ci sia il cantautore Tancredi Cantu' dargli un regalo che se posso manderei al vostro indirizzo.
Ho pensato questa cosa perche' in questo periodo e' difficile comunicare soprattutto con i personaggi di spicco e non sapendo l'indirizzo del cantante ho pensato di scrivere a voi dato che nel programma ho visto che vengono ospitati quasi tutti gli eliminati del programma Amici.
Sarebbe per me davvero un grandissimo regalo che apprezzerei tanto.
Attendero' la vostra risposta ovviamente prima di mandare il regalo con la lettera.
Cordiali saluti Alessia
Ciao Silvia ti seguo da sempre, anche perché sono veneta come te. Avrei una richiesta da farti. Quando inviti Rosalinda e Andrea Zenga a Verissimo? È una delle coppie più dolci e più belle che esistano in questo momento. Attendo fiduciosa! Ti ringrazio. Un bacio Virginia
Gruppo whatsapp di Raffaele Renda
Ciao Silvia mi chiamo Venere de brasi e ti scrivo da Cittadella del Capo (Cosenza). noi gruppo di WhatsApp di Raffaele Renda volevamo ringraziarlo per le emozioni che ci ha dato ad Amici. che lo sosteremo sempre e non vediamo l ora di seguirlo in tutte le sue tournée. lo amiamo... e che su di noi può contare sempre. Ti Amiamo.
Carissima silvia sono anni che ti seguo ti scrivo perché in in periodo come la pandemia ho mio figlio che si chiama Cristian Pistoia e ha un agenzia di eventi alcuni anni fa ha scritto un libro intitolato AFRICA DESTINI al TRAMONTO ma come solito essendo un anonimo come tanti non ha la possibilità di far conoscere il suo libro e questo non mi sembra giusto... un grande abbraccio...
Per favore date la mia mail a Silvia poi decidera lei cosa farne ma ho davvero bisogno di contattarla
Salve le scrivo perché ho bisogno di una mano ho una bella casa e due auto in famiglia con due figli e per carità uno potrebbe dire cosa vuoi di più... I debiti sono troppi devo dei soldi anche ai miei genitori e a mia suocera non ne do più fuori quindi mi chiedevo se lei nella vostra immensa gentilezza poteste farmi una piccola donazione... una colletta... grazie Chiara
Io ho sofferto di una forte depressione che mi ha portato a molti ricoveri, ho tentato anche il suicidio che per fortuna visto che sono qui a scrivervi non è andato... Ho realmente bisogno di un aiuto. Se può faccia pure una colletta
Questo è il mio numero se volesse sentirmi 338-------
Grazie ancora se vorra aiutarmi se le serve il mio IBAN eccolo
-------
La prego mi dia una mano basta anche poco
Cara signora Toffanin, penso che lei sia davvero l'unica nel panorama della TV che sia davvero in grado di fare interviste vere, sincere, toccanti, sempre nel rispetto dei suoi ospiti. Lei è sempre delicata e sensibile. La sua commozione ci fa pensare alla veridicità dei suoi sentimenti. Io la proporrei per tante altre trasmissioni, ma ho capito che preferisce accudire la sua famiglia. Tanto di cappello. ., comunque... INFINITi complimenti per la sua professionalità. Io sono di Feltre e vado spesso a Bassano. Quando mi siedo in piazza mi chiedo... chissà se troverò mai Silvia??? Un abbraccio...
Ciao, sono un papà in serie difficoltà sia economiche che personali. Non ho un lavoro, ho perso la mia dignità e soprattutto quello che più mi “ uccide” e non riuscire a vedere negli occhi mia moglie e mia figlia; alle quali gli sto togliendo la tranquillità di vivere. Ti chiedo se puoi darmi una mano a trovare un posto di lavoro, sono disposto a fare qualsiasi cosa e in qualsiasi posto. Grazie
Una mamma delusa e dispiaciuta
Salve, signora toffanin,
sono la mamma di alessandro, un ragazzo che il 22 aprile compirà 18 anni. ale è stato segnato da una disabilità già all'età di 4 anni: curato al bambin gesu' per un'ipoacusia neurosensoriale bilaterale, aggravata dopo 2 anni da un colesteatoma all'orecchio sinistro, e ha dovuto subire due operazioni di timpanoplastica, ad oggi sente solo con l'orecchio dx con protesi. e' stato un bambino forte, ha reagito alla vita sempre con determinazione, senza abbattersi mai, anche subendo tante prese in giro, atti di bullismo fin dalla elementari, perche ' portava le protesi acustiche.. e' stata un'infanzia comunque fatta di ospedali, cure e terapie, 3 volte a settimana, ovviamente un'infanzia di chi ha un problema, non spensierata al massimo. ale pero' ha reagito, impegnandosi nello sport, con il suo carattere estroverso e generoso per tutti. purtroppo pero' il 4 novemnbre del 2019 ha un'altra diagnosi, molto piu' lacerante, al policlinico di napoli- l. vanvitelli- malattie genetiche rare visive (primario prof. ssa francesca simonelli) - reparto telethon; : "sindrome di husher 2 in retinite pigmentosa, con aggravio di edema a tutte e due gli occhi: è una malattia rara visiva degenerativa, da due anni circa, alessandro non vede piu' quando non c'è luce, è quasi diventato ipovedente. ancora una volta, ale ha scelto di non abbattersi e reagire, anche se i disagi oggi nel quotidiano sono molto seri:, molti amici che aveva, oggi di lui se ne sono dimenticati, nonostante cio', lui ha continuato a studiare tanto, si e' impegnato nelle sue due passioni che lo fanno andare avanti, cioe' la moda ed il ballo, lui dice gli hanno salvato la vita, ed in piu' sta scrivendo anche un libro, perche' vuole essere un portavoce di messasggi positivi per tutte quelle persone che si trovano davanti a difficolta' serie, di non abbattersi, ma apprezzzare anche le piccole cose e cercare di trovare passioni e sfoghi, dove poter dimostare a se stessi di potercela fare, di credere nelle proprie capacita', trasformando i limiti in sfide da superare. ogni giorno. signora toffanini, il suo sogno è quello di poter raccontare la sua storia da lei, pur non essendo un personaggio famoso, ma lo aiuti; ale il 22 aprile compira' 18 anni ed il suo sogno è quello che venendo da lei, raccontadosi, un brand o un cantante famoso lo veda, ascolti la sua storia e lo scelga come testimonial per una campagna di moda o un videoclim musicale.. chissa' se esistono i miracoli,. .. oggi si parla di societa' inclusiva, di resilienza, tutti bei termini, ma nei fatti non so. confido in lei, anche solo in una risposta. da mamma, la ringrazio infinitamente. maria pia tommasetti
Richiesta miracolo rosmello
Ciao Silvia, so che hai seguito il grande fratello e come molte persone ti sei appassionata alle storie di Rosalinda, di Dayane e al loro rapporto. È molto raro vedere il tv un rapporto così vero, costruito piano ma intensamente, un rapporto che si legge in uno sguardo, in una carezza, in una canzone... Molti hanno lucrato su questo rapporto, forse perché credono che le liti facciano più share dell'amore, innumerevoli volte sono state chiamate in programmi dove si sono fatti vedere sempre gli stessi video con parole dettate dalla rabbia e dalla rassegnazione. Ora la mia richiesta è questa, tu sei una persona speciale, diversa, sensibile, affronti le cose in modo unico, perciò ti volevo chiedere se potevi fare qualcosa per mostrare la bellezza e fare rincontrare queste due persone che ci hanno emozionato per 5 mesi, quando non c'era nessuna dinamica di mezzo. Siamo tutti stanchi delle liti e delle parole rancorose, il gioco è finito e aspettiamo di vedere se sarà possibile un loro "ritrovarsi", difficile fin quando ci sarà tutta questa zizzania di mezzo. Tu puoi andare oltre le dinamiche e far aprire occhi e cuori, se vorranno.. La bellezza, in tutti i sensi, e la poesia appassionano molto più di ogni altra cosa. Grazie ❤️
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