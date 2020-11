Biografia

Cristina Parodi nasce il 3 novembre 1964 ad Alessandria, in Piemonte. Dopo essersi diplomata al liceo classico "Giovanni Plana" della sua città, frequenta l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano dove si laurea in Lettere Moderne. Dopo una breve carriera agonistica come tennista si avvicina al mondo della televisione lavorando per TelePiccolo e Telereporter. Nel 1988 esordisce come giornalista a "Caccia al 13" e "Forza Italia", trasmissioni sportive in onda su Odeon Tv.

All'inizio degli anni Novanta si trasferisce a Mediaset, dove affianca Maurizio Mosca nella conduzione del programma sportivo "Calciomania" e dove è inviata per "Pressing". Quindi, collabora con la nascente testata giornalistica dei tre canali Fininvest, che dopo lo scoppio della Prima Guerra del Golfo è in cerca di nuovi giornalisti: nel 1992, insieme con Cesara Buonamici, Lamberto Sposini e il direttore Enrico Mentana, contribuisce a lanciare il Tg5, il neonato telegiornale di Canale 5.

Il 1° ottobre del 1995 si sposa con il direttore di Canale 5 Giorgio Gori a Carpaneto, in provincia di Alessandria. Diventata uno dei volti più noti e amati dal pubblico alla conduzione del tg, nel 1996 diventa mamma di Benedetta (nata il 24 giugno) e si dedica a "Verissimo - Tutti i colori della cronaca", trasmissione prodotta dalla testata giornalistica di Canale 5 e in onda dal lunedì al venerdì nel pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Dopo essere diventata mamma di Alessandro (nato il 20 agosto del 1997), la giornalista piemontese nel 1998 riceve il Premio Nazionale Alghero Donna di Letteratura e Giornalismo per la sezione giornalismo; due anni più tardi, mentre prosegue il suo impegno con "Verissimo" (approdato anche in prima serata con un ciclo speciale denominato "Le storie di Verissimo"), appare anche su Italia 1 al fianco di Gene Gnocchi nel programma di prima serata "Strano ma vero".

Dopo alcune apparizioni al cinema (in "Tutti gli uomini del deficiente", film della Gialappa's Band, e in "Bodyguards"), a partire dall'inverno del 2000 Cristina Parodi conduce "Natale in Vaticano", mentre nel 2001 (anno in cui dà alla luce Angelica, la sua terza figlia) è al timone di "Concerto per l'Unione Europea", in onda sempre su Canale 5. Sulla stessa rete presenta, nel 2002, anche "Serata per i diritti umani" e "Donna sotto le stelle", e nel 2003 "Un Papa di nome Giovanni".

Nello stesso periodo viene chiamata a presentare un reality show, "The Bachelor - L'uomo dei sogni", in cui un ricco e piacevole scapolo è impegnato a trovare la sua dolce metà: il programma, tuttavia, ottiene ascolti inferiori alle aspettative e viene chiuso con due puntate di anticipo. Nel 2004, alcuni sms pubblicati sulla rivista "Novella 2000" lasciano intendere una relazione adulterina tra il marito Giorgio Gori e la conduttrice tv Simona Ventura: Cristina, però, non cede alle malelingue e bolla l'intero episodio come "fango".

Cristina Parodi con Giorgio Gori

Nel 2005 conduce su Rete4 "Stirpe Reale" e abbandona "Verissimo" per tornare a condurre il Tg5 della sera, su richiesta del nuovo direttore del tg Carlo Rossella. Rimane a Mediaset fino al 2012, quando decide di passare a La7, dove dal lunedì al venerdì conduce nel pomeriggio "Cristina Parodi Live" e "Cristina Parodi Cover": quest'ultimo, tuttavia, viene sospeso dopo poche settimane di programmazione a causa degli ascolti deludenti. La stessa sorte tocca, nel dicembre del 2012, anche a "Cristina Parodi Live".

Nel 2013 viene chiamata da Fabio Fazio, insieme con la sorella Benedetta, sul palco del Festival di Sanremo come proclamatrice, per annunciare il gruppo "Marta sui Tubi". Poco dopo è tra i giurati del talent show "Altrimenti ci arrabbiamo", presentato su Raiuno da Milly Carlucci. Sempre su Raiuno conduce, a cavallo tra il 2013 e il 2014, "Così lontani così vicini", al fianco di Albano Carrisi.