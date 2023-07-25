Albano Carrisi
Biografia • Classe e stile inconfondibili
Nato il 20 maggio 1943 a Cellino San Marco, in provincia di Brindisi, il talentuoso cantante Albano Carrisi scopre la grande vocazione per la musica fin da bambino.
Formazione ed esordi
Eredita dalla madre Iolanda una voce straordinaria, sia in timbro che intensità. Giovanissimo suona già la chitarra e passa gran parte del suo tempo nella campagna del padre, suonando all'ombra degli alberi.
Adolescente, all'età di soli 16 anni, parte per Milano, seguendo le orme di Domenico Modugno, allora un autentico modello per chi sognava una carriera nel mondo della musica.
L'esplosione di una carriera
A Milano, per mantenersi, svolge i lavori più svariati. Albano comincia così a scontrarsi con le prime difficoltà della vita, periodo che in età matura ricorderà come "l'Università della vita". Rispondendo ad un annuncio del "Clan Celentano", casa discografica fondata da Claudia Mori e Adriano Celentano, che ricercava nuove voci, Albano Carrisi viene subito ingaggiato: compie così i primi passi nel mondo della musica leggera italiana. Come consuetudine tra gli artisti anche Albano sceglie il suo nome d'arte: diventa semplicemente Al Bano.
Dotato di una voce inconfondibile, di vasta estensione e di un'intonazione perfetta, Al Bano diventa presto un beniamino del pubblico. È lui stesso a scrivere quasi tutte le sue canzoni.
Dopo poco più di due anni firma il suo primo contratto importante con l'etichetta EMI. È il 1967 quando incide il 45 giri della canzone "Nel sole", una delle sue canzoni più belle e ancora oggi richiestissima dai suoi fan. Il successo discografico è straripante: sono un milione e trecentomila le copie vendute. Nello stesso anno Al Bano partecipa al tour italiano dei Rolling Stones.
Romina Power, il cinema e il successo internazionale
Sulla scia del grande successo scrive altre grandi canzoni ("Io di notte", "Pensando a te", "Acqua di mare", "Mezzanotte d'amore"). Da alcune di queste vengono tratti film di ottimo successo.
Sono questi gli anni in cui il cinema segue la musica, e non è raro trovare film costruiti proprio attorno al successo di una canzone. Durante le riprese del film "Nel Sole", Albano conosce Romina Power, figlia dell'attore Tyron Power, che sposa il 26 luglio 1970, e da cui avrà quattro figli.
Gli album di Al Bano conquistano i primi posti anche nelle classifiche oltralpe: Austria, Francia, Belgio, Svizzera, Germania, Spagna per arrivare fino in Sudamerica.
Anche l'attività dal vivo è intensa e riscuote grande successi: Al Bano vola dal Giappone alla Russia, dagli Stati Uniti all'America Latina. Sovente i viaggi musicali dell'artista vengono raccolti in documentari musicali, diretti dallo stesso Al Bano, poi trasmessi dalla RAI. La passione di Al Bano per la macchina da presa si riscontra anche in alcuni video, tra cui "Nel cuore del padre", un omaggio al padre Carmelo Carrisi.
Il successo di Al Bano viene tributato in ogni parte del mondo: tra i premi più significativi vi sono 26 dischi d'oro e 8 dischi di platino.
Gli anni '80 e '90
Nel 1980 vince a Tokyo il "Kawakami Award" (al Pop festival della Yamaha). Nel 1982 in Germania riceve un "Golden Europe", premio che spetta all'artista che ha venduto il maggior numero di dischi. Sempre nel 1982 Al Bano stabilisce un record assoluto in Italia, comparendo nella hit parade con quattro canzoni contemporaneamente.
Nel 1984 vince il Festival di Sanremo con la canzone "Ci sarà", in coppia con la moglie Romina Power.
Nel 1991 la coppia celebra 25 anni di carriera artistica con un'antologia che comprende i 14 brani tra i più popolari del loro vasto repertorio. Nel 1995 esce in Italia l'album "Emozionale", per realizzare il quale Al Bano si avvale della collaborazione del famosissimo chitarrista Paco De Lucia e del grande soprano Montserrat Caballé.
Una nuova fase
Nella seconda metà degli anni '90 si apre una nuova fase artistica per Al Bano Carrisi, che torna come solista al 46° Festival di Sanremo, ottenendo grandi consensi con il brano "È la mia vita".
Senza mai tralasciare la musica leggera, si fa sempre più forte la voglia di cimentarsi con la lirica, tentazione naturale per un artista con così straordinarie doti canore. Così Al Bano si esibisce a Bad Ischl (Salisburgo, Austria) con i grandi tenori eccellenza" Placido Domingo e José Carreras dimostrando grande qualità.
Nell'occasione proprio Domingo e Carreras consegnano ad Albano il doppio disco di platino per "Concerto Classico".
Dopo la tragedia di aver perso la figlia primogenita Ylenia, le cui circostanze a tanti anni di distanza sono ancora avvolte dal mistero, Al Bano e Romina entrano in una crisi che li porterà alla separazione nel marzo del 1999; "Nessuno può immaginare quanto siamo stati felici per 26 anni" dichiarerà Albano.
Gli anni 2000
Nel 2001 partecipa al Festival della Musica Italiana a Mosca nella sala concerti del Cremlino.
Nel mese di novembre dello stesso anno conduce sulla rete televisiva Rete 4, "Una voce nel sole", un programma del tipo "one man show"; l'esperienza si ripete poi nel marzo 2002 con la trasmissione "Al Bano, Storie d'amore e d'amicizia".
Nel 2003 viene insignito a Vienna dell'"Austrian Award" (insieme, tra gli altri, a Robbie Williams ed Eminem). In Austria, Al Bano aveva presentato il suo ultimo cd dal titolo "Carrisi canta Caruso", un omaggio al grande tenore. Il lavoro ha ottenuto grandi apprezzamenti in tutto il mondo, raggiungendo la vetta della classifica per diverse settimane in Austria, come in Germania. Enorme il successo anche nei Paesi dell'Est, in particolare in Russia.
Poi nel 2001 Albano conosce una nuova compagna, Loredana Lecciso, che gli darà due figli oltre a qualche grattacapo: tra il 2003 e il 2005, la voglia di Loredana di emergere come personaggio televisivo procura all'immagine della coppia dei profondi alti e bassi.
Al Bano e la fede
La vita artistica di Al Bano non è slegata dalla sua profonda fede religiosa. Sul piano personale, illuminanti sono stati gli incontri con papa Giovanni Paolo II, al cospetto del quale il cantante si è esibito diverse volte.
Particolarmente vivo è anche il ricordo di Padre Pio, conosciuto negli anni '50, alla cui memoria è stato intitolato un premio assegnato al cantante.
Un altro grandissimo successo personale per Albano Carrisi è stato il riconoscimento per essere diventato ambasciatore dell'ONU contro la droga. Ad assegnargli il prestigioso incarico è stato il segretario generale delle Nazioni Unite Kofi Annan. Infine Al Bano è stato nominato anche Ambasciatore della FAO.
Oltre alla musica e la famiglia Al Bano divide i suoi impegni anche con la sua azienda vinicola e il suo villaggio vacanze (una struttura alberghiera immersa nella campagna salentina) attività queste che l'artista cura e segue con grande passione.
Al Bano è stato uno dei protagonisti dell'edizione 2005 del fortunato programma tv "L'isola dei famosi".
A un anno circa di distanza, nel novembre del 2006 pubblica l'autobiografia "È la mia vita".
Gli anni 2010 e 2020
Partecipa al Festival di Sanremo 2009 con il brano "L'amore è sempre amore" e al Festival di Sanremo 2011 con la canzone "Amanda è libera"; con quest'ultimo brano si aggiudica il terzo posto alla fine della manifestazione.
Nel mese di aprile 2012 esce il suo libro dal titolo "Io ci credo" in cui descrive la sua esperienza religiosa e di quanto sia importante per lui la fede in Dio.
Alla fine del 2013 e ancora nel dicembre del 2014 conduce su Rai Uno "Così lontani così vicini", con Cristina Parodi: un programma in cui si raccontano le storie di persone che chiedono aiuto per ritrovare i propri cari, con i quali non riescono più a mettersi in contatto da lungo tempo.
Alla fine del 2016 subisce un intervento dopo un infarto. Solo pochi giorni più tardi viene ufficializzata la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2017: Al Bano presenta la canzone "Di rose e di spine". Nel 2018 termina la relazione sentimentale con Loredana Lecciso.
Torna sul palco dell'Ariston come super ospite per l'edizione di Sanremo 2023.
Frasi di Albano Carrisi
Talvolta la forza della ragione deve cedere il posto alla ragione della forza.
Fin da bambino cantavo tutte le canzoni di Modugno e di Claudio Villa. Mio padre aveva comprato una radio e tutte le canzoni che trasmettevano io ci cantavo sopra. Una spece di karaoke. Quando finivo la gente di fuori applaudiva.
Il primo assegno di nove milioni lo mandai a Cellino a mio padre per comprarsi il trattore.
Ho sempre vissuto con Romina Power sapendo che poteva essere l'ultimo giorno. Ma ho sempre difeso il matrimonio a spada tratta. Ego e alter ego fanno le loro guerre interiori dentro di me. Ma quando la fine del matrimonio è arrivata è stata veramente pesante da accettare. Un amore può nascere e può morire, è scritto, ma non mi è piaciuto come è morto.
Io non ho paura di niente. Ho accettato la fine dell'amore, ma quello che è venuto dopo è stato veramente insopportabile. Altrimenti starei ancora a cercare le possibilità per un incontro. Ma ormai ho fatto la mia scelta.
Mio padre aveva bisogno di braccia per i suoi campi, mia madre spingeva perché io studiassi.
Io sono un conservatore. Se analizzo la mia vita non ho mai fatto grandi cambi. Sono troppo cristiano per permettermi dei cambi.
Carissimi Amici e Nemici Heaters, ho deciso di prendere una giusta pausa di riflessione chiudendo i miei profili Facebook, Instagram e Twitter! I motivi sono evidenziati dalle assurde ed inaccettabili reazioni quotidiane piene di odio, rozzezza e violenza nei miei confronti e dei miei cari. [Il riferimento è anche a Loredana Lecciso – 6 agosto 2017]
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Foto e immagini di Albano Carrisi
Commenti
Nota bene
Biografieonline non ha contatti diretti con Albano Carrisi. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Albano Carrisi.
Peccato grosso per san remo
Caro Albano ti ho sentito cantare la prima volta nel lontanissimo 1964 in un paesino in provincia di Mantova che si chiama Magnacavallo, da allora non ti ho più lasciato, sei unico e ti scrivo per confessarti che sono tanto tanto arrabbiata con chi non ti ha fatto andare a S. Remo, sono sicura che avresti vinto anche solo presentandoti sul palco, non c'è paragone con tutti quelle speci di strilloni che non si sa perché quando cantano sembrano dei disperati arrabbiati, sembra vogliano mangiare il microfono e alla fine non capisci una parola di quello che cantano, la tua voce invece non avrebbe nemmeno bisogno del microfono, ed è sempre uguale non invecchia mai, canti da DIO, e devo dire che anche i cantanti della tua generazione non hanno eccelso. Ti auguro di continuare così ancora per tanti anni e cerca di andare in televisione spesso anche solo come ospite così ti si vede spesso. Un grande abbraccio Maria
Auguri di Buon natale
Carissimo Al Bano, sono Alessandro Frigo, un suo fan da quando avevo 5 anni, quest'anno a scuola alle superiori ho avuto una prof di lecce Angela Pascali che mi ha portato a scuola il suo. Autografo, sono stato molto contento grazie Al Bano.
Le faccio i miei più sinceri auguri di buon natale sperando che sia un natale tranquillo e sereno con le nostre famiglie.
Un abbraccio dal suo fan Alessandro Frigo
Lascio il mio indirizzo email: -------
E anche l'indirizzo di casa: via ------- 41 36010 Rotzo (vicenza).
Buongiorno le scrivo per mio padre un suo fans dagli esordi. A ottobre è suo il compleanno sempre se è possibile mi piacerebbe un suo autografo. Anche lui è un'anno che ha perso la sua cara mamma e mi piacerebbe regalargli un sorriso speciale grazie.
Io Rosella mando un saluto ad un cantante bravissimo e auna grande persona un saluto da Rosella
Ciao Albano, mi chiamo Giulietta ho 66anni sposata, marito di 664anni. ci siamo sposati nel lontano 1981. nel 1986 e nato il primo figlio Davide che oggi ne a 35, ma nel 2004 e arrivata in noi una terribile storia, a oggi siamo devastati da un dolore indescrivibile, mio figlio per una compagnia sbagliata a oggi si trova in galera con 30anni,.. abbiamo a oggi speso anima è corpo malattia è economico mangiati da avvocati, mangiato tutto, la salute è diventata molto precaria per entrambi. mio è di mio marito, Albano scusami se ti scrivo ma oggi ti sto guardando su verissimo dove vedo anche il tuo bel figlio Albano junior... Albano ti prego con tanta umiliazione. a chiederti un aiuto anche piccolo
ECONOMICO
Ti lascio il cognome di mio marito così puoi contrllare
CIANCALEONI EZIO.. ERBA/CO
340-------
GIULIETTA
Un abbraccione
Buon giorno
Mi chiamo Antonino
Ho lavorato in Germania per il suo amico
Luigi Paparella nel ristorante
Che si trova nel ex unione sovietica
GmbH e i la regione
Sfrutta le persone
Non mi ha pagato i contributi
E mi ha sfruttato anche non dandomi da mangiare
Vantandosi ché è suo amico e che avete fatto dei concerti assieme
Belli amici ché ha
Bravo
Gent. mo Albano
non so se è questo la strada corretta... per poter richiedere una sua telefonata anche di pochi minuti a mia moglie che il 25 Settembre compie la bellezza di 50 anni. Lei ha un cuore immenso e lo dimostra non solo nelle canzoni ma nella sua vita che ha vissuto e che sta vivendo. Mia moglie come sente la sua voce li si riempie il cuore di felicità... e sarebbe bello che anche nel suo giorno di compleanno ricevesse una sua chiamata o se vuole la contatto io presso il suo studio o quant'altro...
La prego di accogliere il desiderio di mia moglie (il suo nome è Grazia) che per lei sarebbe il giorno più bello... scusi se mi sono dilungato...
Grazie e le auguro tanta serenità e pace
Giancarlo Russo
il mio contatto di cellulare 347-------
Buongiorno Albano mi chiamo Ugo sono separato da un mese prima mi hanno picchiato e poi sono stato buttato fuori di casa e vivi a dormire sulle panchine e senza potere mangiare ho 63 anni sono diabetico e ho fatto un infarto a novembre dell'anno scorso e ho bisogno di un aiuto lascio il mio numero di cellulare 327------- grazie
Studente alla Cattolica, lavoravo al distributore di mio zio Massari, impiegato alla Innoocenti. Al Bano e' arrivato con un Alfa GT color ocra, appena ritirata visto il comportamento di Al Bano. Mio fratello era al G Terzo. Forse conosceva il Sig. Meazza dei "tempi e metodi", alla Innocenti. Era il 1968/69.
Auguri per il compleanno di Albano
Albano scusami per il disturbo, anch'io compio gli anni 78 come te. Sono nato il 20. 5. 43 Ho scritto diverse volte, probabilmente non riesci a leggere tutte le e-mail
complimenti per la tua carriera sono molto contento. Auguroni
Albano ho sognato un tuo familiare importanti messaggi da darti il mio 345-------
Auguri di compleanno
Ciao Albano, innanzitutto complimenti per la tua carriera
Volevo chiederti se potevi farmi un breve video di auguri a mio padre Andrea che compie 80 anni che è un tuo fan.
Grazie
Gentile Sig. Carrisi. mi ritrovo a seguire il programma The Voice questa sera e guardo lei e mi stringe il cuore. Da sempre abbiamo scherzato cin muo padre e la sua somiglianza cin lei e a tre anni dalla sua scomparsa il dolore sembra concretizzarsi solo ora e la mancanza si fa sentire ogni giorno nelle cose più semplici come in questo periodo devastante per tutti dive devo prendere decisioni importanti per la mia azienda da lui ereditata che vedo fallire giorno dopo giorno un ristorante a Roma in centro. Stasera ho visto i suoi occhi ed ho visto mio padre non so ora più che mai vedo quella somiglianza per cui per questo Natale che non ho motivo di festeggiare voglio fare i miei auguri a lei e sentirla un po mio papa '! Se mai un giorno passando per Roma le potesse far piacere non esiterei per un caffè insieme e illudermi di essere un po anche cin mio padre. I miei migliori auguri di una vita serena a lei ! Tiziana
Carissimo Maestro ho pensato di rivolgermi a Lei personalmente - perché La ritengo una persona divita e molto umana. Una vita che per me e'stata molto impegnativa e con dei guai da me cercati. Lavoro con uno stipendio base di circa 2600 euro mensile - uno stipendio più che onesto che chissà quanta gente vorrebbe avere - Ma purtroppo sono scivolato nel gioco delle scommesse calcio e in questi 9anni ho lasciato un fiume di soldi indebitandomi con gente poco raccomandabile... Nn riuscirei mai a togliermi questi debiti se nn riuscissi a trovare qualcuno che mi aiuti e nello stesso tempo mi impegnerei in una nuova vita ma sopratutto. nel pagare il debito se ci fosse una persona che possa aiutarmi.. COMUNQUE VADA SONO E SARÒ SEMPRE UN SUO AMMIRATORE. GRAZIE.
Buongiorno Albano
Mia figlia a maggio compie 18 anni e sta organizzando una bellissima festa in una meravigliosa location
Abitiamo ad Anguillara Sabazia sul lago di Bracciano e il suo più grande desiderio anche se sa che è impossibile avere te che le canti Felicità
È innamorata di tutte le tue canzoni ma in particolare di questa.
Ho voluto dirtelo perché penso che la cosa ti renda orgoglioso.
Grazie X l attenzione
Tantissimi saluti
Nadia Caon
Ho sentito una canzone di Jasmine e fa pena non è certo da paragonare a Romina Albano e una delusione
È ridicolo che Albano si lamenta perché prende una pensione troppo bassa ma. Ha lasciato Romina per andare con la Lecciso visto che le piace tanto si faccia mantenere da lei visto che in televisione ka Lecciso ha detto che si amano e sono una famiglia quindi auguri. Comunque Albano mi fa deluso molto
Sono sempre stata una sua fan e l’ho sempre ammirata anche per la sua serietà nei confronti della famiglia ma devo dire che anche lei mi ha deluso molto ha una moglie bella, dolce e anche seria non capisco perché non siate ritornati insieme siete stupendi e ka vostra vita insieme e bella. Questa è una mia opinione Romina non è da paragonare alla Lecciso non capisco perché sia tornato con la Lecciso. Lei mi fa deluso molto la prendevo come esempio di padre di famiglia ma non è così auguri !!!
Caro al bano, ti seguo da tanti anni, ed ho la tua stessa eta'. vorrei chiederti di esaudire un mio desiderio.
scrivo brani di canzoni da tanti anni per passione e vorrei sottoporli a un tuo giudizio. ti faccio presente che il fine non e'per soldi ma solo ed esclusivamente per una soddisfare un desiderio. grazie per l'attenzione un saluto roberto.
roberto basile, via 24 maggio formia (lt)
tel. 331 -------
Mi dispiace molto che l’amore con Lei e Romina sia finito eravate e siete troppo belli Non capisco perché si sia messo con la Lecciso non c’è paragone con Romina la Lecciso non mi piace per niente quindi non guardò neanche più le sue trasmissioni mi dia retta ritorni con Romina siete troppo belli saluti e auguri
Ciao Albano sono Luigina Spedicato Di Veglie Provincia di Lecce, ti scrivo perché avrei un desiderio quello di farti conoscere con mio fratello Enzo. Lui è partito proprio come te nei lontani anni 60 in Brasile per realizzare il suo sogno quello di diventare un imprenditore e così è stato. Ora è titolare di una grande industria con circa 1000 operai ed esporta in tutto il mondo si chiama INTELLI industria di terminali elettrici, andando su internet scrivi INTELLI BRASILE Vincenzo Spedicato per vedere quello che ha realizzato, ogni volta ch vedo te in TV rivedo lui. Ma Arrivo al punto il 10 di Dicembre è il suo compleanno e siccome ultimamente ha espresso un forte desiderio di conoscerti avrei pensato di fargli un regalo e cioè se ti va di chiamarlo personalmente e fargli gli auguri approfittando così di conoscervi quale migliore occasione del suo compleanno. Naturalmente ci sentiamo per metterci d'accordo noi due prima, scusami se non uso filtri e sono stata diretta a chiederti questo ma nella vita (e tu me lo insegni) se si vuole qualcosa fortemente si deve agire quindi caro Albano se puoi e vuoi ci sentiamo per organizzare il tutto magari se non puoi chiamare puoi fargli gli auguri tramite whatsapp. Intanto questo è il mio numero --- e ti ringrazio tantissimo ugualmente e ti saluto con ammirazione Luigina
buonasera oggi abbiamo visto che Albano era al supermercato I gigli di Prato... purtroppo lo abbiamo saputo tardi e mia figlia che è una fan sfegatata sta piangendo da due ore perché noi abitiamo a mezz'ora di distanza. Potrei sapere i prossimi appuntamenti che ci saranno in modo da poter essere presenti e renderla felice? aspettiamo con ansia un concerto di Albano e Romina in Italia.
con affetto la ringrazio.
ciao al bano sono una ragazza sono una donna mi chiamo elisa che ho 30 quasi 31 anni vorrei che tu al bano di accompagnarmi a c' è posta per te con maria per incontrare gianni morandi ad portare i regali cosa ne pensi al bano ? io ti adoro quando tu canti le rose di spine felicità e ci sarà la ia vita nel sole però adoro anche gianni morandi
Solo tu per sempre. Grazie
Caro coetaneo.
Ti ho spedito, il 26 giugno scorso, un invito, che allego, al grande evento dei 3/4 di secolo organizzato in Trentino per il giorno 29 settembre p.v. Capisco i tuoi impegni ma un cenno di risposta sarebbe molto gradita. "Caro Albano.
Sono Aldo Chirico di Mesagne (BR) nato il 22 maggio 1943 ma dal 1962 per ragioni di lavoro sono stato costretto a lasciare la nostra terra. Vivo dal 1964 in provincia di Trento dove ho svolto la professione di funzionario di Polizia. Premesso ciò sono stato incaricato dal direttivo del comitato interprovinciale “Quelli del 43 - i sempre giovani” (del quale sono il presidente) - slogan creato in occasione del 50° anniversario e per il quale è stato coniato il logo, in allegato, realizzato da un coscritto, un artista di Trento, Settimo TAMANINI detto “mastro7”, conosciuto a livello mondiale -, d’invitarti, compatibilmente con gli impegni professionali, in occasione della kermesse che stiamo programmando per il giorno 29 settembre, per festeggiare i ¾ di secolo cioè i 75 anni traguardo molto importante per chi ha dovuto vivere momenti difficili in particolare nella fascia della giovinezza. Conoscendo la tua sensibilità e la tua disponibilità nei confronti dei tuoi fans che ti hanno seguito ed apprezzato lungo tutto il percorso della tua formidabile carriera d’artista internazionale, auspichiamo la tua presenza all’evento sopra descritto.
Nell’attesa di tuo riscontro è occasione gradita salutarti con affetto.
Comm. Aldo Chirico
#Quelli del 43 - i sempre giovani
Al Bano ha una gran voce e altresì una grande intonazione; complimenti!!!
Gentili signor albano prima di tutto voglio scusarmi perche la disturbo con le mie parole pero io so che a dofferto molto per la perdita della sua bambina anchio o perso il mio b
ambino che me lo anno tolto e non riesco a trovarlo vorrei tanto abbrcciarlo e per questo o scritto un testo che mi piacerebbe che la cantasse lei e de depositata alla suai e il suo titolo a cuore di mamma e possibile se le piace e se dovesse cantarla ne sare felice io do che lei non ne una persona brava la scolti per favore grazie di cuore e spero che queste mie parole le tocchino il cuore grazie
Ma il suo nome ? Vero? !
Caro Albano, con Pino Aprile insieme potremmo scrivere dei bei testi (belle canzoni originali e d'Arte-Pura Mediterranea" - (delpiano.artepura-libero.it
Tel.& Cell.: 328-xxx.xx.xx).
Co tanti saluti. Vittoriio DEL PIANO di Taranto
un personaggio come albano... voce... talente... inteligenza,generosita e loredana lecciso-no e no non puo ... albano!!!tu hai sbagliato grosso! loredana no ne per te... tu ti meriti qualcosa di meglio...
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