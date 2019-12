Biografia

Romina Francesca Power nasce il 2 ottobre del 1951 a Los Angeles, figlia degli attori cinematografici Linda Christian e Tyrone Power, entrambi star di Hollywood. Trascorre i primi anni della propria vita negli Stati Uniti, fino alla morte del padre, avvenuta nel 1958: a quel punto viene affidata - insieme con la sorella più piccola Taryn - alla nonna materna che vive in Messico.

L'arrivo in Italia e l'esordio al cinema

A nove anni, Romina e Taryn, insieme con la madre e il suo nuovo compagno (Edmund Purdom, un attore), si trasferiscono in Italia. Dopo avere studiato in Inghilterra, a tredici anni esordisce come attrice nel film "Mènage all'italiana".

Nel 1966 recita in "Come imparai ad amare le donne" e ottiene il suo primo contratto discografico con la ARC, per la quale incide il 45 giri "Quando gli angeli cambiano le piume".

Al Bano e Romina

Nel 1967 è nel cast del film di "Assicurasi vergine"; nello stesso periodo, durante le riprese del film "Nel sole", conosce sul set Albano Carrisi: da quel momento i due faranno coppia sia nella vita che sul lavoro.

L'anno successivo Romina recita da sola in "Vingt-quatre heures de la vie d'une femme", "Femmine insaziabili" e "I caldi amore di una minorenne", e con Al Bano in "L'oro del mondo", per la regia di Aldo Grimaldi. Nel 1969 è nel cast di "Justine ovvero le disavventure della virtù", e insieme con il compagno in "Pensando a te", di Aldo Grimaldi, e "Il suo nome è Donna Rosa", di Ettore Maria Fizzarotti; come cantante, vince la sezione Disco Verde del Festivalbar con il brano "Acqua di mare", scritto da Al Bano.

Nello stesso anno registra anche "12 canzoni e una poesia": è il primo album da solista di Romina Power.

Gli anni '70

Nel 1970 Romina si sposa con Al Bano e diventa madre della sua prima figlia, Ylenia; inoltre, recita con il marito in due pellicole di Ettore Maria Fizzarotti, "Mezzanotte d'amore" e "Angeli senza paradiso", e partecipa a "Un disco per l'estate" con "Armonia", giungendo al sesto posto.

Nel 1972 è ancora a "Un disco per l'estate" con il brano "Nostalgia", mentre l'anno successivo diventa madre del suo unico figlio maschio, Yari. In seguito pubblica "Ascolta, ti racconto di un amore", il suo secondo album, e partecipa a "Un disco per l'estate" con "E le comete si distesero nel blu".

Nel 1975 appare nel film per la tv "La signora Ava", prima di tornare in sala di incisione per il suo terzo disco, reinterpretazione di "Here, there and everywhere" dei Beatles. Nel 1976 è al "Festival di Sanremo" con "Non due" e partecipa con Albano all'"Eurovision Song Contest" che si svolge all'Aia, giungendo al sesto posto; l'anno successivo recita nel film tv "L'uomo del tesoro di Priamo".

Gli anni '80

Nel 1982 partecipa con Al Bano a Sanremo con il brano "Felicità", che giunge al secondo posto; due anni più tardi, mentre al cinema esce il film di Aldo Grimaldi "Champagne in paradiso", al "Festival di Sanremo" arriva la vittoria con il brano "Ci sarà".

Nel 1985 la coppia è a Goteborg per prendere parte all'"Eurovision Song Contest", che la vede classificarsi anche in questo caso al settimo posto.

Nel 1987 Al Bano e Romina tornano all'Ariston con "Nostalgia canaglia", che arriva al terzo posto; due anni più tardi al Festival viene proposto il brano "Cara terra mia".

Gli anni '90

Nel 1991 va in scena l'ultima apparizione in concorso della coppia a Sanremo: la canzone "Oggi sposi", però, non va più in là dell'ottava posizione. Nel 1994 i due devono affrontare la scomparsa della figlia Ylenia, sparita in circostanze misteriose a New Orleans: non sarà più ritrovata.

Due anni più tardi, Romina torna in televisione per recitare nel film "Il ritorno di Sandokan".

Nel 1998 si esibisce per l'ultima volta con Al Bano, allo Stadio Maracanà di Rio De Janeiro davanti a Papa Giovanni Paolo II; nello stesso anno inizia a condurre su Raiuno "Per tutta la vita", insieme con Fabrizio Frizzi: un'esperienza che durerà fino al 2000. Nel frattempo, si separa legalmente da Al Bano, dopo ventinove anni di matrimonio.

Gli anni 2000

Nel 2002 è accanto a Mara Venier in "Un ponte fra le stelle - La befana dei bambini vittime delle guerre e del terrorismo", su Raiuno, cantando la versione in italiano della canzone principale del film "La vita è bella"; l'anno successivo recita in "Tutti i sogni del mondo".

Nel 2007 lavora al film di Abel Ferrara "Go Go Tales", che viene presentato al Festival di Cannes fuori concorso. L'anno successivo si trasferisce negli Stati Uniti per stare vicina alla madre, malata di tumore al colon, mentre nel 2010 partecipa alla seconda edizione del programma di Raiuno "Ciak si canta!", con il brano "Acqua di mare".

Gli anni 2010

Nel 2012, superato il lutto per la perdita della madre morta l'anno prima, ritorna alla musica pubblicando, attraverso la Creative and Dreams, il disco "Da lontano" (che in realtà era stato registrato alla fine degli anni Novanta), acquistabile unicamente su iTunes e su Amazon.

Nell'ottobre del 2013 torna a esibirsi con Al Bano a quindici anni di distanza dall'ultima volta in occasione di tre concerti in scena alla Crocus Hall di Mosca, organizzati dall'impresario Andrej Agapov: per l'evento, la coppia canta "Ci sarà", "Libertà", "Che angelo sei", "Dialogo", "Felicità" e "Sharazan".

Successivamente, viene organizzato l'"Al Bano & Romina Power Reunion Tour 2014", che li porta a esibirsi tra aprile e maggio ad Atlantic City, a Montreal e a Niagara Falls, negli Stati Uniti e in Canada.

Nello stesso anno la Power torna al cinema recitando nel film "Il segreto d'Italia", dedicato all'eccidio di Codevigo: la pellicola viene aspramente criticata dall'ANPI, che arriva ad accusare Romina Power di essere fascista.

Nel febbraio del 2015 torna sul palco dell'Ariston insieme con Al Bano, ospiti della prima puntata del "Festival di Sanremo 2015" condotto da Carlo Conti.