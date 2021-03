Biografia

David Coverdale nasce a Saltburn by the Sea, in Inghilterra il 22 settembre 1951. Cantante e leader carismatico degli Whitesnake, hard rock band longeva tutt'oggi molto attiva, è autore ed anche produttore discografico. Coverdale ha vissuto in Nevada (USA) per circa vent'anni e nel 2007 ha ottenuto la cittadinanza americana, mantenendo comunque anche la nazionalità britannica.

David Coverdale

Gi esordi rock

Muove i primi passi nel mondo della musica rock come chitarrista, successivamente David Coverdale diventa cantante. Durante gli anni del college entra a far parte di alcune band locali con le quali si esibisce nei club suonando brani cover. Nel 1973 risponde ad un annuncio pubblicato su una rivista musicale, in cui cercano un cantante da sostituire per una famosa band: i Deep Purple, che passano alcuni anni prima dal genere hard rock all'heavy metal. Con Coverdale, diventato il nuovo frontman dei Deep Purple, il gruppo continua la scalata al successo.

Sono da annoverare in questo periodo gli album Burn, Stormbringer, canzoni come Soldier of fortune una ballata melanconica, Sail away dal sapore rythm'n blues. David Coverdale rimane nei Deep Purple fino al 1976, data in cui la band si sfalda del tutto.

La carriera solista di David Coverdale

Coverdale prosegue inizialmente una carriera da solista pubblicando due album. Il titolo del primo LP ispira il nome per la sua futura rockband, formata inizialmente da musicisti di supporto per i suoi concerti, che diventano nel frattempo un vero e proprio gruppo di fatto. Manca loro giusto un nome: nascono così gli Whitesnake.

Il successo con gli Whitesnake

La band si forma ufficialmente nel 1978 e inizia ad essere piuttosto apprezzata nel 1980 grazie al loro album Ready 'n Willing; esso contiene brani hard rock come Don't break my heart again e Fool for your loving, in cui si distingue la voce di David Coverdale, graffiante e melodica.

Gli Whitesnake dopo qualche anno di pausa riprendono a suonare nel 1987: pubblicano il loro settimo album dal titolo Whitesnake, racchiuso da una suggestiva cover bianca con effetto marmoreo, e al centro uno stemma tondo e dorato. La band raggiunge da questo momento in poi un successo stratosferico, grazie anche ad un tour mondiale di oltre 120 date; si aggiudicano dischi d'oro e di platino in vari Paesi tra i quali l'America, dove il gruppo vende milioni di album. Is this love, Give me all your love, Here I go again sono brani di punta dell'album, curati sotto ogni aspetto, con un attenzione speciale anche ai videoclip, che così iconici, segnano il passaggio verso un hard rock molto glam.

Gli stessi Whitesnake, catalogati anche all'interno del genere Hair metal, enfatizzano il loro look, appaiono con chiome leonine e cotonate, vestono capi di pelle con borchie, frange, fasce e pantaloni aderenti. David Coverdale è ormai un'icona hard rock: si rivela al passo con i tempi e la sua potente voce, con una timbrica unica e particolare, è tra le più interessanti di tutto il panorama musicale.

Gli anni '90

Nel 1990 Coverdale ancora all'apice del successo decide di prendersi una pausa e lo annuncia sul palco al termine di un concerto del tour mondiale Slip of the tongue; dopodiché scioglie il gruppo degli Whitesnake. Dopo un un' anno intraprende un sodalizio musicale con il chitarrista Jimmy Page, che dà i suoi frutti con un album molto apprezzato dai loro fan. Nel 1994 riforma gli Whitesnake per proporre una raccolta che include i loro migliori brani: il disco si intitola Whitesnake's Greatest Hits; ad esso segue un tour che vale al gruppo tre dischi d'oro e uno di platino.

David Coverdale con Jimmy Page, storico chitarrista dei Led Zeppelin

David Coverdale nel nuovo millennio

Nel 2000, dopo circa vent'anni David Coverdale realizza il suo terzo album da solista, intitolato Into the light: qui propone brani rock 'n soul , melodici e introspettivi, che caratterizzano la sua maturità artistica. Nel 2002 Coverdale riorganizza nuovamente il gruppo degli Whitesnake: alla reunion segue l'uscita di nuovi album tra cui: Good to be bad, Forevermore, The Purple Album, il quale racchiude brani da lui scritti durante il periodo in cui militava nei Deep Purple, rivisitati con un sound moderno e nostalgicamente rock.

L'album più recente del gruppo esce nel 2019, con il titolo Flesh and blood: i loro concerti negli anni seguenti vengono sospesi a causa della pandemia.

Vita privata

La prima moglie di David Coverdale è stata Julia Borkowski, tedesca, sposata nel 1974. I due hanno una figlia, Jessica Coverdale, nata nel 1978. Il cantante si è sposato poi con la modella e attrice Tawny Kitaen il 17 febbraio 1989: hanno divorziato pochi anni dopo, nell'aprile 1991. Tawny è presente in alcuni video musicali degli Whitesnake: Here I Go Again, Is This Love e Still of the Night. Nel 1997 Coverdale ha sposato la sua terza moglie, Cindy Barker, scrittrice: la coppia ha un figlio, Jasper Coverdale, nato un anno prima, nel 1996.

Nel 2012 David Coverdale è stato il soggetto del film Discoverdale: la trama ruota attorno alla figura del cantante di una rock band fittizia, il quale parte alla ricerca di quello che è convinto essere il suo reale padre, ovvero David Coverdale, leggenda vivente del rock mondiale.