Al direttore del carcere che in "1997 - Fuga da New York" insisteva nel volerlo chiamare confidenzialmente Jena, rispondeva sarcastico "Chiamami Plissken". Ma nella realtà non osate chiamarlo col nome di quel mitico personaggio: potrebbe squadernarvi davanti la lunga lista dei film girati negli ultimi vent'anni. Molti infatti ricordano Kurt Russell solo per quell'indimenticabile ruolo ma lui, per non essendo un attore particolarmente eclettico (è infatti legato soprattutto al genere del film d'azione), ha fatto molto altro.

Kurt von Vogel Russell è nato il 17 marzo 1951 a Springfield, Massachusets, con una gamba già dentro al mondo dello spettacolo. Suo padre, Bing Russell, ha interpretato per sei anni il personaggio dello sceriffo della serie televisiva "Bonanza". Volete che il buon paparino non se lo sia portato con sé sul set durante le estenuanti riprese richieste da qualunque serial degno di questo nome? E infatti il piccolo Kurt cresciuto a pane e telecamera, prende subito confidenza col mezzo.

Fin dall'età di dieci anni Kurt appare in diversi serial televisivi tra cui "Gunsmoke", "Il fuggitivo", "Daniel Boone" e "Il Virginiano". L'esordio come attore cinematografico avviene in alcune produzioni per famiglie. La Disney gli propone un contratto per dieci anni di collaborazione.

Alla fine degli anni '60, con uno strano colpo di testa, si dedica al baseball professionistico, che abbandonerà però nel 1973. Kurt Russell è cugino del giocatore Matt Franco e amico del regista "sportivo" Ron Shelton: la passione per il baseball gli è rimasta ma per fortuna si è tolto il vizio di lasciare i set per indossare scarpette, guantone e cappellino.

Nel 1979 si assiste al suo grande rientro. John Carpenter lo vuole come protagonista del suo "Elvis", un TV-movie per la ABC. Nei primi anni '80 arriva il primo film importante. Ancora una volta è Carpenter a voler credere in lui: la memorabile caratterizzazione di Jena Plissken (ma in originale il nome del personaggio è Snake Plissken) in "1997 - Fuga da New York" come già anticipato rimarrà negli annali. Un vero cult.

La splendida pellicola di fantascienza (tra gli attori c'è anche Steve Buscemi) è però solo l'inizio di una lunga collaborazione tra i due artisti, proseguita con il fantascientifico "La cosa" e più tardi con l'orientaleggiante fantasy "Grosso guaio a Chinatown".

Nel 1983 Russell ottiene una nomination al Golden Globe come attore non protagonista in "Silkwood".

Nello stesso anno conosce l'attrice Goldie Hawn, da cui non si separerà mai.

Nel 1988 recita in "Tequila Connection", mentre l'anno successivo fa coppia con Sylvester Stallone in "Tango & Cash", divertente poliziesco d'azione di gran successo (da ricordare che nei suoi film Kurt Russell non si serve mai di controfigure).

Alla fine degli anni '80 la sua carriera pare decisamente in declino. Scarseggiano i ruoli importanti così come le proposte interessanti. Vive così qualche anno professionalmente buio, finché nel 1991 avviene il rilancio grazie a "Fuoco assassino", diretto da Ron Howard.

Segue poi la space-opera di grande successo "Stargate" di Roland Emmerich, con James Spader.

Nel 1996 Russell indossa nuovamente i panni di Jena Plissken in "Fuga da Los Angeles", un pessimo sequel del famoso capolavoro (anche se, a essere precisi, più che di un seguito si tratta di una vera e propria riedizione aggiornata del vecchio successo). L'aspetto grottesco di questa operazione che getta un'ombra di tristezza su tutto il film, è che alla macchina da presa siede ancora una volta l'eroico John Carpenter!

Nel 2002 ha interpretato il ruolo di un simpatico delinquente ne "La rapina" (con Kevin Costner e Courtney Cox). Ben più impegnativo il personaggio del Dr. McCabe, che affianca il divo Tom Cruise nel sofisticato thrilling "Vanilla sky" (2000, con Penelope Cruz e Cameron Diaz).

Nel 2007 viene rilanciato da Quentin Tarantino, che lo chiama per il suo "Grindhouse - A prova di morte", in cui l'immagine di Kurt Russell torna ad essere cattiva come un tempo.