Rosy Bindi
Biografia
Maria Rosaria Bindi nasce a Sinalunga, una cittadina in provincia di Siena, il 12 febbraio del 1951. La sua infanzia scorre tranquilla in una famiglia cattolica composta dai genitori e da una sorella più grande. Si laurea in Scienze politiche all'Università Luiss di Roma e diventa assistente del professore Vittorio Bachelet, giurista e politico italiano. Bachelet è un maestro di diritto per Rosy oltre ad essere il suo ispiratore politico.
Il 12 febbraio del 1980, giorno del suo compleanno, si trovano alla Sapienza di Roma e mentre chiacchierano dopo una lezione, Bachelet viene raggiunto da alcuni colpi di pistola sparati da Anna Laura Braghetti esponente delle Brigate Rosse e fra i partecipanti al rapimento di Aldo Moro, padre politico di Bachelet. Bachelet muore sul colpo e l'attentato lascia un segno indelebile in Rosy Bindi che continua il suo impegno politico anche dopo il tragico evento.
Già all'epoca milita nell'Associazione Cattolica seguendo l'ispirato cambiamento imposto dallo stesso Bachelet all'associazione e dal 1984 al 1989 ricopre la carica di Vicepresidente nazionale; ruolo che lascia per entrare ufficialmente nella carriera politica. Viene eletta, infatti, parlamentare europeo per la Democrazia Cristiana nella circoscrizione del Nord-est in cui riceve 211.000 preferenze. Diventa così uno dei punti di riferimento del partito dello scudo crociato in Veneto. Proprio in questo periodo affronta la tempesta di Tangentopoli che annienta gran parte del suo partito.
Si fa promotrice di un cambiamento appoggiando il progetto di Mino Martinazzoli e del Ppi, e dal 1992 al 1999 realizza la sua carriera contribuendo a costruire un ponte fra il centro e la sinistra italiana. In questo senso conduce insieme a Romano Prodi e Nino Andreatta la via per la creazione dell'Ulivo. Viene eletta nel 1994 deputato della Repubblica Italiana e affronta una battaglia aspra e senza sconti al primo governo Berlusconi.
Nel 1996 la coalizione dell'Ulivo vince le elezione e Rosy Bindi viene nominata Ministro della Sanità. Durante questo periodo affronta un'ampia riforma del servizio sanitario nazionale non senza polemiche e critiche provenienti dall'opposizione e dalla corporazione dei medici. Affronta anche la questione Di Bella riguardante la cura contro il cancro che il medico modenese aveva approntato e che diventa oggetto di attenzione della stampa e di migliaia di malati.
Nel 2000 si dimette dall'incarico ministeriale ma viene rieletta nel 2001 alla Camera dei Deputati nelle file dell'opposizione. A questo punto concentra le sue energie per la costruzione di un soggetto politico, l'Ulivo, che abbia programma e status da vero e strutturato movimento e non più di semplice cartello elettorale. Proprio in funzione di questo progetto partecipa alla fondazione della Margherita di cui diventa uno dei dirigenti. Da questa posizione inizia a costruire un dialogo fra cattolici e laici al fine di realizzare un'alleanza che renda il centro-sinistra vincente alle elezioni successive.
Nel 2006 viene rieletta alla Camera dei Deputati e subito nominata Ministro per le politiche della famiglia nel secondo governo Prodi. La sua attività si concentra nella creazione di conferenze e incontri su questo tema, favorendo la Prima conferenza nazionale sulla famiglia.
Nel 2007 partecipa alla fondazione del Pd di cui diventa dirigente. La sua figura assume un ruolo decisivo nel dialogo con le forze moderate di centro e in virtù dell'attenzione che il suo ruolo riceve si candida alle primarie del 2007 arrivando seconda.
Nel 2009 appoggia Pier Luigi Bersani alla segreteria del partito e ne viene nominata Vicepresidente. Dal 2008 è Vicepresidente della Camera dei Deputati e deputato del Partito Democratico. Rosy Bindi non è sposata e non ha figli.
Nel 2010, Rosy Bindi è nominata presidente della Commissione parlamentare antimafia, ruolo che ricopre fino al 2013.
Alle elezioni del 2018 non si ricandida. Annunciato così il suo ritiro dalla politica attiva.
Negli anni successivi continua a essere una voce pubblica su temi come la legalità, la lotta alla criminalità organizzata e i diritti civili.
Frasi di Rosy Bindi
[Rispondendo alla provocazione di Silvio Berlusconi: «Lei è più bella che intelligente»] Evidentemente io sono una donna che non è a sua disposizione.
Alle Iene sono un po' imbroglioni, ma se i miei colleghi non facessero uso di droghe, non si vedrebbe.
È meglio che un bambino resti in Africa piuttosto che sia adottato da una coppia omosessuale.
Ma perché il Pd lascia la pace, il lavoro, la lotta alla povertà ad altri?
Al Pd rimprovero però di essersi troppo appiattito sul sostegno al governo Draghi. Giusto sostenerlo, ma bisognava essere capaci di far capire che il progetto della sinistra che si candidava a governare il paese aveva un'altra visione.
Al Pd serve chiarezza. Fanno un congresso? Evitino che sia solo l'elezione di un segretario.
Il segretario o la segretaria si sceglie dopo aver individuato la comunità politica che deve rappresentare. [Sulla nomina del nuovo segretario del Partito democratico]
Io dal 2018 ho un'agenda fitta di iniziative, non sono iscritta al Pd anche perché il Pd non ha mai dimostrato di avere bisogno di me.
Vorrei che si superassero i due vizi speculari della sinistra italiana: quello della divisione e della tendenza minoritaria e gruppettara, e quella della subalternità al pensiero dominante liberista imbevuta di manie di governismo.
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Foto e immagini di Rosy Bindi
Commenti
Nota bene
Biografieonline non ha contatti diretti con Rosy Bindi. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Rosy Bindi.
Cara Rosy non è è dietro certe idee fumose come la flat tax il quoziente familiare il fattore famiglia ci sia la massoneria? perche dietro queste idee si cela l'intento di demolire le classi sociali più fragili.Il welfare familiare lo decide le componenti welfare liberal attraverso una complementarietà di azioni "eque" con bonus bebè fino ad una fascia di reddito fra 25 e 30 mila euro, minimo vitale, agevolazioni per affitto e per utenze, bimbi che studiano, carta family, assegni familiari, edilizia sociale corposa, contrasto alla precarietà senza la quale non c'è famiglia
complimenti per la nomina a presidente dell'antimafia.
e' un bel giorno per la legalità di cui l'italia ha tanto bisogno.
sono certo che saprai onorare l'italia e ti farai onore anche all'estero.
non ho votato pd. tuttavia ti reputo una delle tante persone perbene del pd, sebbene non sia entusiasta del tuo partito.
sei una persona meritevole.
tutti dobbiamo contribuire- a prescindere dal credo politico - a rigenerare il nostro paese e a liberarlo dalle associazioni malavitose.
dio ti benedica!
in bocca al lupo per la tua carriera.
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