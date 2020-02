Biografia • Stella e guida

Claudia Moroni nasce a Roma il giorno 12 febbraio 1944. Il padre è attore di arte filodrammatica; nel 1958 grazie ad una sua foto pubblicata sulle pagine di "Paese Sera", entra nel mondo dello spettacolo.

Viene notata e partecipa da protagonista ad una pellicola del regista Raffaello Matarazzo dal titolo "Cerasella", ispirata ad una famosa canzone napoletana. Assieme alla giovanissima Claudia Mori c'è un altrettanto giovane Massimo Girotti (Terence Hill).

Dopo questa esperienza seguono film come "Rocco e i suoi fratelli" (di Luchino Visconti), "Sodoma e Gomorra" (di Robert Aldrich). Ben presto, nel 1963, sul set del film di Lucio Fulci dal titolo "Uno Strano tipo", arriva l'incontro con Adriano Celentano. Quest'ultimo a sorpresa lascia la fidanzata Milena Cantù e nel 1964 sposa in segreto Claudia Mori, di notte, nella chiesa di San Francesco a Grosseto. Dalla felice unione nascono tre figli: Rosita (1965), Giacomo (1966), e Rosalinda (1968).

Nel 1964 Claudia Mori recita in "Super rapina a Milano", primo film di cui Adriano Celentano firma la regia. Da questo momento in poi la carriera di attrice viene accantonata in favore di quella di cantante. Sempre nel 1964 incide infatti il suo primo disco 45 giri "Non guardarmi". Il retro una cover di Little Eva, "Quello che ti dico (The locomotion)".

In duetto con il marito canta "La coppia più bella del mondo", che nel 1967 riscuote un grandissimo successo. Insieme vincono inoltre il Festival di Sanremo del 1970 con "Chi non lavora non fa l'amore". Nello stesso anno duetta nuovamente con il marito in "30 donne del West" e sul lato B del 45 giri incide come solista "Più forte che puoi", firmata con lo pseudonimo LEI.

Claudia Mori torna sui set cinematografici nel 1971: ancora una volta al suo fianco c'è Adriano Celentano e il film si intitola "Er più - Storia d'amore e coltello" (regia di Sergio Corbucci, con Vittorio Caprioli, Romolo Valli, Maurizio Arena e Ninetto Davoli).

Nel 1973 gira la versione cinematografica di "Rugantino" (regia di Pasquale Festa Campanile), sempre con Adriano Celentano come protagonista. L'attrice interpreta inoltre il ruolo di Rosita Flores ne "L'emigrante" (di Pasquale Festa Campanile), film di cui incide anche la colonna sonora.

Per l'etichetta CGD nel 1974 incide l'album "Fuori tempo", in cui collabora Paolo Limiti, che scrive tra le altre la famosa canzone "Buonasera dottore". Inizialmente destinata a Mina - che l'avrebbe ricantata molti anni dopo - la canzone viene pubblicata su singolo e raggiunge la vetta delle classifiche nel 1975, diventando il più grande successo di Claudia Mori, quale interprete solista.

Nel 1975 recita una piccola parte nel pluripremiato film "Yuppi du" (per la regia di Adriano Celentano). Nello stesso anno gira anche "Come una Cenerentola" (con Marcello Mastroianni), interpretandone l'omonima colonna sonora. L'anno successivo lavora ancora con Mastroianni, Lino Toffolo e Anna Miserocchi in "Culastrisce nobile veneziano" di Flavio Mogherini.

Torna alla musica nel 1977 con l'album "E' amore". Il disco contiene l'omonimo brano, scritto da Shel Shapiro; il singolo "Ehi, ehi, ehi", scritto da Roberto Vecchioni; "Mi vuoi", scritta da Ivano Fossati (e pubblicata l'anno dopo su singolo nella versione di Marcella Bella); "Io bella figlia", cover di una canzone di Roberto Carlos.

L'anno seguente interpreta Marcella nel film "Geppo il folle" (di Adriano Celentano), mentre nel 1979 prende parte al film "Linea di sangue" (di Terence Young, con Audrey Hepburn, Ben Gazzara, Irene Papas, Omar Sharif e Romy Schneider).

Nel 1980 è Mirandolina in una versione cinematografica de "La locandiera" di Carlo Goldoni (regia di Paolo Cavara, con Adriano Celentano, Paolo Villaggio e Milena Vukotic).

Torna al Festival di Sanremo nel 1982 in qualità di ospite, dove presenta la canzone "Non succederà più", una delle sue canzoni più conosciute, che ottiene successo anche in Spagna e Germania. L'anno seguente esce "Il principe", brano di successo scritto con Giancarlo Bigazzi e Raf, sigla del programma tv "Hit parade". Nel 1984 pubblica il disco "Claudia canta Adriano", dedicato al repertorio del marito.

Nel 1985 è diretta per l'ultima volta dal marito in "Joan Lui - Ma un giorno nel paese arrivo io di lunedì" e nello stesso anno torna al Festival di Sanremo per presentare il brano "Chiudi la porta", rifacimento della canzone "Un'altra volta chiudi la porta", incisa dieci anni prima da Celentano. L'anno successivo viene pubblicata la colonna sonora del film, in cui la Mori interpreta il brano "La prima stella".

A fianco di Pino Caruso nel 1989 partecipa come conduttrice al programma tv "Du du du" (Rai Due).

Dal 1991 è amministratore delegato dell'etichetta discografica Clan Celentano Srl, dove coordina tutte le attività editoriali ed artistiche, producendo alcuni tra gli album più venduti dal marito (tra cui ricordiamo "Mina Celentano" del 1998).

L'ultima apparizione come cantante al Festival di Sanremo è quella del 1994, dove è in gara con il brano "Se mi ami", scritto da Toto Cutugno.

Nel 2009 esce "Claudia Mori Collection" che comprende un cd con tutti i suoi successi e alcune B-sides tratte da vecchi 45 giri, più un DVD in cui è presente anche un filmato privato della famiglia Celentano, autorizzato dalla stessa Claudia Mori.

Torna in tv nel settembre del 2009 partecipando come giudice a "X Factor", talent show di Rai Due.

Ha prodotto anche fiction televisive con la compagnia "Ciao Ragazzi!".