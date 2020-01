Biografia • Fantasie contemporanee

Terrence Dean Brooks, scrittore di romanzi fantasy noto con il nome di Terry Brooks, nasce il giorno 8 gennaio 1944, vicino Sterling nello stato dell'Illinois.

Dopo aver studiato Letteratura inglese all'Hamilton College ottiene la laurea in Giurisprudenza alla "Washington & Lee University". Pratica la professione di avvocato; solo in seguito si dedicherà alla scrittura.

"La Spada di Shannara" è il suo primo romanzo e risale all'anno 1977: il libro diventa presto un best-seller in tutto il mondo, rimanendo inoltre nella classifica dei libri più venduti (la classificia più autorevole è quella del New York Times) per oltre cinque mesi.

Terry Brooks è stato spesso criticato con l'accusa di plagio all'opera di Tolkien: vi sono forti somiglianze tra le due storie, tuttavia a Brooks viene unanimamente riconosciuto il merito di aver dato vita a un genere cosiddetto "fantasy moderno", senza dubbio uno dei più prolifici generi di narrativa contemporanea.

Poi, con il passar del tempo la produzione di Terry Brooks è andata discostandosi dai canoni tipici del filone fantasy mantenendo e se possibile alzando il suo livello e qualità letterarie, cosa che molto poco raramente accade ad altri autori, di ogni genere, e alle loro opere seguono un best seller.

La produzione di Brooks è vasta e si struttura in cicli o saghe: vi sono la Trilogia della Spada di Shannara, la Tetralogia degli Eredi di Shannara, "Il primo re di Shannara" (romanzo preludio alle opere successive la serie di Shannara), la Trilogia del Viaggio della Jerle Shannara, la Trilogia del Druido Supremo di Shannara, il Ciclo di Landover, la Trilogia del Verbo e Vuoto e la Trilogia de La Genesi di Shannara.

Tra le altre opere di Brooks vi sono la trasposizione letteraria dei film "Hook - Capitan Uncino" (1991, di Steven Spielberg), e "Star Wars Episodio I - La minaccia fantasma" (1999, di George Lucas).

Oggi Terry Brooks vive con la moglie Judin tra Seattle e le isole Hawaii.