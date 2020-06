Biografia

Il cardinale e arcivescovo Marc Ouellet è una delle figure religiose cattoliche più importanti del Canada. Nasce l'8 giugno 1944 a La Motte, un piccolo paese non lontano da Amos, nel Quebec. Dopo aver frequentato l'Ecole normale di Amos tra il 1959 e il 1964, dall'Université Lacal ottiene un baccalaureato in pedagogia; quindi, continua gli studi teologici presso il seminario maggiore di Montreal: è qui che ottiene la licenza di teologia nel 1968. Nello stesso anno, viene ordinato sacerdote, diventando vice-parroco di Saint-Sauveur de Val-d'Or. L'esperienza dura due anni: dopodiché si trasferisce in Colombia nel 1970, e più precisamente a Bogotà, dove insegna teologia al seminario maggiore governato dalla Compagnia dei Sacerdoti di San Sulpizio.

Divenuto membro della compagnia nel 1972, si sposta a Roma, dove prosegue gli studi: nel 1974 la Pontificia Università San Tommaso d'Aquino gli concede la licenza in filosofia.

Tornato in Colombia, Marc Ouellet è impiegato come membro della direzione e insegnante nel seminario maggiore di Manizales. Il suo giro per il mondo pare senza sosta: nel 1976 fa ritorno in patria, diventando professore nel seminario maggiore di Montreal. Rientrato ancora a Roma, ottiene agli inizi degli anni Ottanta un dottorato in teologia dogmatica presso la Pontificia Università Gregoriana. Alla conclusione degli studi, fa ritorno nuovamente in Colombia, dove a Cali insegna nel seminario locale. Divenuto nel 1984 rettore del seminario di Manizales, mantiene l'incarico fino al 1989: l'anno successivo si sposta in Canada, giungendo ancora al seminario di Montreal, del quale viene nominato rettore; nel 1994, invece, è rettore del seminario di Edmonton.

Dopo essere stato ordinario di teologia dogmatica alla Pontificia Università Lateranense di Roma, diventa membro associato della rivista internazionale "Communio", dedicata alla teologia, che annovera tra i suoi fondatori Hans Urs von Balthasar e Joseph Ratzinger.

Marc Ouellet viene consacrato vescovo il 19 marzo del 2001 da Papa Giovanni Paolo II. Già vescovo titolare di Agropoli e segretario del Pontificio Consiglio per la Promozione dell'Unità dei Cristiani, viene eletto nel 2002 primate del Canada e arcivescovo del Quebec; all'anno successivo, invece, risale la sua proclamazione come cardinale, che gli dà la possibilità di partecipare come elettore al conclave del 2005 (venendo inserito dal "National Catholic Reporter" tra i venti papabili destinati a succedere a Giovanni Paolo II).