Biografia

Kanye Omari West nasce l'8 giugno del 1977 ad Atlanta, in Georgia. Trasferitosi all'età di tre anni nell'Illinois, a Chicago, in seguito al divorzio dei suoi genitori, resta a vivere con la madre, una professoressa di inglese che va a presiedere il dipartimento di lingua della Chicago State University (il padre è un fotogiornalista, ex Black Panther).

Frequenta, nella periferia di Oak Lawn, la Polaris High School, palesando un ottimo rendimento scolastico a dispetto di un impegno non eccessivo. Successivamente si iscrive all'American Academy of Art di Chicago, dove segue dei corsi d'arte. Per un po' Kanye West frequenta anche la Chicago State University, ma ben presto decide di lasciarla per focalizzarsi unicamente sulla sua carriera musicale.

L'esordio come produttore discografico

Nel 1996, ad appena diciannove anni, produce per la prima volta un disco: si tratta di "Down to Earth", realizzato dal rapper Gray. Kanye West non si limita a produrre otto delle canzoni dell'album, ma canta anche in un pezzo, intitolato "Line for Line".

Negli anni seguenti si occupa della produzione di artisti come Harlem World, Goodie Mob, Foxy Brown e Jermaine Dupri.

Gli anni 2000

Nel 2001 decide di lasciare Chicago per trasferirsi sulla East Coast. Qui ha modo di conoscere Jay-Z, che vuole fargli firmare un contratto per la Roc-A-Fella Records. Kanye, dopo avere passato il provino di Damon Dash, sottoscrive l'accordo.

Poco prima dell'uscita del suo disco da solista, però, rimane coinvolto in un incidente stradale piuttosto grave. A causa di esso rimedia una frattura in tre punti della mandibola. Per questo imprevisto, la pubblicazione dell'album viene rimandata. Una volta iniziata la convalescenza, Kanye West ricomincia a frequentare lo studio di registrazione.

L'esordio di Kanye West come cantante

L'album, intitolato "The College Dropout", esce solo nel 2004. Il singolo "Through the Wire" si rivela un grande successo commerciale, negli Stati Uniti ma anche a livello internazionale. Gli altri singoli sono "Slow Jamz" - nel quale West è accompagnato da ChicagoTwista - e "Jesus Walks", che propone una tematica religiosa.

Poco dopo l'artista di Atlanta fonda un'etichetta discografica, la Very Good Music, che assolda tra le nuove leve GLC, John Legend e Consequence.

I dischi successivi

Nel 2005, a un solo anno di distanza dall'uscita del suo primo disco, Kanye West torna sul mercato con "Late Registration", il cui primo singolo è "Gold Digger". Il successo è tale da permettergli di aggiudicarsi nel 2006 un Grammy Award per il migliore album rap.

Nel settembre del 2007 dà alle stampe "Graduation", il suo terzo LP. Ma poche settimane più tardi deve affrontare il lutto per la morte della madre, dovuta a complicazioni intervenute dopo un trattamento di chirurgia estetica.

Nel settembre del 2008, sul palco degli Mtv Video Music Awards, West propone il singolo "Love Lockdown", estratto dal disco "808's & Heartbreak", in uscita pochi mesi più tardi per la Good Music. Tuttavia, nello stesso periodo il cantante statunitense viene arrestato, mentre si trova all'aeroporto di Los Angeles, dopo aver aggredito un fotografo che lo sta immortalando. La scena dell'aggressione viene ripresa da un altro paparazzo e diffusa sul web.

Nel 2009

Nell'aprile del 2009 è protagonista di una puntata di "South Park", nella quale vengono messi alla berlina il suo egocentrismo e il suo carattere violento. Dopo aver registrato con i Thirty Seconds to Mars (band di Jared Leto) il brano "Hurricane 2.0", che entra nell'album "This is War" del gruppo, West realizza con Young Jeezy il singolo "Amazing". Quest'ultimo viene scelto come canzone ufficiale per i playoff della Nba del 2009.

Più tardi, insieme con Eminem, Lil Wayne e Drake, incide il singolo "Forever", che viene scelto per entrare a far parte della colonna sonora del film "More Than a Game". In occasione degli Mtv Video Music Awards dello stesso anno, Kanye sale sul palco mentre Taylor Swift sta tenendo un discorso, interrompendola per parlare di Beyoncé. Per questo gesto, viene definito "un asino" addirittura dal presidente americano Barack Obama.

Gli anni 2010

Dopo essersi sottoposto a un intervento per la sostituzione dei denti dell'arcata inferiore con alcuni diamanti fissi della stessa forma, nell'ottobre del 2010 pubblica il mini-film della canzone "Runaway", in cui appare al fianco della modella Selita Ebanks. In questo modo, promuove l'uscita di "My Beautiful Dark Twisted Fantasy", il suo nuovo disco, che vende più di un milione e mezzo di copie.

Nel 2011 è protagonista di diversi duetti: con Katy Perry canta in "E.T.", pezzo che entra nel disco "Teenage Dream", mentre con Jay-Z incide un album intero, intitolato "Watch the Throne", i cui singoli estratti sono "Otis", "Niggas in Paris", "No Church in the Wild" e "Lift Off".

Nel 2012 Kanye West ottiene addirittura sette nomination ai Grammy Awards. Mentre l'anno successivo pubblica il suo ottavo album, intitolato "Yeezus".

Il 15 giugno del 2013 diventa padre per la prima volta di una bambina, North, avuta dalla sua compagna Kim Kardashian. I due si sposano a Firenze il 24 maggio dell'anno seguente. Alla fine del 2015 Kim e Kanye diventano di nuovo genitori, quando nasce Saint, il loro secondo figlio.

Sempre nel 2015 Kanye collabora poi con Rihanna e Paul McCartney alla registrazione del singolo "Four Five Seconds". Il brano viene proposto anche in occasione della cerimonia di consegna dei Grammy Awards di quell'anno. Agli Mtv Video Music Awards, invece, si scusa ufficialmente con Taylor Swift per quanto successo pochi anni prima. Nello stesso contesto annuncia di essere intenzionato a candidarsi per le elezioni presidenziali americane del 2020.

Nel 2016 West pubblica l'album "The Life of Pablo" su Tidal: il disco nel giro di un giorno solo viene piratato più di 500mila volte, per un danno calcolato non inferiore ai dieci milioni di dollari (il Pablo in questione è un riferimento a San Paolo). Nel novembre dello stesso anno, dopo essere apparso per un cameo nel film di Ben Stiller "Zoolander 2", il cantante americano si sottopone a un ricovero in ospedale motivato da problemi psichiatrici, probabilmente determinati da insonnia.