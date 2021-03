Biografia

Francesca Parisella nasce il 9 marzo 1977 nella cittadina di Fondi, in provincia di Latina. Volto noto agli appassionati dei programmi di attualità e approfondimento politico in onda su ReteQuattro e al contempo voce amata dagli ascoltatori di Radio 2, Francesca è una giornalista che si è affermata grazie a determinazione e impegno. Il 2021 le riserva un'importante sorpresa, quando viene annunciato che da marzo a lei è affidata la conduzione del programma Anni 20, su Rai 2. Scopriamo di più sulle tappe salienti del percorso privato e professionale di Francesca Parisella.

Francesca Parisella: una carriera brillante

Dopo aver dimostrato già dalla giovanissima età una certa dedizione che la porta a distinguersi nel corso degli studi, l'aspirante giornalista sceglie di trasferirsi a Roma in cerca di opportunità lavorative. Completata la formazione specialistica nella capitale, ottiene le sue prime collaborazioni giornalistiche: per i primi anni si divide tra il giornalismo radiofonico e quello televisivo, facendosi apprezzare dai colleghi e iniziando gradualmente a farsi conoscere anche tra le fila del pubblico.

Nel corso della propria carriera, Francesca Parisella arriva in poco tempo a collaborare con alcuni dei programmi più apprezzati, prendendovi parte in qualità di inviata. È ad esempio il caso di Matrix e poi Quarta Repubblica, programmi in onda su ReteQuattro e condotti entrambi da Nicola Porro. Quest'ultimo, in qualità di conduttore e personalità televisiva molto amata, riesce a dare un contributo fondamentale alla svolta professionale di Francesca Parisella che, anche grazie alla visibilità acquisita durante queste trasmissioni, arriva a ritagliarsi uno spazio tutto suo come volto di punta della Rai.

Gli anni 2020

Dopo l'esperienza a Mediaset, infatti, viene chiamata nell'ottobre del 2020 a guidare Seconda linea, trasmissione in onda in prima serata su Rai Due, dove collabora con Alessandro Giuli e Francesca Fagnani. Inoltre, Francesca conduce il programma radiofonico Radio2 in un'ora, un nuovo format di rassegna stampa trasmesso il sabato e la domenica all'alba. Sono proprio questi programmi a dimostrare come la giornalista non abbia perso la voglia di impegnarsi per l'informazione.

A partire dal marzo 2021 il suo impegno nella professione giornalistica viene premiato da Rai Due, che le affida la conduzione di Anni 20, un programma che contiene servizi, reportage interviste e molte inchieste sui più scottanti temi di attualità. L'obiettivo di Francesca Parisella è quello di raccontare con occhio critico tutti i fatti, partendo da quanto non trova spazio nelle informazione cosiddetta mainstream, per trovare prospettive future interessanti.

Francesca Parisella: vita privata e lati personali

Riguardo la sfera più intima di Francesca Parisella vige un assoluto riserbo: l'intento della giornalista, infatti, è quello di mettere sempre al centro la propria professione, senza lasciare che il naturale interesse per la sua vita privata condizioni in qualsiasi modo la propria carriera. Tuttavia, la commistione fra pubblico e privato dell'era dei social network e le tante ore trascorse in qualità di inviata di alcuni programmi molto famosi, sono due fattori che hanno contribuito a umanizzarla sempre più agli occhi del grande pubblico.

L'aggressione subita nel 2017

Ciò è diventato ancor più evidente nel momento in cui la giornalista è diventata la riluttante protagonista, in veste di vittima, di un episodio decisamente poco piacevole. Nella primavera del 2017 la giovane giornalista laziale, in qualità di inviata per la trasmissione Matrix, è solita coprire tutti i temi di attualità più caldi. Durante uno di questi servizi che indagano su verità scomode, difficili da processare, Francesca Parisella si trova nel centro del bivacco alla stazione Termini di Roma e, a pochi istanti dall'inizio del collegamento con l'esterno, la linea viene interrotta. Solo l'audio trasmette una voce spaventata, che riporta un'aggressione in corso. Queste parole, pronunciate proprio dalla giornalista, vengono seguite da grida e movimenti molto agitati della telecamera, che rimane completamente fuori obiettivo prima di perdere completamente il collegamento. Dopo qualche tempo, Francesca Parisella, decisamente scossa da quanto successo ma determinata a fare il suo lavoro, dichiara che l'aggressione si è risolta con danni materiali alla telecamera e qualche percossa subita dall'operatore. La professionista, da sempre vicina a partiti politici che privilegiano all'interno dei propri programmi la sicurezza e l'ordine pubblico, non vuole che l'episodio venga dimenticato, poiché fermamente convinta che queste situazioni all'interno dei centri urbani italiani non dovrebbero essere simili ai reportage di guerra.