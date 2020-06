Biografia

Zachary John Quinto - le cui origini sono italiane e irlandesi - nasce il 2 giugno del 1977 a Pittsburgh, in Pennsylvania. Cresciuto insieme con suo fratello Joe e sua madre Margo (il padre muore per un tumore quando Zachary ha solo sette anni), frequenta la Central Catholic High School, dove si diploma nel 1995 (dopo essere sopravvissuto a un incidente stradale in cui era rimasto coinvolto un paio di anni prima), per poi iscriversi alla Carnegie Mellon University, presso la School of Drama, dove si laurea nel 1999.

Nel 2000 esordisce in televisione apparendo in un episodio della miniserie "The Others", mentre l'anno successivo recita in una puntata del telefilm "That's Life" (in Italia, "Così è la vita") e in "Touched by an Angel" (in Italia, "Il tocco di un angelo"), oltre che nel film per il piccolo schermo "An American Town".

Nel 2002 lavora in "CSI: Crime Scene Investigation" (in Italia, "CSI - Scena del crimine"), in "Off Centre", in "Lizzie McGuire" e in "The Agency"; l'anno seguente, invece, appare in "Charmed" (in Italia, "Streghe") e in "Miracles".

Dopo avere recitato in "Dragnet" e in "24" (dove veste i panni di Adam Kaufman, un esperto di computer), Zachary Quinto è sul piccolo schermo anche in "Hawaii", in "Joan of Arcadia" e in "Blind Justice".

Nel 2006 recita in "Crossing Jordan" e in "Twins", anche se il primo vero ruolo significativo arriva grazie a "So NoTORious", in cui appare per dieci episodi interpretando "Sasan". Poco dopo diventa uno dei protagonisti della serie "Heroes", in onda sulla Nbc, dove presta il volto all'assassino seriale Gabriel Sylar Gray.

Nel 2007 Zachary Quinto viene inserito nella classifica degli uomini più sexy del mondo dalla rivista "People" e vince il Tv Land Award for Future Classic Award grazie a "Heroes", per poi essere scritturato per l'undicesimo film di "Star Trek", per interpretare Spock, celeberrimo personaggio che prima di lui aveva reso famoso Leonard Nimoy.

Nel 2008, insieme con Neal Dodson e Corey Moosa, suoi amici da tempo, dà vita alla Before The Door Pictures, un'impresa multimediale che si occupa della produzione di film, graphic novel e progetti web. Nello stesso periodo Zachary Quinto presta la propria voce a un episodio della serie "Robot Chicken", per poi recitare nel cortometraggio di Coley Sohn "Boutonniere".

Nel 2009 appare, oltre che in "Star Trek" (il ruolo di Spock gli vale una nomination ai Critics' Choice Movie Award, ai Washington D.C. Area Film Critics Association e ai Boston Society of Film Critics per il miglior cast), nel corto di Hank Nelken "Hostage: A Love Story"; anche l'anno successivo lo vede protagonista di due corti, "Before After" e "Before After II", diretti da Victor Quinaz. Nel 2011 l'attore americano appare sul grande schermo in "Margin Call", per la regia di J. C. Chandor; questo lavoro gli permette di ottenere una nomination al Phoenix Film Critics Society e al Central Ohio Film Critics Association Award per il Best Ensemble.

"Margin Call", prodotto dallo stesso Quinto con la sua Before the Door Pictures, è una pellicola indipendente che parla della crisi finanziaria: Zachary interpreta Peter Sullivan, ma il cast include anche Kevin Spacey, Jeremy Irons, Demi Moore, Penn Badgley e Stanley Tucci. Il film debutta al Sundance Film Festival, e viene candidato agli Oscar per la migliore sceneggiatura originale.

Nel frattempo, Zachary Quinto recita in "Girl Walks Into a Bar", per la regia di Sebastian Gutierrez, e in "(S)Ex List", per la regia di Mark Mylod. Tra il mese di ottobre del 2010 e il mese di febbraio del 2011, interpreta il ruolo principale di Louis Ironson in un remake di "Angels in America", di Tony Kushner, in scena Off-Broadway al Signature Theatre di New York: questo ruolo gli permette di ottenere il Theatreworld Outstanding Debut Performance Award.

Più tardi, comincia a collaborare con Ryan Murphy per il telefilm "American Horror Story"; la prima stagione lo vede interpretare Chad, un ragazzo omosessuale. Proprio nel 2011, in occasione di un'intervista rilasciata al "New York Magazine", Quinto rivela di essere omosessuale, e spiega di avere fatto coming out in seguito al suicidio di Jamey Rodemeyer, un ragazzo di quattordici anni che si era tolto la vita per colpa di atti di bullismo, compiuti per punirlo proprio per il suo orientamento sessuale.

Nel 2012 l'attore rende nota, sulla rivista "Out", la sua relazione d'amore con Jonathan Groff, e torna a lavorare con Murphy in "American Horror Story: Asylum", dove interpreta uno dei personaggi principali, il dottor Oliver Thredson: grazie a questo ruolo si aggiudica una candidatura agli Emmy per la categoria dei migliori attori non protagonisti, e vince i Critics' Choice Television Awards.

Nel luglio del 2013 lascia Groff, e pochi mesi dopo diventa il compagno del modello Miles McMillan. Dopo essere apparso in "Into Darkness - Star Trek" (di J. J. Abrams, con Chris Pine e Zoe Saldana) e dopo aver prodotto "All Is Lost" di J. C. Chandor e "Breakup at a Wedding" di Victor Quinaz, nel 2014 è produttore esecutivo di un altro film di Chandor, "A Most Violent Year", con Jessica Chastain e Oscar Isaac.

Nel 2015 è al cinema nel film di Justin Kelly "I Am Michael", in quello di Oliver Stone "Snowden" (con Joseph Gordon-Levitt nei panni di Edward Snowden) e in quello di Aleksander Bach "Hitman: Agent 47". In televisione, invece, appare nelle serie "The Slap" e "Hannibal".