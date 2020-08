Biografia

Christopher Whitelaw Pine nasce il 26 agosto del 1980 a Los Angeles, in California, figlio di Gwynne Gilford, una ex attrice, e di Robert Pine, che fu uno dei protagonisti di "CHiPs" nei panni del Sergente Joseph Getraer.

Ottenuto un bachelor's degree in inglese all'Università di Berkeley nel 2002, dopo avere studiato la lingua all'Università di Leeds, in Inghilterra, per un anno, frequenta l'American Conservatory Theater di San Francisco.

I primi ruoli importanti

Nel 2003 ottiene il suo primo ruolo come attore in un episodio di "ER", e nello stesso periodo appare anche in "The Guardian" e "CSI: Miami".

L'anno successivo lavora al cortometraggio "Why Germany?" e a "The Princess Diaries 2: Royal Engagement", vestendo i panni di Nicholas Devereaux, il ragazzo di cui si innamora il personaggio interpretato nel film da Anne Hathaway.

Nel 2005 Chris Pine recita in un episodio di "Six Feet Under" e in "Confession", un film indipendente distribuito direttamente per l'home video, oltre che nel cortometraggio "The Bulls".

Nel 2006 torna in televisione nel film "Surrender, Dorothy", per poi interpretare Jake Hardin sul grande schermo nella commedia romantica "Just My Luck", al fianco di Lindsay Lohan. Nello stesso anno, Pine recita nella commedia "Blind Dating" e nel film d'azione "Smokin' Aces".

Il successo mondiale con Star Trek

Nel 2007, compare in "Fat Pig", mentre rifiuta un ruolo nell'adattamento cinematografico di "White Jazz" per accettare la parte di James T. Kirk in "Star Trek", che sarà distribuito al cinema solo due anni più tardi. Il film è un prequel della serie classica e Chris interpreta il ruolo dello storico capitano in passato appartenuto a William Shatner.

Nel 2008 appare in "Bottle Shock", dove veste i panni di Bo Barrett, mentre nel 2009 si gode il successo di "Star Trek" (di J. J. Abrams), che ottiene un ottimo riscontro al botteghino e che gli permette, tra l'altro, di partecipare al "Saturday Night Live" al fianco di Leonard Nimoy e di Zachary Quinto.

Dopo "Farragut North", nel settembre di quell'anno Chris Pine è sul grande schermo anche con "Carriers" e "Small Town Saturday Night", oltre che - ma solo con la voce - in "Quantum Quest: A Cassini Space Odyssey".

Gli anni 2010

Nel 2010 fa parte del cast della black comedy "The Lieutenant of Inishmore", per la quale vince il premio del Los Angeles Drama Critics Circle.

Dopo essersi avvicinato - secondo alcune voci - al film "Green Lantern", il cui ruolo da protagonista, però, alla fine viene assegnato a Ryan Reynolds, Chris Pine torna sul grande schermo con il film d'azione "Unstopplable", diretto da Tony Scott e scritto da Mark Bomback: in questa pellicola affianca Denzel Washington.

Poco dopo è accanto a Tom Hardy e Reese Witherspoon in "This Means War", girato nell'autunno del 2010 a Vancouver e uscito nel febbraio del 2012, per poi dare la voce a Jack Frost in "Rise of the Guardians". All'inizio del 2011 l'attore californiano gira, insieme con Michelle Pfeiffer, Olivia Wilde ed Elizabeth Banks, "People Like Us".

Nel 2013 riprende il ruolo del Capitano Kirk in "Into Darkness", sequel (ancora una volta di J. J. Abrams) dello "Star Trek" del 2009. Nel 2014 è al cinema in "Jack Ryan: Shadow Recruit", prestando il volto al vero Jack Ryan (personaggio dei romanzi dello scrittore Tom Clancy - Pine è il quarto attore a interpretarlo, dopo Alec Baldwin, Harrison Ford e Ben Affleck), per poi apparire nella commedia "Horrible Bosses" e nell'adattamento cinematografico del musical di Stephen Sondheim "Into the Woods" come principe di Cenerentola.

Accanto a Chiwetel Ejiofor e a Margot Robbie, invece, recita nel film sci-fi "Z for Zachariah". Durante le riprese di questa pellicola, avvenute in Nuova Zelanda, viene arrestato dalla polizia vicino a Methven dopo essere stato sottoposto al test dell'alcol in seguito a un controllo stradale. Colpevole di aver bevuto quattro bicchieri di vodka in un locale, viene multato e privato della patente per sei mesi.