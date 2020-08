Biografia

Loredana Lecciso nasce a Lecce il giorno 26 agosto dell'anno 1972.

Personaggio televisivo italiano, conosciuta essenzialmente per la sua relazione sentimentale con il cantante Al Bano con il quale ha avuto due figli.

In passato Loredana Lecciso è stata anche giornalista pubblicista, tuttavia dopo essere stata criticata dall'Ordine per le sue partecipazioni televisive e per i comportamenti pubblicamente tenuti in tali contesti, è stata radiata; la motivazione ufficiale sarebbe stata il mancato pagamento delle quote.

Prima della relazione con Albano Carrisi è stata sposata dal 1993 al 1996 con Fabio Cazzato, dal quale ha avuto la figlia Brigitta.

Nel 2010 partecipa al programma tv "L'isola dei famosi".