Biografia • Spice story

Geraldine Estelle Halliwell nasce il 6 agosto 1972 a Watford, in Inghilterra. Le belle fattezze di Geri sono il frutto di un miscuglio di individui dalle nazionalità assai differenti. La madre infatti è di origine spagnola, il padre (ormai scomparso da anni) inglese mentre il nonno è svedese. Cresciuta ascoltando Madonna, Micheal Jackson e gli Abba e nutrita di cultura pop da capo a piedi, da piccola sviluppò una passione irrefrenabile per i film interpretati da Judy Garland, Marilyn Monroe e Shirley Bassey e per le relative colonne sonore.

Appena adolescente la voglia di sfondare si fa subito sentire e, per percorrere la sua strada senza dover rendere conto a nessuno, a sedici anni abbandona il nucleo familiare per tentare la carriera nel mondo dello spettacolo. Naturalmente gli inizi sono duri; a scarseggiare sono soprattutto i soldi e così si adatta a svolgere ogni tipo di lavoro utile e sbarcare il lunario: fa la cameriera, l'insegnante di aerobica, ma passa anche fra le "forche caudine" del mestiere di cubista e della valletta (in particolare, nella versione turca del programma "Ok il prezzo è giusto").

Dotata di forte personalità con il tempo i risultati cominciano ad emergere e, malgrado la non eccezionale voce, grazie alla forte presenza scenica nel 1994 supera il provino per entrare nelle Touch, il gruppo che, con l'arrivo di Emma Bunton, sarebbe diventato le Spice Girls: un fenomeno mondiale. Il quintetto di ragazze, che lanciò il fortunato slogan del "girl power" (ossia della forza rappresentata dalle donne: una sorta di neo-femminismo in chiave pop), debutta nel 1996 con il singolo "Wannabe". La Halliwell, che interpreta la parte della rossa e volgarotta "Ginger Spice", è solita esibirsi in un vestito ricavato dalla bandiera inglese, con la quale afferma il suo sostegno per Margaret Thatcher.

Dopo circa due anni di "Spicemania", Geri stupisce il mondo annunciando la propria intenzione di lasciare la band. Le voci sui veri motivi dell'abbandono sono centinaia, come si addice a un gruppo che ogni giorno per un motivo o per l'altro occupa le pagine dei giornali. La tesi più accreditata è quella di un litigio con Melanie Brown per la leadership all'interno del gruppo.

Geri, abbonata ormai da tempo alle copertine dei giornali, non intende certo farsi dimenticare e diventare così una meteora. Così, tenta prima con qualche delusione la carriera televisiva, poi si ricicla come ambasciatrice ONU, e nella primavera del 1999 lancia in pompa magna la propria carriera solista con "Schizophonic", un album che ottiene discreto successo grazie anche ai video che accompagnano le singole canzoni, accattivanti e molto curati.

Nel maggio del 2001 sconcerta tutti con il lancio di "Scream if you wanna go faster" dove compare in una versione completamente rinnovata. Non è solo il look ad essere del tutto diverso, ma anche la stessa persona, come hanno modo di constatare, sconcertati, tutti gli adepti della MTV-generation di fronte ai suoi videoclip. La Geri Halliwell sensuale ma un po' sovrappeso sembra definitivamente scomparsa per lasciare il posto ad una più sbarazzina ma asciutta e palestrata (e anche un po' androgina, a dire il vero), pop star che comunica grande energia e voglia di divertirsi.

Il 14 maggio 2006 dà alla luce Bluebell Madonna Halliwell, figlia dello sceneggiatore Sacha Gervasi.