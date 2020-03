Biografia

Samuel Umberto Romano nasce il 7 marzo del 1972 a Torino. Nel 1996 forma insieme con Davide Dileo e Max Casacci il gruppo dei Subsonica. Grazie a un demo autoprodotto che include cinque brani sottoscrive un accordo con l'etichetta Mescal. L'anno successivo i Subsonica pubblicano il loro primo disco, intitolato "SubsOnicA". L'album è anticipato dal singolo "Istantanee".

Poi Samuel Romano e i Subsonica registrano "Per un'ora d'amore" e "Il video sono io", brani dei Matia Bazar che fanno parte del disco "Registrazioni moderne".

Nel 1998 il gruppo si dedica a più di cento concerti in tutta Italia, in contemporanea con l'uscita dei singoli "Cose che non ho", "Radioestensioni" e "Preso blu", partecipando anche al videoclip della canzone dei 99 Posse "Me siente". Nel giugno del 1999 viene pubblicato il singolo "Colpo di pistola", che anticipa "Microchip emozionale", il disco in uscita a settembre.

Dopo l'MTV Day di Bologna di quell'anno il gruppo cambia la formazione, con Pierfunk che lascia il basso a Vicio. In seguito all'uscita di "Liberi tutti", brano creato insieme con Daniele Silvestri, nel 2000 Samuel Romano e compagni prendono parte al "Festival di Sanremo" giungendo all'undicesimo posto con "Tutti i miei sbagli".

Gli anni 2000

Mentre la riedizione di "Microchip emozionale" conquista prima il disco d'oro e poi quello di platino, viene rilasciato il video del brano "Discolabirinto", realizzato per risultare compatibile con un pubblico di soggetti audiolesi. Più tardi i Subsonica vengono premiati come migliori artisti italiani a Stoccolma agli MTV Europe Music Awards. Vincono anche il Premio Italiano della Musica come miglior gruppo e per il migliore disco.

L'11 gennaio del 2002 la band pubblica il disco "Amorematico", anticipato dal singolo "Nuvole rapide", che nel giro di pochi giorni ottiene il disco d'oro. Segue l'"Amorematico Tour", che parte a febbraio per concludersi a ottobre. Vincitori del Premio Grinzane Cavour insieme con Cristina Donà, Marco Parente e Manuel Agnelli, i Subsonica si aggiudicano di nuovo gli Mtv Europe Music Awards come migliori artisti italiani. Poi vengono premiati per l'arrangiamento di "Nuvole rapide" agli Italian Music Awards.

Nel 2003 la band pubblica "Controllo del livello di rombo", doppio live registrato in tour che include tre inediti, prima di registrare con i Linea 77 il pezzo "66 (Diabolus in musica)". Dopo l'uscita di "Anomalia Subsonica", la prima biografia ufficiale del gruppo realizzata dal giornalista Paolo Ferrari, Samuel Romano e i Subsonica si esibiscono al Tora! Tora! di Mantova e al Traffic Festival di Torino.

Il cambio di etichetta

Lasciano quindi l'etichetta Mescal e sottoscrivono un accordo con la Emi Italiana. Il cambio della casa discografica, tuttavia, si rivela più problematico rispetto alle attese, dal momento che il contratto con la Mescal imponeva la realizzazione di altri due dischi di inediti. I Subsonica, quindi, propongono due dischi solo strumentali. La vicenda continua con denunce da una parte e dall'altra.

Così, mentre la Mescal pubblica "SUBurbani 1997-2004", senza il consenso del gruppo, la Emi distribuisce "Terrestre", disco di inediti che è anticipato dal singolo "Abitudine". Dopo aver partecipato all'Eurosonic Festival di Groninga, in Olanda, i Subsonica nel 2005 compaiono anche nel programma di Adriano Celentano "Rockpolitik", in onda su Raiuno, presentando il brano "Corpo a corpo".

Protagonisti di un doppio tour che li porta sia nei palazzetti che nei club, per un totale di più di 200mila biglietti venduti, nel luglio del 2006 fanno da headliner al più grande festival musicale gratuito italiano, il Cornetto Free Music Festival, in Piazza San Giovanni a Roma.

Successivamente, Samuel Romano si occupa della registrazione del secondo disco dei Motel Connection, mentre Max Casacci si dedica all'organizzazione della terza edizione del Traffic - Torino Free Festival.

In seguito il gruppo pubblica il doppio album "Terrestre live e varie altre disfunzioni", mentre a ottobre del 2007 esce in allegato al quotidiano "il manifesto" la compilation "GE-2001", a cui i Subsonica partecipano con la canzone "Come se". Nello stesso anno il gruppo realizza il disco "L'eclissi", anticipato dal singolo "La glaciazione", mentre nel 2008 nasce la prima raccolta di singoli ufficiale del gruppo, "Nel vuoto per mano 1997/2007".

Samuel Romano negli anni 2010

Nel 2010 alla band viene affidata la realizzazione dell'inno ufficiale dei Mondiali di pallavolo maschili che si svolgono in Italia, intitolato "SubVolley". Nel 2011 esce l'album "Eden", anticipato dal singolo omonimo. Nel 2014 Romano e compagni pubblicano l'album "Una nave in una foresta", anticipato dai singoli "Lazzaro" e "Di domenica", che esordisce al primo posto in graduatoria nella classifica dei dischi italiani più venduti. Esso è accompagnato da un tour che prende il via a Jesolo e si conclude al Forum di Assago, in provincia di Milano.

Nel 2016 Samuel Romano attraverso la propria pagina Facebook e il proprio profilo Instagram fa sapere di essersi messo al lavoro per realizzare il suo primo disco da solista. Dopo l'uscita dei singoli "La risposta" e "Rabbia", il 12 dicembre dello stesso anno Carlo Conti annuncia che Samuel Umberto Romano sarà uno dei ventidue concorrenti dell'edizione 2017 del Festival di Sanremo. Sul palco del teatro Ariston porta il brano "Vedrai".

Due anni più tardi Samuel torna in tv come giudice dell'edizione 2019 di X Factor.