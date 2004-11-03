Biografia • Mistica visione

Stupenda californiana che rappresenta il sogno di ogni uomo, Rebecca Alie Romijn è nata il 6 novembre 1972 a Berkeley, California. Un metro e ottanta, bionda, occhi blu, la modella è cresciuta in una famiglia hippie di origini olandesi che praticava il nudismo (anche in casa!).

Rebecca Romijn

Gli anni '90

Nel 1995 Rebecca si iscrive al primo anno di Chirurgia Cerebrale alla University of California at Santa Cruz; poco dopo viene notata da un talent scout e spedita a Parigi. Nella città francese muove i primi passi da modella comparendo sulla copertina di "Elle", ma in cuor suo ha sempre sostenuto di voler continuare a studiare. Prima o poi, c'è da giurarci, tornerà a mettere il suo prezioso naso sui libri di testo, anche perché, mosca bianca come poche ce ne sono, Rebecca Romijn è davvero una "bella con cervello".

Certo, stare lontani dallo show business con quel viso acqua e sapone svettante su un corpo atletico e provocante non è per niente facile. I soldi piovono a cascata e d'altronde la bionda olandese ha già bruciato la tradizionale trafila da modella (ha comunque sfilato per Dior, Victoria's Secret, Escada e Tommy Hilfiger) per passare alla tv e al cinema. È comparsa in un episodio del telefilm "Friends", mentre sul grande schermo l'abbiamo vista alle prese prima con lo sconclusionato "Austin Powers", poi nelle vesti della mutante 'Mistica' nel pirotecnico "X-men" (con Patrick Stewart e Hugh Jackman).

Le sue ultime fatiche cinematografiche sono "Femme Fatale" (2002, di Brian De Palma, con Antonio Banderas e Jean Reno) e "The Punisher" (2004, con John Travolta).

La sua foto sulla copertina di "Sports Illustrated" come testimonial della collezione di costumi sportivi è ormai entrata nella leggenda e l'ha consacrata al grande pubblico, che ora reclama sempre più servizi a lei dedicati.

Dopo le due copertine citate, la splendida Rebecca ne ha conquistate altre, tra cui quelle di "Esquire", "Marie Claire", "Glamour" e "GQ", mitico mensile americano per uomini (con Dennis Rodman che la abbraccia a quattro mani). "People" l'ha inserita tra le cinquanta donne più belle del mondo.

Nel 2006 è protagonista della serie televisiva Pepper Dennis, mentre all'inizio del 2007 appare nella serie Ugly Betty, per poi diventare parte fissa del cast, interpretando il personaggio della transessuale Alexis Meade.

Nel 2009 è una delle protagoniste della serie televisiva Eastwick.

Gli anni 2010 e 2020

Nel 2013 interpreta l'investigatrice privata Michelle Maxwell nella serie tv King & Maxwell, dal 2014 è protagonista della serie The Librarians, interpretando il colonnello Eve Baird, Custode del Bibliotecario.

Dal 2018 presta la voce come doppiatrice al personaggio della DC Comics Lois Lane per alcuni cartoni animati destinati al cinema o alla televisione, produzioni in cui sovente il marito Jerry O'Connell presta la voce al personaggio di Superman.

Nel 2019 Rebecca Romijn entra a far parte del cast della serie televisiva di fantascienza del franchise di Star Trek, Star Trek: Discovery.

Vita privata

Nel 1998 sposa l'attore John Stamos. Per diverso tempo Rebecca usa il doppio cognome Romijn Stamos. I due annunciano la loro separazione nel 2004, per poi divorziare l'anno seguente.

Nel settembre 2005 annuncia il suo fidanzamento con l'attore Jerry O'Connell, che sposa il 14 luglio del 2007. La coppia ha due figlie gemelle, Dolly Rebecca Rose e Charlie Tamara Tulip, nate il 28 dicembre 2008.