Biografia • Principe del brivido

Oggi evocare il nome di Brian De Palma ha il sapore della rievocazione hitchcockiana. Ormai da tutti riconosciuto come il degno erede del maestro del brivido Alfred Hitchcock, infatti, De Palma non solo ha rivisitato degnamente gli stili e i modi del suo grande predecessore ma ha anche contribuito con la sua opera al mantenimento di un genere, il thriller, che fa della suspance e della tecnica narrativa i suoi punti di forza (lontano, insomma, da quegli effetti grandguignoleschi che così spesso ammorbano i titoli del genere).

Nato a Newark, New Jersey (USA) l'11 settembre 1940, Brian Russel De Palma trascorre la giovinezza a Philadelphia dove la famiglia si trasferisce quando lui ha appena 5 anni. I suoi interessi principali inizialmente sono rivolti alla scienza e alla tecnica, forse influenzato dal padre, eccellente chirurgo ortopedico. Nella famiglia De Palma si nascondeva un altro genietto, il fratello maggiore Bruce, che compì in seguito brillanti studi di fisica, mentre il terzo, Bart, è un appassionato di pittura. Anche la madre, cantante lirica, non è da meno in questa eccezionale famiglia, anche se, per seguire la famiglia, rinuncerà quasi del tutto alle sue ambizioni artistiche.

Al liceo l'ultimo nato della famiglia De Palma viene considerato dagli insegnanti uno studente dal talento innato per l'elettronica, mentre i compagni lo ricordano come "un ragazzo affascinato dal funzionamento degli oggetti più svariati, capace di passare ore intere a smontare da cima a fondo apparecchi radiofonici o sintonizzatori per comprenderne con esattezza la meccanica interna" (se ne troverà una traccia nel Keith Gordon di "Home movies" e "Vestito per uccidere", nonché nel John Travolta di "Blow out".

La svolta decisiva avviene quando De Palma dovendo conseguire il diploma di fisica, arriva da matricola alla Columbia University, college newyorkese tra i più sbilanciati verso le materie umanistiche, e sulla scia della sua vocazione scientifica "scopre" il mondo dello spettacolo, dedicandosi al teatro e, in seguito, al cinema sperimentale. Ottenuto il suo diploma, De Palma riesce nell'impresa di ottenere una borsa di studio presso un altro istituto newyorkese, il Sarah Lawrence College. Per lui questa è un'opportunità importante che gli consente di lavorare a stretto contatto con quello che considera il suo primo e unico maestro, Wilford Leach, che appunto insegna al Sarah Lawrence.

Leach - che in seguito diventerà famoso a Broadway per la regia di uno degli spettacoli più di successo degli anni '70, "The Pirates Of Penzance" - conosce De Palma ai tempi della sua frequentazione dei Columbia Players, e lo prende sotto la propria ala protettiva, dandogli consigli in merito a tutto quello che un giovane autodidatta, abituato a girare piccoli film a costo zero, non può avere ancora del tutto assimilato: il rapporto con gli attori, la scrittura, la scenografia.

Il geniale De Palma impara in fretta la lezione. I successivi capolavori, fra cui si annoverano "Carlito's way" (con Al Pacino), "Gli intoccabili" (Kevin Costner, Sean Connery, Andy Garcia) o "Scarface" (ancora Al Pacino), sono lì a testimoniarlo. Secondo la rivista americana "Variety" nessuno meglio di Brian De Palma è capace di ottenere il massimo della tensione e della suspense.

L'enorme talento di artigiano delle immagini, l'uso disinvolto dello split screen, la capacità disarmante nell'uso del rallentatore senza annoiare, bensì col fine di aumentare il coinvolgimento, fa di De Palma uno dei registi più originali e più emozionanti degli ultimi vent'anni.

Nel 1986 ha diretto il video musicale di Bruce Springsteen: "Dancing in the Dark" (in cui compare anche l'attrice Courtney Cox). E' stato sposato con, l'attrice Nancy Allen, che ha utilizzato in quattro dei suoi film dal 1979 al 1983, con Gale Anne Hurd (seconda moglie di James Cameron), e dal 1995 al 1997 con Darnell De Palma, dalla quale ha avuto una figlia, Piper, nata il 21 ottobre 1996.