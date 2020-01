Biografia

Luciana Lamorgese nasce a Potenza l'11 settembre 1953. È laureata in giurisprudenza con lode, coniugata e madre di due figli. A partire dal 1979 la sua carriera si svolge alle dipendenze del Viminale, benché sia abilitata all'esercizio della professione di avvocato. Nel 1989 viene nominata viceprefetta ispettrice e, cinque anni più tardi, viceprefetta. In questi anni è membro della commissione di disciplina per il personale dell'amministrazione civile dell'Interno.

È del 2003 la nomina a prefetto, in seguito alla quale dirige il settore delle risorse umane del dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del ministero.

Luciana Lamorgese negli anni 2010

Dal 2010 al 2012 guida la prefettura di Venezia, dove si trova a lavorare con un sindaco democratico, Giorgio Orsoni, e una giunta regionale leghista, guidata da Luca Zaia. Nell'espletamento dell'incarico, nel 2011 Luciana Lamorgese è nominata "Soggetto attuatore per l'espletamento di tutte le attività necessarie per l'individuazione, l'allestimento o la realizzazione e la gestione delle strutture di accoglienza nella Regione Veneto" e, con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, "Commissario per la gestione dell'emergenza profughi e dei nomadi per la Regione Veneto".

L'esperienza al Ministero degli Interni

Nel 2013 Luciana Lamorgese viene nominata capo di gabinetto del Ministero dell'Interno. L'incarico di ministro all'epoca è ricoperto da Angelino Alfano che sceglie proprio Lamorgese in seguito a dissidi con il precedente capogabinetto, Giuseppe Procaccini. Conserva questo ruolo anche sotto il successore, Marco Minniti.

Sono anni caratterizzati dall'emergenza sbarchi e nel corso dei quali è chiamata a gestire il piano di incentivi ai comuni che scelgono di accogliere i richiedenti asilo. Sempre a Luciana Lamorgese fanno capo la gestione e la realizzazione dei primi hotspot di prima accoglienza e identificazione, oltre al potenziamento delle commissioni per la valutazione delle richieste d'asilo.

È di questi anni anche la stesura dei codici di comportamento per le ONG, le cui imbarcazioni operano al largo delle coste africane.

Prefetto di Milano

Caduto il governo Gentiloni, Luciana Lamorgese è la prima donna di sempre a essere nominata Prefetto di Milano, incarico che conserva dal febbraio del 2017 all'ottobre dell'anno successivo, quando diventa consigliere di stato. Anche in questa circostanza, si trova ad avere a che fare con una amministrazione cittadina a guida PD e una Regione a maggioranza leghista.

Luciana Lamorgese

Gestisce anche questa situazione con abilità, ottenendo il plauso della Lega e di Matteo Salvini per il blitz della Polizia alla Stazione Centrale di Milano del 9 agosto 2017, operazione predisposta da Lamorgese d'intesa con il questore Marcello Cardona.

Di contro, si impegna in prima persona affinché le iniziative del sindaco Beppe Sala e dall'Assessore ai servizi sociali Pierfrancesco Majorino, che sfociano in grandi manifestazioni a favore dell'accoglienza dei migranti, si svolgano in un clima sereno e senza incidenti.

Lascia l'incarico di prefetto nell'autunno 2018.

Nel novembre 2018 torna a Roma come consigliere di stato nel governo di Giuseppe Conte.

Luciana Lamorgese Ministro dell'Interno

Il 5 settembre 2019 giura come Ministro dell'Interno per il governo Conte bis. Difficile da inquadrare politicamente, Luciana Lamorgese è stata definita "alfaniana" durante la sua esperienza come capo di gabinetto del ministro degli interni. Tuttavia, viene considerata, più che una politica, un tecnico abile e competente, esperta conoscitrice della macchina amministrativa all'interno della quale, del resto, ha lavorato per tanti anni. È definita una persona equilibrata, abile diplomatica e mediatrice, capace di gestire problemi e buona organizzatrice.