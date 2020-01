Biografia

Ivano Cattaneo, conosciuto con il nome d'arte di Ivan, nasce il 18 marzo del 1953 a Bergamo. Cresciuto nel paesino di Pianico, sulle rive del lago di Iseo, all'età di dodici anni va a Bologna per sostenere un provino dello "Zecchino d'Oro", dove si esibisce con il brano di Rita Pavone "Lui". Tre anni più tardi, invece, è ad Ariccia per prendere parte al Festival degli sconosciuti. Negli anni del liceo artistico Ivan Cattaneo studia musica e impara a suonare la chitarra, esibendosi con alcune band locali.

Esonerato dal servizio militare, entra in contatto con Nanni Ricordi che gli permette di incidere, nel 1975, "UOAEI", il suo primo disco realizzato con Ultima Spiaggia, un'etichetta indipendente. L'anno seguente interviene, accanto a Mario Mieli, al Festival del proletariato giovanile che si svolge a Milano al Parco Lambro con l'obiettivo di rivendicare i diritti delle persone omosessuali.

Dissi che ero gay... mi ero presentato con una lettera della sorella di Mario Mieli, psicologa, la quale dichiarava che la mia personalità era incompatibile con il servizio militare, che poteva essere per me addirittura pericoloso. In realtà, il colonnello a cui presentai questa sorta di certificato mi disse che ero io, conciato in quella maniera e così carino, a essere pericoloso per i commilitoni.

Successivamente Ivan Cattaneo registra l'album demenziale "Primo secondo e frutta (Ivan compreso)", al cui interno è incluso "Maria Batman", destinato a diventare la sua prima hit. Il disco vede, tra l'altro, la partecipazione di Roberto Colombo, arrangiatore al suo debutto. Nel 1978 Ivan invita Anna Oxa a presentarsi come personaggio punk al "Festival di Sanremo"; l'anno seguente con la Premiata Forneria Marconi incide "Superivan".

Foto di un giovane Ivan Cattaneo

Ivan Cattaneo negli anni '80

All'inizio degli anni Ottanta si separa dall'etichetta Ultima Spiaggia e firma un contratto con la CGD, per la quale realizza il disco "Urlo": l'album comprende "Polisex", che diverrà la canzone più famosa di sempre di Ivan Cattaneo.

Nel 1981 riarrangia molte hit degli anni Sessanta, sia italiane che internazionali, nel contesto di un progetto che Ivan stesso definisce archeologico; questo si traduce nel disco "2060 Italian Graffiati", dove sono presenti, tra l'altro, rifacimenti di "Una zebra a pois" (originariamente scritta da Lelio Luttazzi per Mina) e di "Nessuno mi può giudicare" (di Caterina Caselli). Il disco vende circa 475mila copie.

L'anno seguente, nel 1982, è la volta di "Ivan il terribile", disco cantautorale che precede un altro album di cover, intitolato "Bandiera gialla", dal nome della discoteca che il cantante bergamasco ha realizzato a Rimini con Red Ronnie e Caterina Caselli. Tra i brani presenti in questo disco si ricordano "Ho difeso il mio amore" e "Io ho in mente te".

La seconda metà degli anni '80

A dispetto dei buoni riscontri conseguiti dai due dischi di cover, Ivan Cattaneo si sente insoddisfatto, pensando di essersi ridotto a interprete di canzoni di altri. Per questo motivo si separa dalla CGD e decide di abbandonare la carriera musicale, non prima di aver pubblicato nel 1986 "Vietato ai minori", terzo disco di revival imposto dal contratto.

A partire dal 1987 si dedica al vegetarianesimo e si concentra sulla pittura: alla fine del decennio espone la mostra "100 Gioconde Haiku".

Gli anni '90

Sceglie di tornare sulle scene musicali nel 1992, con un disco di inediti intitolato "Il cuore è nudo e i pesci cantano". Due anni più tardi si focalizza sul progetto artistico "ZOOcietà DUEOOO" che coniuga poesia, danza e musica ma che non vedrà mai la luce.

Nel 1996 con il nome d'arte di Cut Ivan l'artista lombardo incide "Love is love", un singolo dance; mentre nel 1999 recita in "KK Kairos & Kronos", film d'avanguardia italo-polacco per la regia di Dario Maria Gulli. Il film vede la partecipazione di Alessandra Di Sanzo e Johnson Righeira; la pellicola, incentrata sui cantanti che sono giunti all'apice della popolarità negli anni '80, arriva in finale al concorso del New York Film Festival.

Gli anni 2000

Nel 2002 Cattaneo organizza la mostra "Se dico se duco?", con effetti digitali combinati con gli effetti visuali dei quadri. Nel frattempo impersona il faraone rock del musical "Joseph e la strabiliante tunica dei sogni". Dopo aver lavorato a Radio Kiss Kiss, realizza i videoclip di "Morirò d'amore" e "Una rosa è una rosa" della sua amica Giuni Russo.

E' protagonista in tv nel 2004 come uno dei concorrenti di "Music Farm", reality show di Raidue in cui prende il posto di Scialpi. Ritorna anche nella seconda edizione del programma, questa volta come presentatore del day-time, e nella terza, in qualità di opinionista. Intanto, nell'autunno del 2005 pubblica un nuovo disco, intitolato "Luna presente", prodotto da Roy Tarrant e Roberto Cacciapaglia. Nel 2007 partecipa a un nuovo reality: l'"Isola dei Famosi".

Gli anni 2010

Nell'aprile del 2010 Ivan Cattaneo incide "80 e basta!", disco che contiene alcune delle canzoni più famose degli anni Ottanta, tra cui "Amore disperato" di Nada, "I maschi" di Gianna Nannini, "Tomorrow" di Amanda Lear e "Figli delle stelle" di Alan Sorrenti; presenti, inoltre, "Polisex", "Il geghegè" di Rita Pavone e "Una zebra a pois".

Nello stesso anno recita in "Jesus Christ Superstar", musical in cui veste i panni di Erode. Dopo aver scritto una canzone per il disco di Al Bano "Amanda è libera" intitolata "Abbaio alla luna", nel 2014 Ivan recita nel film di Fernando Maraghini e Maria Erica Pacileo "Sexy Shop". Riceve inoltre il FIM Award Premio Italia alla Carriera in occasione della Fiera Internazionale della Musica: il riconoscimento gli viene attribuito dalla Commissione Artistica per la Promozione dell'Arte e della Musica.

Torna in tv come concorrente di un reality nell'autunno del 2018, partecipando alla terza edizione del "Grande Fratello Vip", su Canale 5, presentato da Ilary Blasi.