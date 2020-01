Biografia

Anna Oxa, il cui vero nome è Anna Hoxha, nasce il 28 aprile del 1961 a Bari, figlia di una casalinga italiana e di un profugo albanese, nipote di Enver Hoxha. Cresciuta nel quartiere di San Pasquale, debutta al Festival di Sanremo a sedici anni e mezzo, su spinta di Ivano Fossati, con il brano "Un'emozione da poco". Prima nella categoria "Interpreti", Anna Oxa si fa notare per il look punk, messo a punto per lei da Ivan Cattaneo, e giunge seconda nella classifica finale.

L'album che viene pubblicato di seguito, "Oxanna", anticipa la partecipazione al Festivalbar con la canzone "Fatelo con me". La Oxa collabora, in questo periodo, con Rino Gaetano e Lucio Dalla, prima di incidere il secondo disco, intitolato "Anna Oxa" e pubblicato nel 1979. Molto apprezzato risulta, tra l'altro, il 45 giri "Il pagliaccio azzurro / La sonnambula", mentre spicca, nell'Lp, un rifacimento italiano di "Because the night" di Patti Smith. Anna Oxa prende parte, in quell'anno, al film musicale di Ruggero Miti "Maschio, femmina, fiore, frutto", mentre poco dopo realizza una cover di "Total Control", pezzo dei The Motels, intitolata "Controllo totale". Nel 1981 l'artista pugliese deve fare i conti con il flop di "Toledo - Proprio tu", 45 giri scritto da Marco Luberti e Amedeo Minghi; poco dopo, lascia la RCA e firma con la CBS.

Tornata a Sanremo con "Io no", scritta da Mario Lavezzi e Avogadro, stupisce ancora per il suo look, con capelli biondi e mise sexy. Nel 1983 esce l'album "Per sognare, per cantare, per ballare", mentre "Senza di me", rifacimento del brano dei Moving Pictures "What about me", viene utilizzata come colonna sonora del film "Vacanze di Natale" di Carlo Vanzina. Anna Oxa torna al Festival di Sanremo per la terza volta l'anno successivo, esibendosi in "Non scendo", contenuto nell'album "La mia corsa". Segue una interessante collaborazione con Roberto Vecchioni, da cui nasce, tra l'altro, "Parlami".

Partecipa a Sanremo anche nel 1985 e nel 1986: in quest'ultima occasione propone "E' tutto un attimo" (che diventerà uno dei suoi successi più grandi), stupendo il pubblico sia per le sue capacità vocali che per l'abbigliamento, che lascia in vista l'ombelico. Dopo essere stata al Festivalbar con la canzone "L'ultima città", ritorna sul palco dell'Ariston per la sesta volta in carriera nel 1988 presentando "Quando nasce un amore", tratto dall'album "Pensami per te" (il primo disco a uscire anche in CD). Nello stesso periodo la Oxa esordisce anche come conduttrice televisiva: viene chiamata, infatti, per presentare "Fantastico" insieme con Enrico Montesano. Dopo l'uscita del suo primo greatest hits, intitolato "Fantastica Oxa" (in cui sono presenti un medley di "Un'emozione da poco/Pagliaccio azzurro" e un'interpretazione di "Caruso" di Lucio Dalla) che ottiene un ottimo successo commerciale, Anna si ripresenta a Sanremo nel 1989, in coppia con Fausto Leali. Finalmente vince: il brano "Ti lascerò" porta al successo la coppia, che poi rappresenta l'Italia in occasione dell'Eurovision Song Contest con il duetto "Avrei voluto".

Quest'ultimo brano entra nell'album "Tutti i brividi del mondo", che risulterà nella top 40 dei dischi più venduti quell'anno in Italia. Nel frattempo Anna intraprende una serie di concerti con i New Trolls, iniziando una relazione sentimentale con il loro batterista, Gianni Belleno. Tornata a presentare "Fantastico" al fianco di Giancarlo Magalli, Nino Frassica, Alessandra Martines e Massimo Ranieri, nel 1990 la cantante barese propone, al Festival di Sanremo, "Donna con te", brano originariamente pensato per Patty Pravo. Il pezzo viene inserito nel doppio disco "Oxa - Live con i New Trolls", e arriva fino alla settima posizione nella graduatoria dei singoli italiani più venduti. Dopo essere diventata mamma di Francesca (darà alla luce anche un secondo figlio, Quazim), Anna incide il disco "Di questa vita", con pezzi scritti da Fabrizio Berlincioni e musicati da Gianni Belleno. E' il 1992, anno in cui conduce il programma "Viaggio al centro della musica" sull'emittente Telemontecarlo.

Due anni più tardi Anna Oxa è ancora sul palco di Sanremo, ma questa volta negli insoliti panni di presentatrice: al suo fianco ci sono Cannelle e Pippo Baudo. Nel 1996 esce il disco "Anna non si lascia": il singolo "Spot" (che lo lancia) partecipa al Festivalbar. L'anno seguente la Oxa pubblica la raccolta "Storie - I miei più grandi successi", e torna a Sanremo con la canzone "Storie". Dopo essere stata scartata alle selezioni di Sanremo del 1998, ci riprova l'anno successivo: la sua canzone "Senza pietà" non solo viene ammessa, ma vincerà addirittura il concorso. È un momento di grande successo per la Oxa: l'album "Senza pietà" arriva fino alla settima posizione in classifica, mentre "Camminando camminando", singolo duettato con il portoricano Chayanne, entusiasma gli spettatori del Festivalbar.

Nei primi anni Duemila l'interprete barese affronta un nuovo cambio di look, e pubblica l'album "L'eterno movimento", che viene presentato a Sanremo nel 2001. Dopo aver partecipato alla trasmissione di Giorgio Panariello "Torno sabato", in onda su Raiuno, si separa dal marito Behgjet Pacolli, con il quale si era sposata nel 1999 (egli diventerà, tra l'altro, presidente del Kosovo nel 2011). Nel 2003 incide il disco "Ho un sogno", che le permette di vincere, in qualità di migliore autrice femminile dell'anno, il Premio Lunezia: il singolo "Cambierò" è in gara a Sanremo. Impegnata, l'anno successivo, in un tour teatrale in compagnia di Fabio Concato, nel 2006 la Oxa al Festival di Sanremo gareggia con "Processo a me stessa", scritto da Pasquale Panella.