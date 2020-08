Biografia • Evoluzioni elettriche

The Edge è il soprannome con cui è universalmente conosciuto Dave Evans, l'ombroso chitarrista degli U2.

Nato l'8 agosto del 1961 ad East London, l'anno seguente la sua famiglia si trasferì a Dublino ed è per questo che l'Irlanda è così presente nel suo sangue e nel suo cuore, come del resto è per tutti gli altri componenti della band.

Figlio di Gwenda e Garwin, ha un fratello maggiore di nome Dick e una sorella più giovane, Gill. Cresciuto in un clima sostanzialmente sereno, con lo studio ha avuto modo di sviluppare anche la sua ormai celebre intelligenza, tanto che Bono, il leader della band, gli ha affibbiato appunto il nomignolo di The Edge, che letteralmente significa "testa" ma che sta anche per "cima" (intesa come vertice intellettivo).

Per la verità, a sentire Bono, il soprannome gli è stato ispirato anche dalla forma del mento del compagno, ma la versione ufficiale si premura di non trascurare il giusto risalto delle doti intellettive del musicista in questione.

Anche a scuola Dave era considerato un tipo solitario e molto intelligente. Prendeva lezioni di piano e chitarra e spesso suonava con suo fratello Dick. Fra i suoi desideri vi era anche quello di andare all'università. Ma il destino riservava per lui strade diverse. E come non chiamare Destino con la "D" maiuscola quel foglio appeso in chissà quale bacheca che recava l'annuncio di Larry Mullen Jr, batterista, per la ricerca di un chitarrista per formare una band? Dave, insieme al fratello Dick, risponde al volo e, in compagnia dell'amico Adam Clayton, ecco che dà vita al primo nucleo dei futuri U2. Fratello incluso. Il quale però poco dopo abbandonerà.

Ad ogni modo, la scelta di Dave come chitarrista non poteva risultare più felice. Infatti, malgrado la stella del gruppo divenga poi il carismatico Bono Vox, il suono della chitarra di The Edge è diventato a tutti gli effetti il vero marchio di fabbrica degli U2; il suono per cui bastano due note e riconosci subito che sono loro. Schivo, ma sempre presente e con una forte personalità, questo musicista è la spalla ideale dell'incontenibile Bono, il quale viceversa è un istrione nato.

Passato attraverso un periodo di profonda religiosità che lo ha portato quasi ad allontanarsi dal gruppo, ha sposato nel 1983 Aislinn O' Sullivan, da cui ha avuto tre figlie: Holly, Arun e Blue Angel. La coppia si è separata nel 1990, mentre il divorzio legale è arrivato nel 1996, quando il chitarrista era già impegnato nella nuova relazione con Morleigh Steinberg, coreografa e ballerina dello Zoo Tv Tour (da cui avrà altri due figli). Altre caratteristiche conosciute del chitarrista sono la sua eccentricità celata dall'apparente calma, l'amore per il pianoforte e i libri di Raymond Carver.

Gli esperti dello strumento dicono che sia tecnicamente impeccabile nonostante non ami i virtuosismi fini a se stessi.