Biografia

Andrea Vianello nasce il 25 aprile del 1961 a Roma, nipote del poeta Alberto Vianello e del cantante Edoardo Vianello. Proprio per lo zio realizza i testi dell'album "Vivere insieme" nel 1992.

Sempre nei primi anni Novanta debutta in radio sul GR1 - dopo essere entrato in Rai nel 1990 come vincitore del primo concorso pubblico per giornalisti praticanti dopo quello che venne vinto da Bruno Vespa.

Conduce poi la trasmissione di approfondimento "Radio anch'io". Vincitore nel 1993 dell'Oscar del giornalismo, Andrea Vianello nel 1997 si aggiudica il Premio Saint Vincent e un paio di anni più tardi debutta in televisione con il programma di Raidue "Tele anch'io", evidentemente ispirata a "Radio anch'io".

Andrea Vianello negli anni 2000

A partire dal 2001 su Raitre Vianello è alla guida di "Enigma", che nel 2004 cede a Corrado Augias per passare a "Mi manda Raitre", erede dello storico "Mi manda Lubrano".

Dopo avere pubblicato per Baldini Castoldi Dalai il libro "Assurdo Italia, storie incredibili ma vere di un paese paradossale", nel 2010 Andrea Vianello abbandona "Mi manda Raitre", che viene momentaneamente chiuso, per andare a presentare "Agorà", nuova trasmissione di informazione del mattino, sempre sulla terza rete Rai.

Gli anni 2010

Il 29 novembre del 2012 Vianello viene nominato direttore di Raitre, assumendone il ruolo operativo a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo. Sotto la sua direzione, propone il ritorno in seconda serata di "Glob", programma presentato da Enrico Bertolino, nella duplice variante di "Glob Porcellum", in onda il martedì e il mercoledì, e di "Glob Therapy", in onda il venerdì.

Poco dopo debuttano due nuove trasmissioni: in prima serata "Metropoli", con la conduzione dell'archeologo Valerio Massimo Manfredi, e in seconda serata "Il giallo e il nero", con l'attore Cesare Bocci alla guida.

Nei primi mesi della direzione di Andrea Vianello, poi, prende il via "Gazebo", con Diego Bianchi (Zoro), mentre ad "Agorà" arriva Gerardo Greco.

Tra i debutti voluti da Andrea Vianello si segnalano anche la trasmissione di Neri Marcorè "NeriPoppins" e "I dieci comandamenti", con Domenico Iannacone, mentre a giugno è la volta del talk show "La guerra dei mondi", con David Parenzo alla conduzione.

Dopo aver fatto esordire "Masterpiece", nuovo talent show dedicato agli aspiranti scrittori che non raggiunge buoni risultati di ascolto, nel 2014 Vianello fa debuttare "Stelle nere" in seconda serata e "Il sesto senso" in prima serata.

A maggio è la volta di "Nemico pubblico", programma comico di Giorgio Montanini che alterna monologhi politicamente scorretti e candid camera, e di "Quel gran pezzo dell'Italia", condotto dal giornalista e critico televisivo Riccardo Bocca.

Dopo aver proposto in estate il talk show "Millennium", con la triplice conduzione di Elisabetta Margonari, Mia Ceran e Marianna Aprile, a novembre Vianello fa esordire "Questioni di famiglia", programma presentato da Marida Lombardo Pijola che, però, viene interrotto dopo appena una puntata a causa dei bassi ascolti.

La seconda metà degli anni 2010

Nel 2016 Raitre trasmette "Gomorra - La serie", nella seconda serata del sabato, e per la prima serata propone "ScalaMercalli", con il meteorologo Luca Mercalli, e "D-Day, I giorni decisivi", con il giornalista Tommaso Cerno.

Tra i nuovi programmi ci sono anche "#TreTre3", striscia serale che propone filmati di repertorio di Raitre, e "47 35 Parallelo Italia", talk show di prima serata condotto dal giornalista Gianni Riotta, oltre a "The cooking show - Il mondo in un piatto", con la food blogger Lisa Casali alla conduzione.

Sempre in estate tocca a "E lasciatemi divertire!", con il ritorno in televisione di Paolo Poli a distanza di quarant'anni dall'ultima volta. A novembre, invece, debuttano "L'erba dei vicini", il lunedì in prima serata con Beppe Severgnini, e "Teo in the box", il sabato in prima serata con Teo Teocoli.

Vianello è molto attivo su Twitter, dove è possibile seguirlo attraverso il suo account @andreavianel.

Dopo Raitre

Abbandonata la direzione di Raitre (il 18 febbraio del 2016 il suo posto viene preso da Daria Bignardi), Andrea Vianello entra nell'organico del "Tg2" come editorialista.

A partire dall'estate del 2017 assume l'incarico di vicedirettore di Raiuno: avendo la delega ai programmi di costume e di attualità, si occupa in prima persona de "La vita in diretta", in onda dal lunedì al venerdì, e di "Domenica In".

All'inizio del mese di febbraio del 2019 è colpito da un'ischemia cerebrale: l'evento drammatico gli toglie temporaneamente la capacità di linguaggio. Riesce a recuperare la parola dopo lunghe terapie riabilitative. All'inizio del 2020 pubblica il libro "Ogni parola che sapevo", raccontando la sua vicenda.