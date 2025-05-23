Sigfrido Ranucci
Biografia
Sigfrido Ranucci nasce il 24 agosto del 1961 a Roma. Iscrittosi all'università La Sapienza, si laurea in letteratura italiana e inizia a lavorare come giornalista. Dapprima è a "Paese Sera", poi, a partire dal 1989, al Tg3. Nella redazione del telegiornale della terza rete Rai, si occupa di sport, attualità e cronaca.
Nella seconda metà degli anni Novanta collabora con "Tg3 Primo Piano", con Rai News e con Rai International. Dal 1999 Sigfrido Ranucci è inviato della tv di Stato nei Balcani.
I primi anni 2000
Nel 2001 si trova a New York per seguire gli sviluppi degli attentati dell'11 settembre. Sempre nello stesso anno, nell'ambito di un'inchiesta sulle stragi di mafia, trova l'ultima intervista rilasciata da Paolo Borsellino prima della sua morte. Nel filmato, rimasto inedito per lungo tempo, Borsellino parla per la prima volta dei rapporti tra Silvio Berlusconi, il boss di Cosa Nostra Vittorio Mangano e Marcello Dell'Utri. Poche ore dopo questa intervista, avviene la strage di Capaci.
Nel 2000 Sigfrido Ranucci è vincitore del Silver Satellite Gran Prix Television World nella sezione delle inchieste internazionali. Il premio arriva grazie a un servizio incentrato sul traffico dei rifiuti radioattivi e sul loro smaltimento illecito, intitolato "Valzer dei veleni". Nel giugno del 2002 ottiene il premio Silver Satellite Television News Festival, nella sezione dei reportage per un servizio riguardante l'adozione delle armi all'uranio impoverito. Questo articolo si intitola "Polveri maledette".
Nella primavera del 2003 grazie all'inchiesta "Testimoni a perdere" riceve il Premio Giornalistico Europeo Penne Pulite. Nel suo servizio Ranucci affronta le difficoltà con cui devono fare i conti i cittadini che testimoniano nei processi, dopo aver assistito personalmente a omicidi di mafia.
Negli anni 2004 e 2005
Nel giugno del 2004 ottiene una menzione speciale al Premio Ilaria Alpi, per aver dimostrato con l'inchiesta "Veleni di Stato" lo smaltimento illecito di rifiuti pericolosi in Somalia, a dieci anni di distanza dalle uccisioni della giornalista del Tg3 Ilaria Alpi e di Miran Hrovatin. I due inviati si stavano occupando proprio di quell'argomento quando furono assassinati.
Un anno più tardi Sigfrido Ranucci è di nuovo onorato dal Premio Ilaria Alpi. Questa volta per un'inchiesta - denominata "Servitù militari" - che riguarda le morti dei soldati italiani impegnati nelle missioni dei Balcani e nei poligoni del nostro Paese.
Autore di inchieste sulla mafia, sul traffico illecito di rifiuti e sull'uso di armi non convenzionali come l'uranio impoverito, nel 2005 è inviato a Sumatra per raccontare le conseguenze dello tsunami dell'Oceano Indiano del dicembre 2004 dell'anno prima.
Sigfrido Ranucci nella seconda metà degli anni 2000
Nel 2006 entra a far parte del team di Report, celebre e seguitissima trasmissione di Rai 3 che si basa su inchieste giornalistiche di approfondimento. Quell'anno si vede assegnato il Premio Colomba d'Oro per la Pace, per l'inchiesta intitolata "Fallujah la strage nascosta". Grazie ad essa ottiene anche il Premio internazionale The Golden Umbrella Festival - Gran Prix News e Documentaries, e - di nuovo - il Premio Ilaria Alpi. In questa inchiesta Ranucci rivela e denuncia l'impiego dell'agente chimico fosforo bianco, da parte dell'esercito degli Stati Uniti, nel corso dei combattimenti a Fallujah, in Iraq.
Vincitore del Premio Internazionale di Giornalismo Maria Grazia Cutuli, per il suo impegno giornalistico contro le guerre, nel dicembre 2007 Ranucci conquista anche il Premio Mario Francese per l'impegno contro la mafia.
Nel 2009 con Milena Gabanelli realizza "Ecofollie", libro edito da Bur in cui si parla del mancato smaltimento di scorie nucleari.
Gli anni 2010
Torna in libreria nel gennaio del 2010, quando pubblica "Il patto: da Ciancimino a Dell'Utri", volume in cui attraverso l'inedito racconto di un infiltrato parla della trattativa tra Stato e mafia.
Nello stesso periodo il giornalista romano riceve il Premio Giuseppe Fava per l'inchiesta intitolata "I Vicerè", dedicata al buco di centoquaranta milioni di euro nel bilancio del comune di Catania. L'inchiesta è apprezzata per il racconto del "contesto delinquenziale, politico, imprenditoriale, mafioso, clientelare".
Poche settimane più tardi si aggiudica il Premiolino per l'inchiesta "Il Cavaliere del Lavoro", relativa al ritrovamento della pinacoteca di Calisto Tanzi e al suo sequestro (il patron della Parmalat fino a quel momento era riuscito a nasconderla agli inquirenti).
Dopo avere iniziato a collaborare con il Corriere della Sera, nel 2012 per Raitre idea e cura la trasmissione "Off the Report", con protagonisti giovani giornalisti. In questi anni Sigfrido Ranucci è autore, tra l'altro, delle inchieste "Il progetto", "Il mare nero", "I biscazzieri", "Il gioco delle parti", "La banca degli amici", "I misteri del cognato di Tremonti", "Abu Omar: si tratta di dare a Washington un segnale", "Le mani del Pdl sul Monte dei Paschi?", "Effetti collaterali" e "Ho visto Messina Denaro. Hanno bloccato le mie indagini".
Passo il mio tempo libero a scrivere memorie per difendermi dal mio lavoro. [...] Noi abbiamo la tutela legale che copre le spese processuali, ma poi, se perdi per dolo (e puoi perdere solo per dolo nei fatti), la Rai, come qualsiasi editore, giustamente, si può rivalere sull'autore del servizio. Finché alle spalle ho la Rai e avrò la possibilità di difendermi, non ho timori, sono certo di aver sempre agito nell'interesse pubblico e di aver sempre documentato ogni mia inchiesta, nel rispetto del pubblico e della mia azienda.
La conduzione di Report
Nel 2017 Sigfrido Ranucci diventa il conduttore di Report, sostituendo Milena Gabanelli, che dopo tanti anni decide di lasciare la conduzione storica del suo programma. Nello stesso anno Ranucci si vede assegnato il Premio Tonino Carino (Premio speciale per il giornalismo di inchiesta televisivo) dal Comune di Offida.
Negli anni successivi al 2018 affina uno stile di indagine focalizzato su corruzione, criminalità organizzata, pubblica amministrazione ed economia.
Nel giugno 2020 assume la carica di vicedirettore di Rai 3 su scelta del direttore Franco Di Mare. Pochi mesi dopo, nell'ottobre dello stesso anno, riceve la nomina a vicedirettore con la responsabilità dell'unità organizzativa ReportLab, una struttura dedicata alla formazione delle nuove generazioni di giornalisti d'inchiesta.
A causa delle continue minacce di morte e dei rischi legati alle sue indagini giornalistiche sulla mafia e sugli affari illeciti, dal 2020 vive costantemente sotto scorta.
Parallelamente all'attività televisiva prosegue la sua produzione editoriale. Nel 2024 pubblica il libro autobiografico "La scelta", in cui ripercorre la propria carriera e i retroscena di alcune delle sue inchieste più complesse e rischiose. Successivamente scrive anche il libro per ragazzi "Navigare senza paura", dedicato all'uso consapevole del digitale.
Nel corso del 2025 si trova al centro di un intenso dibattito pubblico e mediatico a causa di tensioni con i vertici Rai riguardanti la gestione amministrativa e la programmazione di Report. Nonostante la riorganizzazione interna delle deleghe aziendali, Ranucci conferma la sua presenza e quella della sua squadra alla guida della storica trasmissione d'inchiesta.
Nell'estate 2026, Sigfrido Ranucci si trova al centro di un complesso caso giudiziario e mediatico a seguito dell'arresto di Valter Lavitola, ritenuto dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma il presunto mandante di un ordigno intimidatorio fatto esplodere mesi prima vicino all'abitazione del giornalista. L'indagine fa emergere i contatti di lunga data tra il conduttore di Report e l'ex editore dell'"Avanti!". Questa vicenda porta la Rai a sospendere le repliche del programma e ad avviare valutazioni su una possibile ricollocazione aziendale di Ranucci. Il giornalista difende la legittimità dei propri contatti professionali, rifiuta qualunque ipotesi di ridimensionamento della trasmissione e parla apertamente di attacchi a fini politici.
Frasi di Sigfrido Ranucci
Il giornalismo di inchiesta è un valore aggiunto del giornalismo, per la società. E' un bene che andrebbe tutelato.
Fare un'inchiesta significa dare paternità a una notizia, aiutare a comprenderla meglio, darle memoria.
L’intreccio tra politica, mafia e imprenditoria soffoca lo sviluppo e la dignità delle persone, che poi attraverso il controllo dei voti condiziona la politica dell’intero Paese.
Ci sono giornalisti di destra e di sinistra sia in Rai che in Mediaset. Il problema non è quello, ma raccontare fatti veri. Un fatto non è né di destra né di sinistra, è semplicemente un fatto.
Sono stato accusato di essere comunista, antisionista e antiamericano. Ma non lo sono mai stato. Sono dalla parte dei fatti.
La magistratura ha un ruolo fondamentale e mi batterò per conservare e difendere la sua indipendenza. Quello che noto però, forse a causa del troppo lavoro a cui sono sottoposti, in alcune richieste di rinvio a giudizio, alcuni pm operano un semplice "copia e incolla" dal ricorso presentato dalla parte civile.
Si è arrivati al paradosso che ho ricevuto querele da persone che non avevo neppure mai citato negli articoli. Uno dei fronti più assurdi riguarda un articolo che ho firmato per Report Extra e per il Corriere della sera sulla presunta trattativa tra Stato e Mafia. Mi ero limitato a riportare la notizia che un maresciallo dei carabinieri con diverse note d'encomio al suo attivo, capo scorta del giudice Nino Di Matteo, aveva denunciato formalmente alla procura di Palermo di essere stato ripetutamente fermato nelle indagini per individuare prima il covo di Provenzano e poi quello di Matteo Messina Denaro. Non ho mai citato i nomi degli ufficiali che lui denunciava. Eppure mi sono piovute cinque querele in varie parti d'Italia. E nonostante il Tribunale di Bari abbia già archiviato su richiesta del pm, perché il fatto che ho raccontato è veramente accaduto, sono alla sbarra in altre quattro procure, con dispendi di energie e denaro. Mentre Matteo Messina Denaro è ancora libero dopo 30 anni! In pratica, un giornalista non è più libero di esercitare il suo diritto dovere di informare l'opinione pubblica sulle denunce presentate da uomini delle forze dell'ordine, su un fatto di grande attualità.
Passo il mio tempo libero a scrivere memorie per difendermi dal mio lavoro. Le richieste di risarcimento danni in ambito civile sono un buco nero. Ne ho accumulate per oltre 61 milioni di euro, una follia! Noi abbiamo la tutela legale che copre le spese processuali, ma poi, se perdi per dolo (e puoi perdere solo per dolo nei fatti), la Rai, come qualsiasi editore, giustamente, si può rivalere sull’autore del servizio. Finché alle spalle ho la Rai e avrò la possibilità di difendermi, non ho timori, sono certo di aver sempre agito nell’interesse pubblico e di aver sempre documentato ogni mia inchiesta, nel rispetto del pubblico e della mia azienda. L’unico pensiero che ho, e che mi toglie il sonno, è cosa succederà alla mia famiglia se dovesse accadere qualcosa a me. Perché la tutela legale è per il solo dipendente. Chi la difenderà dall’aggressione dei miei accusatori?
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Foto e immagini di Sigfrido Ranucci
Video Sigfrido Ranucci
Commenti
Nota bene
Biografieonline non ha contatti diretti con Sigfrido Ranucci. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Sigfrido Ranucci.
Scadenza Medicine
Buon giorno a tutti,
forse sono nesciente io, ma scopro con stupore che le medicine scadono in rapporto alle tasse applicate dal governo alle case farmaceutiche
in pratica, se una pastiglia scade dopo due anni, la tassa che lo stato impone alla casa farmaceutica aumenta con l'aumentare del periodo di scadenza, tant'è che le case farmaceutiche diminuiscono la data di scadenza anche per evitare questi aggravi
come dire che se rivuci le vendite a causa della lunga scadenza del prodotto, io stato ti chiedo di risarcirmi per la mancata entrata
Cordiali Saluti
Roberto
Gaza: droit contre le mur / Come siamo arrivati là!
Buongiorno Sigfrido,
vorrei presentarle il mio lavoro su Gaza
ht ts: //vimeo. com/92848 4029? share=copy
Cordialmente
Agostino Pacciani
Corte Suprema degli Stati Uniti
Corte Suprema degli Stati Uniti
I vaccini anti-Covid NON sono vaccini.
27 gennaio 2024
Robert F. Kennedy Jr. ha vinto la causa contro tutti i lobbisti farmaceutici.
I vaccini contro il Covid-19 NON sono vaccini. Nella sua decisione, la Corte Suprema conferma che il danno causato dalle terapie geniche a base di mRNA Covid è IRREPARABILE.
Poiché la Corte Suprema è la più alta corte degli Stati Uniti, non ci sono ulteriori ricorsi e tutte le vie di appello sono state esaurite.
In una dichiarazione, Robert F. Kennedy ha sottolineato che questo successo è stato possibile solo grazie alla cooperazione internazionale di un gran numero di giuristi e scienziati. Naturalmente questa sentenza costituisce un precedente a livello internazionale.
Soprattutto in Svizzera questa sentenza dovrebbe suscitare scalpore, perché la Svizzera ha una posizione speciale con la sua Costituzione federale. Da un lato il Codice di Norimberga è inserito nella Costituzione con l'articolo 118b, mentre in Svizzera l'uso abusivo dell'ingegneria genetica sull'uomo è vietato dall'articolo 119 della Costituzione federale.
ht ts: //tapn ewsw ire. com/2024/01/confi rmed-bio-weap on-injecti ons-us-su preme-court-ruling/ Fonte:
ht ts: //t. me/publicannou ncement602967921/1846
Costui, cioè Ranucci, sta spadroneggiando, come tanti altri kompagnosky, in questa repubblica komunisteggiante e la fanno da padroni in RAI e da qualche tempo anche a Mediaset, per non dire della La7 ! vergogna ! vergognissima !!!
F. to Gennaro Termine fu Oreste - classe 1941 - da roggiano gravina (cosenza) - calabria - italia -.
Buongiorno, le scrivo per informarla che in Italia si è formato un insieme di persone composta da semplici cittadini, molti delle forze dell'ordine, autisti di ambulanza etc., che praticano gang stalking. Colpiscono persone che secondo loro hanno offeso uno della gang oppure ha comportamenti non consoni secondo i loro canoni come alcolizzati e tossicodipendenti. La prego di credermi non sono un mitomane. Sto subendo delle cose assurde. La ringrazio per l'attenzione, buon lavoro.
Otorino?
O che sia Lei ad aver bisogno di una visita medica?
Logopedista?
Buongiorno, apprezzo molto la sua trasmissione ma il suo modo di parlare rende spesso quasi incomprensibile e/o insopportabile ciò e come lo dice.
Non conosco il problema ma leggendo in internet pare che il suo difetto di pronuncia sia sempre correggibile.
Mi permetto quindi di consigliarle, visto che se potrà sicuramente permettere, un buon Logopedista.
Grazie per l'attenzione... anche se dubito che qualcuno leegerà mai questo mio messaggio.
Buongiorno!
Sto inviando questo messaggio a diversi indirizzi.
Dai giornali e/o dalle trasmissioni televisive ho appurato che riuscite a portare avanti inchieste e/o indagini per fare trionfare sempre la VERITA’.
Mi chiamo ANTONINO FENECH, abito a MESSINA e sono stato molto indeciso se inviare questa mail per il motivo che non ho ricevuto l’OK della persona interessata.
Vorrei che sposaste una situazione ingarbugliata e credo molto delicata dove per approfondirla bisogna sicuramente indagare e cercare di scoperchiare qualche vespaio.
Posso solo dire che riguarda un caso che dal primo processo alla sentenza definitiva ha impiegato esattamente 13 mesi e 25 giorni (forse il più veloce in assoluto della Giustizia Italiana se si tiene conto dei tempi tecnici tra una sentenza e l’altra) e che tiene ancora in carcere dopo oltre trent’anni (nonostante tutte le agevolazioni per i carcerati) una persona condannata all’ergastolo ma che io reputo innocente del reato per cui è stato condannato.
Bene il passo ormai l’ho fatto.
La mia mail è: ------- ed il mio cellulare è 348 -------.
In attesa di eventuale risposta la saluto distintamente e auguro sempre maggior successo per il vostro impegno a favore della VERITA’.
Mi scuso, non vorrei disturbarla. Volevo solo farle un consiglio. Nella vita ci vuole SEMPRE onestà intellettuale e serietà. Le auguro ogni bene
Carlo
Me la fai una prefazione? La vera legge sugli autovelox
Anche se non ti ricordi di me, Iraq, Falluja, Guastalla, Masella mi faresti la prefazione al libro-manuale sugli Autovelox e leggi che li regolamentano destinato a:
*cittadini* come e cosa fare per difendersi;
*forze dell’ordine* come e cosa fare per un uso legale di questi strumenti il cui scopo sarebbe ridurre gli incidenti e non fare solo cassa.
L’usa degli autovelox spesso non omologati nel prototipo, non autorizzati con decreto quelli utilizzati sulle strade, non posizionati secondo la legge fanno stragi di multe nelle tasche dei cittadini.
Il cittadino deve rispettare le leggi MA anche la pubblica amministrazione deve rispettare le leggi.
ME LA FARESTI LA PREFAZIONE???
Fulgida
342-------
Commenti contro provvedimenti anti COVID
9 gennaio 2022
Messaggio inviato a alcuni leader “no vax”
Le manifestazioni ahimè temo non serviranno a molto. Non scenderebbero in piazza milioni di cittadini... nemmeno a Trieste ha funzionato e forse nemmeno quella recente a Torino. E una volta, due volte servirebbero a poco, poi i manifestanti diminuirebbero.
Il governo si è abituato a vedere gente in strada... e se diventa cattivo trova i mezzi per disperdere e scoraggiare i manifestanti!
Penso potrebbe essere più incisiva una POTENTE RACCOLTA DI FIRME (per strada, davanti a supermercati/farmacie, in rete... e tutte le modalità che potrebbero raggiungere molti diversi strati di popolazione): se si raggiungessero centinaia, milioni (?) di firme, il governo “drizzerebbe le antenne”... Si è visto in passato, in molte occasioni. E a volte è servito...
E magari fare pressione sui partiti politici...
Trovare forme di comunicazione che raggiungano più gente possibile, visto che presentarsi in televisione è “un suicidio”, trovano solo il modo per zittire e denigrare anche chi cerca di argomentare. E COSI' LA GENTE NON SAPRA' MAI COME STANNO LE COSE E SI CONVINCERANNO CHE LE IDEE DEI “No Vax, no grren pass ecc” SONO QUELLE CHE LA TELEVISIONE VUOL FAR CREDERE.
Io personalmente sto mandando le mie proteste all'Azienda sanitaria della provincia di Trento e anche ad altri che penso/spero possano leggere le mie note e magari rispondermi con consigli.
Sono ultracinquantenne (da due decenni) e non voglio vaccinarmi perché penso di difendermi dal virus con un prudente stile di vita e senza “stressare” il mio corpo con farmaci non indispensabili/controindicati/sperimentali. Come del resto ho fatto da molti anni a proposito di molti farmaci o terapie “consigliate” spesso rifiutando la “cura”...
PERCHE' NON INSISTETE SU ALCUNE PROPOSTE (al comitato scientifico, ad altri interlocutori...) come ad esempio:
Primo: Al momento della somministrazione del vaccino credo si debba compilare un modulo, indicando la nostra condizione di salute/patologie ecc; dal momento che pochi conoscono realmente le proprie condizioni (possibili interazioni farmaco/patologie, allergie ecc) PERCHE' NON FAR CONTROFIRMARE DAL PROPRIO MEDICO DI BASE il modulo, scrivendo che “lo stato di salute del suo assistito non fa pensare a interferenze del vaccino tali da indurre eventi avversi come quelli comparsi finora... e che – alla luce delle conoscenze attuali della medicina – il vaccino non fa temere interrelazioni in futuro... ”. Chi è del mestiere potrebbe trovare parole migliori per esprimere il concetto.
Secondo: perché non sollecitare IN MODO PIU' CONVINTO studi/verifiche su soggetti che hanno dimostrato resistenza/immunità “naturale” al virus? Aiuterebbe a differenziare tra chi deve e chi può non vaccinarsi (PUR OSSERVANDO TUTTE LE CAUTELE COMPORTAMENTALI) e forse permettere di scoprire fattori che aiutano a combattere il virus dall'interno del proprio corpo.
Grazie e auguri
Giuliana Cabassi
6 gennaio 2022
MESSAGGIO INVIATO A:
All'Azienda Sanitaria della Provincia di Trento
Con grande urgenza senza dare tempo di fare necessarie riflessioni, il governo obbliga i cittadini con più di 50 anni a vaccinarsi, un provvedimento frettoloso e DISCRIMINATORIO.
Premetto che il mio medico conosce la mia posizione e i miei dubbi anche se non ne abbiamo mai discusso. Adesso che le cose sono precipitate - come in uno stato di polizia - credo di avere il diritto di fare una scelta cosciente e informata.
Non conosco ancora i termini stabiliti per OTTEMPERARE all'obbligo, ma voglio prima parlarne dettagliatamente con il mio medico di base, PER RAGIONARE SUL MIO STATO DI SALUTE (eventuali esami del sangue) E PER AVERE FORSE E FINALMENTE qualche informazione e chiarimento che innumerevoli programmi televisivi, ecc con vari esperti, non hanno saputo fornire.
Mi viene chiesto di firmare per il mio consenso al vaccino. Consenso a cose che non so se mi possono creare problemi? Devo IO assumermi questa responsabilità?
Se ora chiedete un consenso (come si chiede sempre prima di somministrare un farmaco, avviare una terapia, un intervento, una ospedalizzazione), credo sia mia diritto anche in questa situazione di ricevere PRIMA tutte le informazioni sugli effetti del vaccino, sul pro e sul contro, nell'immediato e in futuro.
E pretendo anche di conoscere i miei diritti come rivalermi se si manifestassero problemi o modifiche alla mia salute, stabilendo una eventuale possibile correlazione con la vaccinazione.
Se non vengo trattata da persona responsabile e intelligente, procrastinerò la vaccinazione (per tutti i vaccini la cui sperimentazione non è ancora ufficialmente conclusa) a costo di intraprendere azioni opportune per tutelarmi. Ho diverse patologie e voglio la CERTEZZA che il vaccino (come del resto molti altri farmaci...) non interferisca con la mia condizione, potenzialmente alterando il mio sistema, riattivando problemi latenti.
Ogni farmaco prescritto viene accompagnato da un “bugiardino” o da informazioni/spiegazioni del medico su pro e contro. Quante medicine/terapie/interventi/ospedalizzazioni ho rifiutato perchè non c'era la certezza che fossero NECESSARIE o RISOLUTIVE o peggio CONTROINDICATE! E in qualche caso ho dovuto firmare, liberando il sistema sanitario da responsabilità: non si può firmare anche ora assumendosi la responsabilità delle proprie SCELTE?
Perché la mia firma non è anche controfirmata da chi nel sistema sanitario può assumersi la responsabilità che quello che mi stanno somministrando non mi nuocerà?
Concludo dicendo che mi sono sempre comportata responsabilmente, con MOLTA PRUDENZA, e, vivendo sola, mi espongo RARAMENTE a situazioni di “rischio” per me e per gli altri (per strada, o al supermercato dove cerco di osservare ALLMENO 2 metri di distanza da altre persone). Possibile che tutti gli “over 50” debbano essere stressati con provvedimenti uguali per tutti? Anche tra gli “over 50” ci sono condizioni e situazioni differenti.
Giuliana Cabassi
Aggiungo alcune note amare (in un messaggio inviato al Ministro Speranza):
La comunicazione sopra riportata vale anche per le autorità del Sistema sanitario nazionale.
Se si fossero effettuati MAGGIORI controlli contro assembramenti, ecc. per far rispettare regole e SANZIONARE non saremmo arrivati a questo punto!
E si pensa di frenare il contagio, colpendo tutti gli ultracinquantenni anche coloro che magari vivono quasi in isolamento e sanno prendersi cura della propria salute meglio di chi ha “meno di 50 anni”? Ogni provvedimento SENSATO contempla diverse situazioni e condizioni: bisogna differenziare, anche all'interno delle classi di età/categorie ecc!
I non vaccinati con meno di 50 anni gireranno liberamente e diffonderanno il contagio!
Quanti focolai giornalmente causati da chi è andato in giro in modo irresponsabile, ha partecipato a vari eventi, ecc ecc Si crede di risolvere il problema ma il problema viene spostato, il “focus” è sbagliato!
E cosa fate per frenare il contagio che entra dai Paesi dell'est Europa?
Non c'è stata da parte di chi di dovere una comunicazione seria e completa sui vaccini: il cittadino ha diritto di conoscere, non di essere intrappolato e preso alla sprovvista come un essere incapace di ragionare! Per forza crescono i no-wax! Da qualche parte cercano di informarsi! Troppi segreti!
E cosa hanno fatto i governi, Italia compresa per aiutare altri paesi/continenti con il vaccino? E per arrivare alla liberalizzazione dei brevetti? Niente?
Edun servizio sul vaccino cubano Soberana?
Gentile dott. Ranucci,
Seguendo l'evolversi della situazione pandemica nel mondo, ho notato che a Cuba, dove dopo una crisi sanitaria piuttosto acuta qualche mese fa, la situazione e' notevolmente migliorata e l'epidemia e' stata arginata con successo. Nonostante l'embargo americano, inasprito ulteriormente dall'amministrazione Biden, che ostacola l'arrivo di materiali e tecnologie necessarie alla lotta al covid, i cubani sono riusciti a svoluppare, in collaborazione con l' Istituto Pasteur in Iran, alcuni vaccini efficaci, basati su quelli tradizionali, proteici, e quindi piu' sicuri dei vaccini vettoriali e mRNA che hanno ottenuto un permesso condizionale e temporaneo in occidente. Il vaccino cubano Abdala/Soberana non viene pero' nemmeno preso in considerazione dalle istituzioni internazionali competenti, l' OMS, l' EMA o la FDA statunitense. Eppure funzionano, forse meglio di quelli delle multinazionali private, che evidentemente dettano legge. La lotta alla pandemia ha quindi forti connotati geopolitici ed e' lungi dall'essere solidale e giusta. E' il grande, intoccabile bussinness dei giganti farmaceutici assistiti, sembra, dalla stessa Commissione Europea. Interessante dettaglio: il marito di Ursula Von Der Lyne, Heiko, gestisce un'inpresa americana di ricerca genetica, legata all'industria farmaceutica. Forse non e' un dato importante, comunque e' curioso. Perche' non dedicate una trasmissione al caso cubano? In fondo, oltre ad aver prodotto da soli i propri vaccini, sono stati tra i primi amandare oltre 50 tra medici e infermieri in aiuto all'Italia (Lombardia) nella prima ondata. Sarebbe molto interessante. Grazie! Franco Juri
Approvvigionamento idrico per il futuro
Spett. Dr. Ranucci, chi le scrive è un Geometra di anni 81 che ha lavorato nella pubblica amministrazione (ex Cassa per il Mezzogiorno/ministero LL. PP.) di origine siciliana è precisamente Palermo, ma ha lavorato nei cantieri di Soccavo (Napoli). Resto altamente meravigliato che la montagna di Euro che ci sono stati assegnati riguardano la realizzazione di infrastrutture, autostrade, industrie, il fotovoltaico ecc ecc.. Ma non si parla dell'unico elemento vitale per le future generazioni (non sarei interessato data l'età) che è " L' ACQUA ". Al riguardo ricordo che negli 50/60 a Palermo l'acqua veniva erogata ad orario e mia madre si alzava molto presto per poter adempiere alle varie necessità e preciso altresì che l'acqua (non avendo l'autoclave) raggiungeva l'appartamento con una pompa (tutti i condomini avevano una pompa personale. !!! Oggi, in presenza dello scioglimento dei ghiacciai, del cambiamento climatico, di una desertificazione preoccupante, NESSUNO si preoccupa di come far fronte a questo problema. Ieri sera ho seguito su RAI DUE il programma " KALIPE' ". Il conduttore ci ha mostrato lo stato in cui è il più grande ghiacciaio d' Europa sito in Islanda. Non mi dilungo sulla situazione catastrofica che è stata evidenziata ma suggerisco di provvedere ORA alla costruzione a tappeto di dissalatori e cisterne per l'approvvigionamento idrico, come ad esempio nei castelli di 2000 anni fa (vedi castello di Fenis). Tramite Google ho appreso che " al momento solo lo 0, 1 del prelievo idrico avviene attraverso la dissalazione con impianti presenti in Sicilia, Veneto, Emilia Romagna e Campania. Quanta acqua viene utilizzata dalle industrie per non parlare dei milioni di mc, di acqua per innevare le piste da sci. Fiducioso che l'argomento possa essere evidenziato in una prossima puntata Lee porgo distinti saluti, auguri per il nuovo anno e... buon lavoro.
Una quasi truffa assicurativa
Buongiorno sig. Ranucci e complimenti.
Per la Sua rubrica, posso suggerirLe di fare un'indagine su certe compagnie assicurative che pubblicizzano meravigliose polizze contro il rischio di morosità dei contratti di locazione?
Poiché chiunque affitti un immobile è ben conscio della facilità di incorrere in inquilini insolventi ed in una procedura di sfratto lunga ed onerosa, tali polizze sono un'attrattiva di facile richiamo. Grazie ad una pubblicità davvero allettante, queste polizze sembrano risolvere ogni problema in materia, offrendo rimborsi anche di 12 mensilità non onorate, e persino di una parte delle spese legali (si veda ad esempio il sito ht t / w. -------. com/).
Il problema è che quando arriva il momento dell'insolvenza e si pensa di poter richiedere la prestazione assicurativa per cui si è pagato il premio, alcune di queste compagne mettono in campo un arsenale di silenzi, disinformazioni, scuse, cavilli, pretesti e piccole clausole tali da far capire che purtroppo si è pagato per nulla. Io ne ho fatto personalmente l'esperienza, e posso dire, e mostrare, di aver trovato enormi difficoltà ad ottenere anche dell'attenzione. Sono arrivato a scrivere quindici email di posta certificata in 8 mesi senza ricevere neppure una risposta (già molto strano). Quando riuscivo a contattare l'ufficio competente al telefono, c'era sempre da verificare qualcosa e da farmi poi sapere; salvo che nessuno mi ha mai richiamato. Per brevità tralascio i vari espedienti usati con l'evidente scopo di giungere alla dimenticanza od alla rassegnazione dell'assicurato. Io però sono piuttosto tenace, ed una volta cadute od esaurite tutte le scuse, alla fine ho finalmente ricevuto uno scritto dall'azienda (da non credere!), con cui mi si informava che "la società non può rendersi disponibile all'acquisto del credito relativo ai canoni scaduti e non pagati, in quanto, risulta sì attivata la procedura, ma NON nei tempi previsti di cui all' art. 3. 1 delle condizioni generali del contratto". In verità, un'argomentazione pretestuosa e comunque vessatoria, a detta del mio avvocato; tanto più che la stessa compagnia l'ha sollevata solo dopo un anno, continuando invece per mesi a non rispondere alle mie pec, a ripetere al telefono di dover verificare, a richiedermi ulteriori documenti e comunque a tirare le cose per le lunghe. Insomma, un comportamento eufemisticamente poco corretto.
Avrei voluto avviare una causa contro l'azienda in questione, ma purtroppo - a prescindere dalle lungaggini, dall'alea e dai costi della giustizia - il mio avvocato ha scoperto che questa azienda versa in una situazione patrimoniale che scoraggia un'azione legale.
Non sono certamente l'unica vittima di questo "equivoco": si legga ad esempio quanto emerge dalla pagina h-------ww. -------. it/ne-------584/, che oltretutto accenna anche ad "irregolarità" ed anomalie che se non possono definirsi truffaldine, ne rasentano gli estremi da molto vicino.
Anche se mi sono ormai rassegnato a quanto capitato, ho pensato per senso civico di segnalarvi questo episodio, ad evitare che altri inciampino in questa architettura di allettanti prestazioni assicurative che però non intervengono.
Con la speranza di un vostro interessamento, e disponibile ad ogni chiarimento utile, porgo i saluti più cordiali.
Mauro Sartore, via ------- 52 - 35124 Padova
codice fiscale -------
____________
PS: per amor di precisione, devo aggiungere che la ditta "Affitto Assicurato" non ha nulla a che vedere con quella di nome simile "Affitto Sicuro". Inizialmente avevo io stesso confuso i due nomi pensando che si trattasse della stessa azienda, ma non è così. Anche questa scelta di un nome così incline alla confusione suona non poco bizzarra (e forse intenzionalmente voluta).
Plusvalenze calciatori
Caro Ranucci sono circa 10 anni che analizzo il tema inquadrandolo nella pubblicità televisiva. Se mi scrivi ti mando un file che spiega il meccanismo nella sua globalità.
E' ovvio che il tutto si collega all'inventiva di Berlusconi che ha collegato: baratto, pubblicità, testimonial (calciatori e veline) e paradisi fiscali.
Buongiorno - “dissenso non può sopraffare il dovere di proteggere i più deboli” – Questa frase detta dal Presidente della Repubblica è pienamente condivisibile. Ma chi sono i più deboli? Si riferisce per caso anche a tutte quelle persone che potrebbero riscontrare seri danni dall’assunzione di alcuni farmaci senza che ci sia poi un rimedio al danno ricevuto? Per caso si rivolge anche alla ricerca scientifica e alle case farmaceutiche per spingerli a trovare e mettere in commercio farmaci esenti da effetti collaterali e mirati solo per quella malattia o patologia?
Scusate il disturbo, potete rispondere a questa domanda
grazie
chi ha fatto 2 dosi del vaccino AstraZeneca, mi sembra assurdo e inutile fare il richiamo con un vaccino mRNA, cosa richiama se i prime 2 vaccini erano di tutt'altra natura, mi sembra una presa in giro,
Cordiali Saluti
Vaccinazioni
Buongiorno Dott. Ranucci vorrei segnalare l'accanimento vaccinale in Italia del momento. Secondo me ha a che fare con un accordo preso nel 2014 in campo internazionale di cui presuppongo ci sia un ritorno o economico oppure di considerazione verso il nostro paese sempre in campo internazionale. ht t / w. -------. it/-/l-italia-c apofila- per-le-strat egie-va cin ali-a-livello -mon diale. Inoltre mi piacerebbe che si indagasse sull'autismo se ci sono stati lotti di vaccini sperimentali somministrati alla popolazione. Grazie Giuseppe
Solidarietà a Sigrifido Ranucci
Gentile giornalista,
un breve messaggio per esprimerle stima, sostegno e solidarietà per le accuse infamanti che le sono state mosse da politici e giornalisti non degni di questo nome.
Che la verità venga alla luce, è tempo ormai.
Un saluto carissimo.
Patrizia.
Buonasera. Vorrei sapere se mi potete aiutare. Vorrei denunciare con relative prove l'abuso di potere verso di me nonostante varie denunce la convivenza pericolosa tra carabinieri vigili urbani e comune. Spero che mi contatterete.
Cordiali saluti
Antonio Terribile
Covid e tamponi
Gentile redazione,
per prima cosa mi complimento per la vostra impeccabile disamina del problema vaccini visto da tante angolazioni e con le giuste riflessioni, poi vorrei che prossimamente approfondiste il tema delle morti sospette post vaccino (già peraltro indagato dal vostro programma!) sollecitando le opportune istituzioni a CONTARE i casi di embolia o arresto cardiocircolatorio o il generico "morto per malore" (che poi non si sa cosa voglia dire) avvenuti entro pochi giorni dalla vaccinazioni correlandolii col numero di casi analoghi di un periodo in cui il vaccino o neppure il covid esistevano. Dico questo perché sui giornali non manca mai quasi quotidianamente l'annuncio di una morte "strana" che poi viene data ma ci si guarda bene dal correlarla col vaccino perché politicamente scorretto, ma chi legge si chiede: che motivo c'è di raccontare che tizio o caio sono morti? è tutto un necrologio? E' un pò come dire e non dire.
Un 'altra questione che vorrei segnalare riguarda il CONTROLLO DEL GREEN PASS: io ci metto tanto zelo nel fare il mio bravo tampone per essere nella legalità pur assecondando una mia scelta ideologica e volendo rispettare gli altri, poi vedo che molte volte non mi viene controllato, a partire dalla stessa scuola dove insegno (mi si dice che la comunicazione arriva già sulla piattaforma della scuola … ma sarà vero?) poi in diversi ristoranti cosa che dovrebbe indignare non solo me ma anche e soprattutto i vaccinati che vedo però ben contenti di non essere sottoposti a controllo!!! ; ; c'è sempre "l'Orgoglio del vaccinato"
A mio avviso il non controllo del green pass è grave come la non emissione dello scontrino fiscale: entrambe le azioni minano l'economia!!!
Grazie per la vostra disponibilità ad ascoltare e la vostra solerzia nell'affrontare i problemi
Isabella Conti (docente di scuola superiore)
Solidarietà con Report
Gentile sig. Sigrido Ranucci,
spettabili redattori e giornalisti di Report,
permettetemi innanzitutto di esprimervi la mia solidarietà difronte agli attacchi e rabbiose accuse che stanno scagliando su di voi dal versante di una certa politica. Seguendo una vecchia massima di ogni regime o tirannia, questa vorrebbe sopprimere il messaggero se portatore di cattive notizie. Seguo Report da qualche anno e lo trovo sempre molto interessante, un esempio - purtroppo tra quelli sempre più rari- di giornalismo d'inchiesta che penetra in profondità nei temi trattati senza fermarsi difronte alle verità più scomode per chi gestisce il potere. E senza guardare le tessere di partito.
Ho seguito con particolare interesse anche le puntate dedicate alle molte contraddizioni, criticità e domande senza risposta che accompagnano la lotta alla pandemia covid e la campagna vaccinale non solo in Italia; dalla puntata del 25 gennaio del 2021 a quelle più recenti del 25 ottobre e del primo novembre che stanno scatenato il pogrom politico-mediatico contro di voi. Seguo, da cittadino interessato e attivo, nonché da autore di un articolo e una lettera sugli stessi temi pubblicati in Slovenia dal quotidiano Delo e dalla rivista Mladina, quanto sta avvenendo nelle nostre società sulla scia di questo virus i cui effetti deleteri, ancor più che medici, sono sociali, economici, psicologici, antropo-culturali e, naturalmente, politici. Senza sottovalutare la gravità della pandemia e la necessità di uno sforzo collettivo e responsabile per arginarla, un'osservazione attenta di quanto sta avvenendo non può e non deve prescindere da quanto avete, con cognizione di causa e grande professionalità, portato alla luce nei vostri servizi. Purtroppo buona parte della politica e persino di una certa intellettualità, fino a ieri critica e attenta, sta dando triste mostra di pigrizia intellettuale, poggiandosi su una visione ormai dogmatica nell'interpretare la lotta al covid. Temi che diventano intoccabili anche quando il giornalismo d'inchiesta, come il vostro, informa in base a dati ben documentati e testimonianze scientifiche qualificate. Nei vostri servizi non ho visto nulla di antivax, ma solo l'impegno ad affrontare verità e situazioni dolenti che riflettono, nel migliore dei casi, molta improvvisazione, inefficenza e persino ignoranza, nei peggiori, anche delle manipolazioni e strumentalizzazioni, errori e omertà finalizzate a rendiconto economici sempre meglio individuabili.
Inoltre risulta palese che l'irritazione che avete suscitato in certa politica italiana con il tema delle vaccinazioni non è dovuta esclusivamente a questo, bensì a un retaggio di rabbia e frustrazione tenuta da tempo tra i denti da vari politici di cui avete esibito le nudità. Nello specifico caso è eloquente soprattutto la viscerale "indignazione" di Italia viva e di Renzi. La tentazione è grande come pure l'occasione; Il vergognoso flirt dell'ex premier con la sanguinaria tirannia saudita, messo così in evidenza da Report, può essere ora offuscato dal linciaggio contro i presunti "antivax" che pullulerebbero nella redazione di Report.
Quanto sta avvenendo è molto grave e spero che la società laica e democratica in Italia, ma anche altrove, saprà reagire debitamente sostenendo la professionalità e l'onestà intellettuale con cui da anni affrontate i problemi, le ingiustizie ed i malanni sociali.
Con particolare stima
Franco Juri
Koper-Capodistria, Slovenia
COVID e Sud Corea: una soluzione dimenticata?
Buonasera Sig. Ranucci,
ho quasi 80 anni ed ho perduto mia moglie, malata di SLA, complice il COVID che ha reso difficili le cure e più dolorose le circostanze
a causa del rigoroso Lock-down…
Anche per questo ho riflettuto sulla gravità del COVID e su future analoghe pandemie. Mi sono posto una domanda: perché non è stata
approfondita la soluzione sud-coreana che presenta due vantaggi impressionanti?
- il risultato di 54 decessi per milione di abitanti contro 2. 183 in Italia
- il fatto che è stato RAGGIUNTO PRIMA DEI VACCINI per cui E’ APPLICABILE PER QUALUNQUE NUOVA PANDEMIA
Io ricordo che nei primi tempi della pandemia era stata scartata per la nostra tragica impreparazione (indisponibili tamponi rapidi) e per
la poca fiducia nei sistemi di controllo e nella capacità e fiducia degli italiani rispetto agli orientali.
Credo che dopo la morte di oltre 130. 000 persone, le perdite di produzione, la DAD etc. potremmo valutare meglio i costi-benefici della
soluzione sudcoreana! Potremmo anche trovare una soluzione ai problemi, reali, causati alla Privacy.
Uno studio ben fatto si può trovare su Internet (COVID 19 Italia vs. Corea del Sud).
Riccardo Peyrani. 335-------. Torino 1 novembre 2021.
P. S. Non sono un no-vax. Mi sono vaccinato col criticato Astra Zeneca ed ho fatto vaccinare la mia povera moglie. Ho rispettato tutte le
regole e non lo rimpiango.
Lavori gravosi
Gent. mo Dott. Ranucci,
Non so se qualcuno leggerà mai questa mia mail, ma nel sentire che nei lavori gravosi sono inseriti anche i bidelli, mi si è accapponata la pelle. Vorrei inviarvi le foto della pletora di bidelli della mia scuola che sta tutto il giorno al cellulare. Chi scrive è una docente, anche vicepreside, che lavora 12 ore al giorno per la scuola e lo fa volentieri, senza desiderio di pensione, nonostante il grande stress. E cosa dire degli estetisti, fanno un orario di lavoro come piace a loro... I siderurgici staranno piangendo. Cari politici, riflettete, ve ne prego. Cordiali saluti Angela Napoli.
Vaccini anti covid
Ormai, da ex estimatrice della trasmissione Report, non posso non chiedermi se Ranucci, che sostiene di non essere un no-vax, si sia mai posto il problema riguardo l'opportunità di riproporre per l'ennesima volta inchieste che hanno come unico effetto quello di alimentare dubbi e diffidenza riguardo la campagna vaccinale in un momento in cui le fake news sono riuscite, come strumenti propagandistici, a scatenare una violenza cieca e stupida che rischia di minare la tenuta della democrazia. Penso conunque che le colpe o gli errori, o entrambi, vadano forse contesrualizzate un po' meglio magari garantendo l'interlocuzione di qualche controparte anche perché la pandemia, al netto degli interessi che può aver scatenato, ha preso in contropiede tutti. Adesso sembra che con la prossima puntata di report tutti si aspettino una smentita dell'efficacia del vaccino. Trovi "la grande squadra si Report una valida alternativa al Vaccino. !!! Questo non è giornalismo d'inchiesta... è cercare lo scoop!
Ho scritto un libro la mafioneria è uno stato perfetto
Ciao ranucci credo che sei la persona giusta vorrei farti leggere il mio libro e fare una trasmissione per esporre dati e fatti della mafia di stato contro il cittadino italiano eminenti claudio 340------- spero che tui mi inviti per parlare e chiarire ci conto veramente
Verità, equità, e libertà.
Egregio sig. Sigfrido Ranucci, le chiedo pur sapendo che il controllo televisivo di Rai3 è ostile a quest’argomento, di fare luce come lei sa fare, su un tema che rivendica piena lealtà informativa all’opinione pubblica: il Ponte sullo stretto. Qualunque info le servisse, non deve far altro che chiedermelo, compresa copia autentica del progetto già approvato e appaltato ed eventualmente anche esperti internazionali del settore. Sicuro di una presa in considerazione del tema, le auguro di continuare con successo la sua trasmissione per continuare a onorare le verità di questo martoriato paese.
Grazie
Distinti saluti
Paolo Borgosano
Un'indagine che potrebbe interessare animalisti e consumatori
Gentilissimo Sgfrido Ranucci,
sono Gabriela Lovati da Milano e disturbo con questa mail perché, seguendo con vivo interesse REPORT, penso che il tema che vorrei sottoporre potrebbe essere d'interesse sia per gli ambientalisti che per i consumatori, nella fatti specie i frequentatori della catena di ristoranti 'La Filetteria Italiana', che hanno come piatto-base filetto di primissima scelta.
Questa catena di ristorazione è stata creata dal ceo Edoardo Maggiori.
Ebbene, la notizia, letta per caso su Google ieri, riporta che a Milano sono stati approntati altri due ristoranti in cui, forse per titillare il gusto della ricerca gastronomica esotica di chi sceglie il marchio 'Filetteria Italiana', vengono messi in menù, (e nel piatto dell'avventore), anche carni di zebra, canguro, struzzo, renna e cervo, forse, povero lui, il più comune tra tutti gli altri manicaretti
Su Google controllare indirizzo: ww w. milan o today. it/eco nomia/filett eria-ital iana-ape rture. html
Per il sito ufficiale: ww w. lafilett eriaitali ana. i t
Io appartengo alle file dell'Enpa e, già come animalista, mi faccio qualche domanda sulla necessità di abbattere altre specie viventi completamente inutili all'alimentazione occidentale se non per provare, come dicevo poco fa, il gusto di assaggiare una tartare di zebra (questa non è una battuta: viene davvero offerta in menù dal ristorante MAGNAKE di Milano).
In effetti mi verrebbe da confessare che spezzo volentieri una lancia in favore di zebre, canguri ecc. ecc. e sono più che certa che la mia difesa verso animali di altre latitudini, già in pericolo di estinzione per i ben noti motivi di ecologia in frantumi, verrebbe contestata da chi afferma che, in futuro, gli insetti entreranno nella nostra dieta ma, in questo specifico caso, visto non scrivo affatto per polemizzare di nutrizione, vorrei porre qualche domanda a chi ha organizzato questa novità gastronomica:
1 - da dove vengono gli animali proposti sui menù?
2 - quali certificazioni possiedono le carni che vengono poi cucinate e servite?
3 - dato che la zebra della tartare non è di sicuro stata cacciata 'in loco' dallo chef', viene da dedurre che ci saranno degli allevamenti, ma allora...
4 - come sono gestiti?
5 - da chi?
6 - se di allevamento si tratta, quali controlli si fanno sulla condizione stesse degli animali?
7 - quello che mettono nel piatto del ghiottone di turno ha un valore alimentare serio e documentabile, a parte il fatto che, essendo noi umani onnivori, possiamo mangiare di tutto, anche le renne di Babbo Natale?
So perfettamente che esistono problemi più drammatici, ma anche questo per me, si inserisce nella dittatura dell'imbecillità mentale alla quale, purtroppo, che si tratti di politica, dei nostri simili in fuga da guerre e disastri o dall'intero ecosistema che ci crolla attorno, siamo sempre più circondati da ogni lato.
Un grazie di cuore per aver dedicato un poco di attenzione al mio messaggio!
Cordiali saluti e grazie per il bellissimo lavoro delle indagini di REPORT che continuerò a seguire con piacere e attenzione.
Gabriela Lovati
e-mail -------
S. O. S.
Tra le 312. 000 mail di ingiustizie troverà anche la mia. Perchè leggerla. Perchè, non solo e non tanto è una delle tante storie italiane di sperperi, quanto soprattutto perchè Formia e tutto il sud Pontino aspettano da oltre mezzo secolo una strada che ci liberi da un traffico nazionale. il dr. Eduardo Garibaldi ha tutta la copiosa documentazione al riguardo. Grato, anche se solo legge questo messaggio, La ringrazio per la Sua attenzione.
Un suo fedelissimo ultras.
Gaetano Quercia
339-------
Buongiorno Sig. Ranucci,
non seguo molto il Suo "Report" perciò Le domando se il servizio delle famose migliaia di fanghi tossici sparsi in Piemonte Lombardia ed Emilia-Romangna e l'indottrinamento degli operatori balneari nei confronti dei loro dipendenti, che nel caso, fossero interrogati dalle Fiamme Gialle, dovrebbero rispondere, ecc. ecc..., siano stati trasmessi in TV.
Grazie, in attesa, di un riscontro saluto cordialmente
Buongiorno mi rivolgo a lei che è sempre stato attento alle ingiustizie e le chiedo di fare una puntata o un pezzettino del suo programma dedicato ai fallimenti. Di cui nessuno parla in completa balia dei tribunali.. mio padre dal nulla con enormi sacrifici e l'aborto era riuscito a creare un villaggio turistico a Vieste che anno dopo anno per 40 anni era cresciuto ed era la sua creatura. Per i debiti ci hanno tolto tutto ed un villaggio che perizia alla mano valeva 11 milioni di euro adesso e un ridere abbandonato e depraudato anche dei infissi. Perché hanno tolto un bene ad una famiglia che si era offerto di gestirlo pro bono fino al pagamento those dei debiti per farlo diventare foto alle mani in rudere? ? La prego dia voce leggi a tanti troppi che vengono ingoiato dal marciume delle sezioni fallimentari dalle ingiustizie subite da noi e da t tanti altri. Il tribunale di Foggia è marco e anche i curatori non tutelano queste propaganda che per loro sono oggetti ma per me la mia proprietà non era un bene ma tutti i miei ricordi odori e posti.. la mia vita è ancora oggi dopo 10 anni sto male anche solo a pensarci. La prego dia voce a tutti quelli che la fallimentare ha calpestato.. Che se ne parli che si sappia...
Gentile Sig. Ranucci Le scrivo per attirare l'attenzione sulla legge 157/19 art. 41 bis che non ha un
decreto attuativo. Stiamo perdendo la nostra unica casa perchè la banca non rinegozia il mutuo. Non possiamo pagare più 1000 euro al mese ma potremmo benissimo pagare una rata adeguata
ai tassi attuali, abbiamo pagato per 10 anni (più di 120. 000 euro). Abbiamo una causa in appello a Roma e un pignoramento al Tribunale di Cassino. La prego vivamente di segnalare il decreto attuativo della legge e dico LEGGE che non è LEGGE.
Le auguro Buon Lavoro e La saluto cordialmente.
Sono il Sindaco del Comune di Buccino-ANTICA-VOLCEI in provincia di Salerno, gradirei mettermi in contatto con lei relativamente ad una battaglia di carattere ambientale che stiamo sostenendo a BUCCINO e tutto il territorio, Grazie per l'attenzione. il mio numero di cell. 339-------.
Vogliop incuriosire chi ha curiosità
Avete coraggio di andare contro. Avete semplicemente coraggio... e andate contro: contro la malafede, le convenzioni, le abusate strade e consuetudini abusate.
Ho un argomento coraggioso da prospettarvi.
Alessandro Felloni
Trasmissione ottima, ma vi chiedo di eliminare quell'inutile e fastidiosissimo tamburellamento che, non so per quale motivo, mettete come sottofondo al parlato del presentatore Ranucci. Grazie. Fabio Scala
Gli Ospedali di Napoli e lo scaricabarile del personale infermieristico
Raccomando vivamente una inchiesta sugli ospedali di Napoli.
In particolare sul C. T. O. dove perfino i numeri di telefono indicati sul sito sono sbagliati.
Ore passate al telefono (contattati diversi numeri) senza avere risposta.
Il centralino ? cos'è il centralino ?
Alla fine ho dovuto rivolgermi alle Forze dell'ordine per avere notizie di mio padre 88 anni non vedente (glaucoma), affetto da ipoacusia e cardiopatico.
Nel giro di un'ora una pattuglia dei Carabinieri si è recata sul posto e mi ha pure contattata per comunicarmi reparto e condizioni di mio padre.
Sono anni che vivo situazioni simili e da cittadina sono stufa.
Sono in grado di fornire una lunga serie di esperienze a condizione che il mio nome non venga citato. Temo che possano esserci ripercussioni sui miei anziani genitori che, purtroppo, vogliono vivere ancora in questa città, unica e bellissima ma gravemente malata di napoletani.
Un caro saluto e complimenti per le sue trasmissioni.
Antonietta Staffelli
Napoli, 9 giugno 2021
Calcio malato
Caro Sigfrido mi piacerebbe tanto fare 2 parole con te al riguardo del mondo del calcio anche quello dilettantistico che non è meno malato del grande calcio. Se lo ritieni opportuno il mio cell è 347------- chiamami quando vuoi. Ti stimo tantissimo e ti ringrazio per quello che fai per il nostro paese correndo rischi enormi. Spero che tu possa trovare il tempo per fare 2 parole con me. Ciao
Lotto gioco
Buongiorno sig. sigfrido, il suo programma di report è x me un appuntamento al lunedì sera da non perdere!!!
quello che volevo dirle è che da 38 anni che gioco al lotto e qualche volta al superenalotto, ma lasciando da parte il superenalotto, che non è solo un sogno... ma una chimera, al lotto, come dicevo lo gioco da 38 anni, e cioè da quando è nato mio figlio, e gioco la data di nascita, sua e di conseguenza la mia e quella della mia compagna, e mi chiedo... come è possibile che con tutti i denari che ho giocato a questo gioco infame, non si riesca mai a vincere l'ombra di un centesimo, il che mi risulta molto strano, che giocando gli stessi numeri x 38 anni, non abbia mai avuto la fortuna di vincere qualcosa. se poi un giocatore come me che mi sono giocato veramente tanti soldi, tenendo sotto controllo, noti che ci sono delle cose veramente tanto ma tanto strane, da far pensare veramente male!!! numeri che escono doppi-tripli in estrazioni consecutive, combinati a fare ambi e a volte anche terni, nella stessa estrazione, su più ruote, poi gli stessi ambi si ripetono l'estrazione dopo. una volta a genova vado al tabaccaio a giocare 3 numeri presi su previsioni di internet, e x mia fortuna / sfortuna sono usciti, solo che io non avendo scrutato la bolletta al momento che l'ho giocata, ma solo al momento dell'estrazione mi son reso conto che sulla bolletta era stato stampato un numero in più che io non avevo assolutamente giocato, decimando così la vincita da circa 4000, 00 euro a circa 350, 00 euro, x una volta che forse mi riusciva un piccolo colpo, a ritrovarmi a mangiarmi le dita dal nervoso. oppure nel momento che non riesci o non puoi giocare i soliti numeri che giochi da anni e anni, te li vedi che escono proprio in quell'estrazione!!! ma fare qualche indagine o inchiesta, su quello che succede in questi giochi di stato, che sembrano più delle prese x i fondelli??? mi perdoni x lo sfogo ma sono veramente deluso e incazzato!!!. provi andare a leggere le recensioni di migliaia di persone sul sito lottomio, quante sono incazzate, come me. quanti milioni di euro incassano ai monopoli di stato??? perchè tutta questa avidità. io vado a lavorare da quandoavevo 13 anni, non vado a rubare come fanno loro e tutto legalizzato??? gigi
Strage via D'Amelio.
Spettabile Redazione di Report.
Vorrei segnalare che in una puntata della trasmissione "L'elmo di Scipio" andata in onda (su Rai Tre?) venti/venticinque anni fa era stato detto che via D'Amelio era controllabile da un edificio (o comunque una unità immobiliare) in uso ai servizi segreti.
Ringrazio per l'attenzione.
P. S.: non sono riuscito a inviare il form di Rai Tre; dava sempre errore.
Mancata ricandidatura di David Gentili
Buongiorno,
la ringrazio per il lavoro che lei svolge nella consapevolezza di quanto sia difficile e scomodo cercare di far emergere la verità in determinati contesti.
Ebbene nella puntata del 23. 11. 2020 era stato trattato l'argomento del nuovo stadio di San Siro, della mancanza di conoscenza dei titolari effettivi dietro l'operazione e aveva partecipato alla trasmissione il consigliere comunale David Gentili capo della commissione Antimafia del Comune di Milano. ebbene ora la informo che non è più stato ricandidato.
La ringrazio e Le auguro di proseguire sempre nella ricerca della verità. Bonomi Tiziana
Distinti saluti.
Bonomi Tiziana
Traffico di rifiuti
Buongiorno Dr. Ranucci. La seguo sempre e apprezzo molto le sue inchieste che non ci fanno rimpiangere la bravissima Gabanelli. Apprendo che nella prossima puntata si occuperà di traffico illecito di rifiuti verso i paesi dell’Africa. Immagino che sia già informato ma se non lo fosse le segnalo che tale traffico esiste anche verso la Sardegna. Le chiedo di vedere la trasmissione della emittente locale Videolina. Condotta e realizzata da Mauro Pili. Mi piacerebbe che se ne iniziasse a parlare.
Servizio suiia Cina
Sono rimasto interdetto quando nel corso della trasmissione di ieri (Report), un deputato, ha candidamente detto che ogni cittadino cinese potrebbe essere una spia di Pechino, tale affermazione è molto pericolosa per i cinesi che vivono nel nostro paese., Negli Stati Uniti i casi di aggressioni nei confronti di cittadini orientali sono assai frequenti, è ormai abbastanza chiaro che la lotta, per ora solo commerciale, fra Cina e America è senza esclusione di colpi, però cerchiamo di non alimentarla con certe affermazioni e aggiungo con intere trasmissioni piuttosto faziose, la storia recente ci serva da monito. Distinti saluti.
Incidenti fatali sui posti di lavoro per mancanza di sicurezza
Incidenti mortali sui posti di lavoro per mancanza di sicurezza.
Desidero portare a conoscenza dell'opinione pubblica di quelle che sono le conseguenze che si subiscono quando si ha il coraggio o, la stupidità di puntare costantemente il dito contro la totale mancanza di sicurezza sui posti di lavoro, fino al coinvolgimento degli ispettori del lavoro. Assicuro tutto il vostro stupore se, riterrete opportuno parlare di questo argomento.
In attesa fi vostre eventuali notizie, assicurando di esibire documenti certificati, colgo l'occasione di farvi giungere cordiali saluti.
Giuseppe Rizzi cell. 338-------
Mezzo morto dopo la baccinazione Astrazeca
Buongiorno collega. Ho avuto, con mia moglie, un'esperienza assai negativa con la vaccinazione a Milano, come ho scritto sommariamente nella mia pagina Fb in questo post: htt ps: //www. facebo ok. com/salvo. be lla1/posts/4246 99507533 2287
Salvo Bella
tel. 0331. -------
344-------
Confronto tutte le tipologie di casi fatali di tutti i vaccini anticovid-19
AIFA terzo RAPPORTO sorveglianza vaccini covid-19
htt ps: //www. aifa. gov. it/-/te rzo-rap porto-aifa -sulla-sor veglianza-dei-va ccini-c ovid-19
pag. 16, tassi di casi fatali su 100. 000 vaccinati: Moderna 2, 8 - Pfizer Comirnaty 1, 1 - Astrazeneca 0, 7.
Tutti i media su ASTRAZENECA e J&J, ma su Pfizer e Moderna?
A quando il confronto aggiornato e dettagliato sui casi europei e mondiali nella trasmissione Report?
Saluti
Onofrio Claudio Bisceglie
Tentato di sfidare sia il centro-destra che il centrosinistra
Commento sfida
Dopo le recenti parziali aperture sono tentato di sfidare sia il centro-destra che il centrosinistra. Se i contagi fra 15 giorni risaliranno tutti i componenti del centro-destra dovrebbero dimettersi da tutte le cariche pubbliche, se scenderanno si dovrebbero dimettere tutti quelli del centro-sinistra. Dal canto mio sono convinto che prima di aver raggiunto l'immunità di gregge si doveva restare in lock down.
Il disastro economico degli italiani è dovuto solo a 30-40 anni di ruberie continue perpetrate dai 2/3 degli italiani a discapito del3° di italiani onesti che hanno sempre vissuto nel rispetto delle leggi e le Sue trasmissioni lo dimostrano continuamente.
Non ci saranno mai riforme sia elettorali che fiscali complessive perché non convengono a quelli che rubano. Sarà impossibile una riforma della giustizia perché troppi sono gli interessi privati sia politici che nella magistratura. Non ci sarà mai una riforma del lavoro o della pubblica amministrazione o del codice degli appalti altrimenti i corrotti, i collusi, il lavoro nero, gli evasori e gli elusori non potrebbero approfittare della enorme confusione esistente nel campo del lavoro. Un vero controllo di polizia democratica potrebbe bloccare la criminalità organizzata e la microcriminalità se solo ci fosse una giustizia veramente riformata. Non parliamo poi della sanità e dell'università dove gli interessi privati, il nepotismo, le raccomandazioni, le condizioni edilizie dei plessi e la montagna di strutture incompiute bloccano il riordino complessivo. Che dire poi del dissesto idrogeologico e della svolta green con tutto questo abusivismo
edilizio. I ristori sono impossibili in una nazione con il 155% di deficit/pil per le ragioni espresse e senza considerare quello che stiamo lasciando ai nostri figli ed ai nostri nipoti. In conclusione povero Draghi se non si salva con il recovery fund presto questi politici lo elimineranno. Gaspare Amagliani
Salve, Dott. Ranucci,
Seguo con interesse Report, altrimenti non sarei qui a scriverLe, ammirando Vostro coraggio nel " pestare " i piedi a chiunque.
Vi chiedo gentilmente: ma è indispensabile quel tamburo tam tam quando Lei racconta o anche nei servizi quella musica di sottofondo fastidiosa ? Mi piacerebbe, anche se non condiviso, un suo parere. La ringrazio
Antonio Basile
Traghettamento treni passeggeri su Stretto Messina pericoli
Caro Ranucci, trascrivo nel seguito il comunicato stampa diffuso oggi (20 Aprile) e relativo alla diffida proposta al Ministro Giovannini e altri - e, per conoscenza, a Draghi e al Presidente della Repubblica - inerente il rispetto delle condizioni di sicurezza durante il traghettamento dei convogli passeggeri sullo Stretto di Messina.
Un caro saluto
ing. Giovanni Mòllica
Rfi, Prefetto, Capitaneria di Porto, Autorità di Sistema portuale e il Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti possono garantire che il traghettamento dei convogli ferroviari attraverso lo Stretto di Messina si svolga nel rispetto delle norma di sicurezza?
E’ la domanda che la Rete Civica per le Infrastrutture nel Mezzogiorno insieme a tanti cittadini - con il patrocinio dello studio legale Rizzo e Vadalà - ha posto alle Autorità competenti, al fine di comprendere se le centinaia di passeggeri che, ogni notte, attraversano lo Stretto chiusi dentro gli scompartimenti dei treni, a loro volta imprigionati nella pancia dei gloriosi Ferry boat, possono viaggiare sereni. Un quesito che, sotto forma di diffida, è stato inviato, per conoscenza, anche al Presidente della Repubblica e al Presidente del Consiglio dei Ministri.
Paradossalmente, a dare origine alla reazione popolare è stato proprio il Ministro Giovannini, secondo il quale, la soluzione dell’antico problema poteva essere quella di … lasciare tutto inalterato (opzione zero) o potenziare le caratteristiche di un servizio in via di eliminazione in tutta l’Ue.
Una proposta – sostengono i firmatari della diffida - quasi certamente dovuta alla scarsa conoscenza di un problema che meriterebbe di essere trattato con minore sufficienza e superficialità. In Europa sono solo due i bracci di mare in cui i treni passeggeri vengono imbarcati su navi traghetto ma, a differenza di quanto avviene in Sicilia, durante la navigazione i passeggeri scendono dai convogli e si recano sui ponti superiori. Mentre, di notte, il traghettamento viene interrotto o deviato su percorsi più sicuri. In entrambi i casi, inoltre, ponti e tunnel sommersi stanno per sostituire definitivamente una modalità considerata antiquata, lenta e pericolosa. Il che rende inattuale la proposta del Ministro.
Chiunque abbia effettuato la traversata conosce le condizioni in cui i passeggeri sono ospitati all’interno dei vagoni. Riesce difficile credere che, in caso di pericolo, persone di ogni età e condizione, che riposano nelle cuccette e nei WL possano rapidamente balzare giù dai letti, rivestirsi, percorrere i corridoi dei vagoni, aprire le pesanti porte, scendere altissimi scalini, individuare le vie di fuga, incunearsi tra vagoni posti a pochi centimetri l’uno dall’altro, accalcarsi sulle scalette e raggiungere i punti di raccolta per essere condotte in salvo. E’ questo il “percorso di sfuggita” che - secondo la Convenzione SOLAS (Safety Of Life At Sea) e molti altri Regolamenti - dovrebbe essere privo di ostacoli e il più diretto possibile? Provare per credere. Se il Ministro Giovannini avesse dedicato qualche minuto a verificare l’opportunità di proporre opzioni mortificanti per chi le subisce da tanti decenni, forse la diffida non sarebbe mai partita.
Vaccini per fragili in Toscana: gravi disfunzioni
Buongiorno, da anni vi seguo fedelmente perchè apprezzo tanto il vs lavoro serio e puntuale
Mai avrei immaginato però di scrivervi per rappresentarvi questa situazione che vi descriverò sollecitata anche dalla trasmissione di ieri sul vaccino in Lombardia perché le disfunzioni sono anche nella mia regione la Toscana.
Quanto vi racconto è vissuto da me insieme a molti altri, traetene vi prego spunto di riflessione e di intervento.
Sono una donna di 62 anni che per patologia vengo classificata come estremamente fragile. Il giorno 15 marzo primo giorno di accessibilità al portale per le prenotazioni mi sono registrata alle 21, 30. Non ho avuto una risposta di conferma della ricezione e ho allora telefonato al centro informazioni dove mio hanno detto che ero stata troppo precipitosa ed il sistema non era ancora attrezzato per inviare la conferma ma che avrei dovuto stare tranquilla. Provando successivamente ad entrare nel portale la procedura impediva di iscrivermi perché riconosciuta dal codice fiscale. Dopo alcuni giorni il 23 marzo mi è arrivato un messaggio dove mi si diceva che la mia posizione era stata verificata e che avevo un codice alfanumerico per agganciare un link che mi veniva proposto per la prenotazione on line. La prenotazione si apriva su tutti i centri vaccinali della Toscana quando ho avuto accesso alla prenotazione questa era possibile a Porto Ferraio sull’isola d’Elba. Io preciso che abito a Prato e per la mia patologia non posso recarmi in quella località anche perché se avessi uno schock anafilattico o altre complicanze non ritenevo che le strutture ospedaliere dell’isola fossero in grado di intervenire oltre naturalmente al disagio del viaggio (due con i richiami). Nei giorni successivi anche tre o quattro volte al giorno negli orari più strani ho provato a cercare di prenotarmi ma senza successo. Poi il 6 aprile alle 19. 34 ricevevo un altro messaggio da regione Toscana dove si diceva che per la mia patologia è prevista i la presa in carico diretta da parte della asl o della aou che ti curano. NON DEVI (scritto così) prenotarti sul portale sarai contattato telefonicamente entro 15 giorni. Oggi sono 15 giorni e nessuno mi ha contattato. Ma sapete qual è la beffa? Che chi invece ha ricevuto il nuovo codice perchè fragile ma in una categoria di minor gravità della mia è riuscito a prenotarsi e ha già fatto la prima dose. Alta beffa: non psso registrarmi nemmeno fra i riservisti perché il portale non mi si apre per dare la mia disponibilità a raggiungere entro 30 minuti il centro vaccinale a me vicino perché non ho più codice. E ancora fra poco apriranno la campagna vaccinale per gli over 60nni e mio marito potrà vaccinarsi e di questa cosa son contenta anche perché indirettamente mi proteggerà ma anche in questo caso va detto che per i conviventi di persone fragili nonostante sia stato annunciato non c’è ancora un portale dove iscriversi. L’ultimo messaggio che si legge sul sito prenotavaccini è questo: Elevata fragilità
Le dosi di vaccino a disposizione, sono purtroppo ancora molto ridotte. Questo ci consentirà, con la prossima apertura delle prenotazioni, di vaccinare SOLO una parte dei soggetti che si sono già iscritti e precisamente quelli registrati entro il 19 Marzo u. s.
Se hai una delle seguenti patologie (patologia oncologica, malattie autoimmuni- immunodeficienze primitive, malattie neurologiche, trapianto di organo solido e di cellule staminali emopoietiche, diabete e altre endocrinopatie severe quale morbo di Addison, HIV, malattie respiratorie che necessitano ossigenoterapia, shock cardiogeno) NON DEVI PRENOTARE su questo portale, ma verrai preso in carico direttamente dal centro di riferimento della ASL o della AOU e sarai contattato telefonicamente nei prossimi 15 giorni, per la valutazione o per la data di prenotazione della vaccinazione.
Se invece hai ricevuto un nuovo SMS con il codice di prenotazione di 8 cifre (ad es. 99887766) puoi PRENOTARE premendo AVANTI.
Se ti sei registrato dopo il 19 Marzo, riceverai istruzioni via SMS nei prossimi giorni.
Se sei un genitore/tutore/affidatario di un minore fino a 16 anni (con gravi patologie e/o disabilità) registrato sul portale, che ad oggi è non vaccinabile, in virtù della sua età, verrai contattato direttamente dalla ASL. NON devi prenotare.
Nota: dal 23 Aprile, in base alla disponibilità potrebbe essere utilizzato il vaccino Pfizer.
Insomma io (e tanti altri) sono 14 mesi che viviamo come reclusi con la paura condivisa dai ns cari e non siamo ancora a niente ma qui in Toscana avvoicatim, cancellieri, maestri di ballo, e tanto altre categorie sono già state vaccinate
Grazie per avermi letto, almeno mi sono sfogata. Spero di non rimanere inascoltata. Buon lavoro
Manuela
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