Biografia

Woodrow Tracy Harrelson, detto Woody, nasce il 23 luglio 1961 a Midland, nel Texas, fratello di Jordan e Brett e figlio di Diane e Charles Voyde Harrelson. I suoi genitori divorziano quando Woody ha tre anni: suo padre Charles è un assassino, e verrà arrestato per l'uccisione del giudice federale John H. Wood Jr. nel 1979, a San Antonio (ma è anche ritenuto coinvolto nell'omicidio di John Fitzgerald Kennedy); sarà incarcerato a vita. Nel 1973 Woody si trasferisce nella città natale della madre, Lebanon, nell'Ohio, dove cresce; frequenta la Lebanon High School e nel frattempo lavora come intagliatore del legno in un parco giochi. In seguito si iscrive all'Hanover College di Hanover, nell'Indiana, dove entra a far parte della confraternita Sigma Chi.

Laureatosi in arti teatrali nel 1983, si avvicina al mondo dello spettacolo recitando a teatro in "Biloxi Blues", di Neil Simon, e lavorando nella sit-com della Nbc "Cheers" (conosciuta in Italia col nome di "Cin cin"), in cui interpreta Woody Boyd. Entrato nel cast nel 1985, vi rimarrà per ben otto stagioni, vincendo anche, nel 1989, un Emmy come migliore attore non protagonista (in tutto, saranno cinque le nomination ricevute). Sempre nel 1985, Woody Harrelson sposa Nancy Simon, figlia di Neil Simon, a Tijuana. I due vorrebbero divorziare già il giorno seguente la cerimonia, ma la procedura viene bloccata: saranno costretti a rimanere sposati per altri dieci mesi.

Nel frattempo Woody ottiene i primi ruoli al cinema: nel 1986 viene diretto da Michael Ritchie in "Una bionda per i Wildcats" (al fianco di Goldie Hawn), mentre quattro anni più tardi è nel cast di "Cool Blue", di Mark Mulin. Il ruolo che gli permette di ottenere la consacrazione sul grande schermo, comunque, arriva grazie a "Pazzi a Beverly Hills", di Mick Jackson: la pellicola esce nel 1991, anno in cui Harrelson compare anche in "Ted and Benus", di Bud Cort, e in "Doc Hollywood - Dottore in camera", di Michael Caton-Jones. Dopo aver recitato nella commedia di Ron Shelton "Chi non salta bianco è", l'interprete texano viene diretto da Adrian Lyne in "Proposta indecente", per il quale tuttavia ottiene un Razzie Award come peggiore attore non protagonista. Un breve cameo in "Una figlia in carriera", di James L. Brooks e "Sonny & Pepper - Due irresistibili cowboy" di Gregg Champion anticipano "Assassini nati - Natural born killers", film di Oliver Stone in cui veste i panni di un serial killer.

Woody Harrelson, in seguito, recita in "Money Train", di Joseph Ruben, ma soprattutto in "Larry Flynt - Oltre lo scandalo", grazie al quale ottiene una nomination agli Oscar come migliore attore protagonista interpretando il celebre re del porno. E' il 1996: in questo periodo Woody compare al cinema anche in "Kingpin", dei fratelli Farrelly, e in "Verso il sole", di Michael Cimino. Sul finire degli anni Novanta torna in televisione come guest star nella sit-com "Frasier", spin-off di "Cheers", in cui torna a vestire i panni di Woody Boyd (per questo ruolo riceve una nomination agli Emmy come guest star in una comedy), mentre sul grande schermo viene diretto, tra l'altro, da Michael Winterbottom in "Benvenuti a Sarajevo", da Barry Levinson in "Sesso & potere" e soprattutto da Terrence Malick in "La sottile linea rossa". Seguono "Hi-Lo Country", di Stephen Frears, ed "Edtv", di Ron Howard; ottimo successo ottiene "Incontriamoci a Las Vegas", di Ron Shelton.

Nel 1999 Woody Harrelson dirige la sua opera teatrale "Furthest from the Sun" a Minneapolis; nel 2001 in tv appare in diversi episodi della sit-com "Will & Grace", nel ruolo del fidanzato della protagonista Grace (interpretata da Debra Messing). Negli anni seguenti, al cinema recita in "Terapia d'urto", di Peter Segal, e in "Lei mi odia", di Spike Lee. Nel 2004 Harrelson è nel cast di "After the sunset", di Brett Ratner, mentre l'anno successivo compare in "Radio America", di Robert Altman, e in "North Country - Storia di Josey", di Niki Caro. Nello stesso periodo, in "The prize winner of defiance, Ohio", veste i panni del marito stressato Kelly Ryan. Dopo aver lavorato nella versione animata di "Free Jimmy", nel 2007 l'attore texano interpreta l'escort omosessuale Carter Page III in "The walker", ed è anche nel cast del thriller criminale "Non è un paese per vecchi", dei fratelli Coen, trionfatore agli Oscar: interpreta un ruolo piccolo ma fondamentale, quello del cacciatore di taglie Carson Wells. La pellicola si aggiudica i premi per la migliore fotografia e la migliore regia agli Oscar, mentre Woody Harrelson vince uno Screen Actors Guild Award per il miglior cast, insieme con Javier Bardem, Tommy Lee Jones, Kelly Macdonald e Josh Brolin.

Sempre al 2007 risale la pellicola "Battle in Seattle", dove Harrelson presta il volto a un ufficiale di polizia di Seattle la cui moglie abortisce naturalmente nel corso delle proteste alla World Trade Organization del 1999. In seguito appare in "Transsiberian", di Brad Anderson, "Sleepwalking", di William Maher, e "Semi-Pro", commedia di Will Ferrell dedicata al basket; è, inoltre, nel cast del film drammatico "Sette anime", di Will Smith. Nel 2009 riceve apprezzamenti e critiche positive per la sua performance nei panni del Capitano Tony Stone in "Oltre le regole - The messenger", grazie al quale nel 2010 ottiene una candidatura agli Oscar come migliore attore non protagonista. Per quello che molti critici considerano la sua migliore interpretazione, egli riceve nomination anche agli Independent Spirit Awards, ai Satellite Awards, ai Golden Globe e agli Screen Actor Guild Awards.

Woody Harrelson negli anni 2010

Nel 2011 Harrelson è nel cast della commedia romantica di Will Gluck "Amici di letto", che vede protagonista Justin Timberlake, e di "Rampart", di Oren Moverman, mentre l'anno successivo recita in "7 psicopatici", di Martin McDonagh, e nel kolossal campione di incassi "Hunger Games", di Gary Rosso. Nel 2013 è presente nel sequel "Hunger Games: La ragazza di fuoco" (diretto questa volta da Francis Lawrence), ma partecipa anche a "Out of the furnace", di Scott Cooper; è inoltre doppiatore nel film di Jimmy Hayward "Free birds - Tacchini in fuga", mentre lavora alla serie tv "True detective", in uscita nel 2014.

In Italia, Woody Harrelson è doppiato soprattutto da Roberto Pedicini, ma anche da Francesco Prando, Christian Iansante Maurizio Trombini.

Nel 2015 è protagonista del video della canzone Song for someone degli U2. Nel 2017 gira il suo primo film da regista, Lost in London, che è stato anche il primo film in diretta, cioè girato e trasmesso nello stesso momento nei cinema. Nello stesso anno è protagonista di tre film: "The War - Il pianeta delle scimmie", "Tre manifesti a Ebbing, Missouri" e "The Glass Castle". Nel 2019 è nel cast di "Midway", film di guerra di Roland Emmerich sulla Battaglia delle Midway.