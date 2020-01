Biografia • Molti Amici

Maria De Filippi nasce a Milano il 5 dicembre 1961. All'età di dieci anni si trasferisce a Pavia con i genitori: il padre è un rappresentante di medicinali mentre la madre una colta insegnante di greco. L'infanzia di Maria è stata serena e senza particolare scosse, passata fra lo studio e i giochi con il fratello Giuseppe. Diplomatasi al liceo classico con ottimi voti, si è poi laureata in legge con 110 e lode.

Con tutti questi prestigiosi presupposti alle spalle non pare strano che la futura presentatrice desiderasse fare il magistrato, e sembrava proprio che la sua strada prendesse questa direzione quando, verso la fine del 1989, incontra il suo pigmalione: Maurizio Costanzo. Si conoscono a Venezia in un convegno di rappresentanti di videocassette. Maria all'epoca lavorava per la società che aveva organizzato la conferenza e il grande Costanzo era stato invitato come moderatore. L'intesa fra i due è immediata. Si instaura anche un curioso quanto profondo legame professionale che poi sfocierà in una vera e propria relazione.

E' proprio Maurizio Costanzo che, dopo varie insistenze, la convince a trasferirsi a Roma per lavorare con lui. La frequentazione quotidian trasforma quello che doveva essere solo un rapporto professionale in qualcosa d'altro. Si frequentano dunque inizialmente in gran segreto, anche perchè Costanzo all'epoca aveva una relazione in corso con Marta Flavi, ma poi decidono di fare il grande passo.

Decidono di andare a vivere insieme e dopo cinque anni, il 28 agosto 1995, si sposano. Questo è un momento cruciale nella vita di Maria, che fra l'altro era già assurta da mera collaboratrice a vero e proprio personaggio televisivo. La notizia finisce su tutti i giornali con grande risalto.

Una curiosità: nei primi tempi della loro amicizia Maurizio Costanzo inviava fiori alla bella Maria e il fattorino era un ragazzo che sarebbe poi divenuto noto e famoso per i suoi successi musicali: Max Pezzali.

Ma com'è arrivata Maria De Filippi a diventare l'adorato volto noto così amato dai telespettatori?

L'occasione per apparire in video risale alla fine del 1992 quando Lella Costa, scelta per condurre la prima edizione di "Amici" decide di ritirarsi causa gravidanza. La redazione cade nel panico: serve immediatamente un sostituto credibile. Viene così proposta Maria, in verità digiuna di esperienza nel campo della conduzione televisiva. Dopo un duro training fatto di esercizi davanti alla telecamera e di tentativi di familiarizzare con il mondo del piccolo schermo, Maria De Filippi debutta nel 1993 riscuotendo da subito un invidiabile successo anche grazie alla formula di rendere protagonisti giovani normali, in cui molti possano riconoscersi, in confronti aperti fra loro e i genitori (o più in generale gli adulti), e con il fondamentale "pepe" aggiunto dagli interventi del pubblico.

Dal 1994 le viene affidata la prima serata con "Amici di sera", mentre nel settembre del 1996 inizia un'altra grande esperienza: "Uomini e donne", programma quotidiano a cui si aggiungono poi i programmi serali "Missione impossibile", "Coppie" e "Colpo di scena".

Senza contare il programma partito nel 2000, "C'è posta per te", trasmissione di taglio un po' diverso poiché al pubblico non veniva data una parte "attiva" come di consueto. Anche questo format dell'infaticabile De Filippi ha sbaragliato negli anni la concorrenza ("in primis" quella della Rai).

Negli anni 2000 ha centrato un altro successo con una trasmissione in cui professori d'eccezione insegnano materie legate all'arte (con particolare attenzione a musica e danza) per giovani talenti emergenti. Il titolo della prima edizione era "Saranno famosi", ma per problemi legati al copyright del serial tv degli anni '80, le edizioni successive hanno preso il nome di "Amici": concettualmente si tratta dell'evoluzione del primo "Amici" di Maria De Filippi.

I suoi programmi tv, hanno lanciato numerosi personaggi televisivi, da quelli considerati trash come Costantino Vitagliano e Tina Cipollari, ad altri talenti, come cantanti e ballerini di "Amici".

Fuori dai suoi impegni televisivi Maria De Filippi coltiva molti interessi. Uno dei suoi amori più grandi è quello per gli animali. Possiede tre cani, un pastore tedesco, Duca, un bassotto, Cassio (regalo che ha fatto a Maurizio per i suoi 60 anni) e un bracchetto di nome Sansone. Ha anche adottato un cane a "distanza", Natale. Inoltre ha tre cavalli, Ghost, Talamone e Irko che cavalca ogni mattina per qualche ora. Per il suo 38° compleanno il cast di "Buona domenica" le ha regalato addirittura un pony, ribattezzato Domenico.

Ha pubblicato due libri, frutto dell'esperienza delle sue trasmissioni; "Amici", nel 1996 e "Amici di sera", nel 1997.

Nel 2009 affianca Paolo Bonolis nella conduzione dell'ultima serata del festival di Sanremo, che darà la vittoria a Marco Carta, uno dei ragazzi usciti proprio dalla scuderia di "Amici".

Dopo diversi anni di "corteggiamento" e anni in cui i cantanti di Amici hanno fatto bellissima figura sul palco dell'Ariston, anche Maria De Filippi prende parte alla kermesse: conduce al fianco di Carlo Conti l'edizione 2017 del Festival di Sanremo.