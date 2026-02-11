Gemma Galgani
Biografia
Bionda, coraggiosa, continuamente alla ricerca del vero amore, Gemma Galgani è una donna di spicco del programma Uomini e Donne condotto da Maria De Filippi e in onda su canale 5.
Spesso criticata, ma anche molto amata dal pubblico, Gemma Galgani è una protagonista che incuriosisce molto gli spettatori occupati a seguire da anni le sue complicate storie d'amore.
Gemma Galgani: chi è veramente?
Ecco tutto quello che c'è da sapere su Gemma Galgani, le curiosità, il suo passato, la vita privata, gli amori, le delusioni e i momenti più salienti delle sua lunga esperienza televisiva.
Gemma Galgani: la biografia
Segno zodiacale toro, Gemma Galgani nasce a Torino il 19 gennaio del 1950. Alta 1,68 m e con un peso di 55 kg, cura molto il suo aspetto e tiene a mantenere una linea asciutta. Ha conseguito il diploma di liceo artistico ed è anche attiva sui social Instagram, Facebook e Twitter.
Gemma Galgani ama molto condividere i suoi scatti con i suoi attenti fans, specialmente le foto che la immortalano durante i suoi viaggi e la sua vita quotidiana. Gemma vanta circa 400mila followers (agosto 2019).
La vita sentimentale di Gemma è costellata da diverse storie. Si sposa la prima volta all'età di 19 anni con un ragazzo coetaneo figlio di un facoltoso armatore genovese. Il matrimonio finisce perché Gemma non accetta di essere mantenuta dalla famiglia del marito. Così decide di trasferirsi a Torino per rimboccarsi le maniche ed iniziare a lavorare.
Una volta conseguito il diploma di liceo artistico Gemma Galgani inizia a lavorare presso il teatro Alfieri di Torino. Successivamente trova lavoro presso il Teatro Colosseo di Torino, occupazione che la impegna per molti anni, anche durante la costante frequentazione del programma Uomini e Donne.
Gemma Galgani: la partecipazione al programma Uomini e Donne
Furono le sorelle di Gemma a mandare fax alla redazione del programma tv di Maria De Filippi. La redazione contattò Gemma proprio nel giorno del suo compleanno, proponendole di partecipare alle puntate.
Gemma accettò con euforia la proposta, presentandosi sempre attivamente. È diventata famosa anche per la rivalità sorta all'interno della trasmissione con l'opinionista Tina Cipollari. Le due donne sembrano non trovare punti di incontro e numerosi sono gli accesi litigi che le hanno coinvolte nel corso degli anni.
Gli amori di Gemma Galgani
Durante la lunga partecipazione al trono over, Gemma ha avuto diversi flirt e storie, fra i quali quelli con Ennio, Remo e Paolo. La storia d'amore più intensa e appassionata resta quella che Gemma Galgani ha vissuto con Giorgio Manetti.
I due si sono conosciuti nel mese di gennaio del 2015. La relazione fra la dama di Torino e il gabbiano finisce presto, proprio quando Giorgio dichiara apertamente di non volersi impegnare, abbandonando lo studio televisivo e chiudendo definitivamente le porte alla donna.
Seguono accuse, misteri e rancori fra i due ex amanti. Nel corso delle varie puntate, tuttavia, non mancano frecciatine, litigi e sguardi che fanno intendere come la storia sia ben lontana da un vero e proprio capolinea.
All'arrivo di Marco Firpo, rappresentante di farmaci, Gemma ha un'inversione di rotta. I due iniziano un'appassionata storia d'amore che si conclude alla fine dell'estate del 2017.
Una volta tornata single, Gemma manifesta la sua indecisione fra Giorgio e Marco, spesso dichiarando la sua difficoltà nel superare il momento e proponendosi più volte disponibile nel riprendere i rapporti con Giorgio.
Nel corso del 2019 il cuore di Gemma viene rapito ancora ma stavolta da un nuovo uomo di Foggia che porta il nome di Rocco Fredella. Anche stavolta la relazione è tutt'altro che serena: incomprensioni e litigi rendono il rapporto molto altalenante. Durante lo stesso anno Gemma viene invitata da Maria De Filippi come consigliera per i tronisti.
Foto e immagini di Gemma Galgani
Video Gemma Galgani
Commenti
Nota bene
Biografieonline non ha contatti diretti con Gemma Galgani. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Gemma Galgani.
Oggi nascono, tra gli altri, Ferruccio Parri, Steno e Tippi Hedren. Mi ritrovo invece Gemma Galgani e Raimondo Todaro. Mah (con tutto il rispetto). .
Hai incontrato una persona speciale e non l'hai capito
Gemma hai incontrato una persona speciale e non l'hai capito. Ti ho sempre stimato, perciò oggi mi permetto di dirti che hai preso una scivolata. Non dovevi attaccare il tuo uomo, ma dovevi essere solidale perché ciò che diceva non valeva per te, ha dimostrato di essere superiore agli influenzer, soprattutto a Tina che è solo una che mette zizzania tra le coppie. Mi meraviglio di te che cadi ancora nelle sue trappole. Vedi oltre, non ti attaccare alle piccolezze o a qualche frase detta perché costretti dagli influenzer che tanto girano intorno fanno dire ciò che vogliono. Non ci cascate, vedo che c'è qualcosa di buono nella vostra strada. Appoggi la freddezza e l'ironia che il professore utilizza per non farsi attaccare dagli influenzer. Per una volta, utilizza anche tu questo metodo e, ti assicuro, non ti pentirai. In bocca al lupo. Io sono orgogliosa del mio uomo quando non permette i giudizi degli altri sui rapporti personali. In bocca al lupo.
Che palle
Premesso che la balena Tina è cafona maleducata critica gli altri ma tanto è grassa che non sta sulla sedia... ma lei Gemma qualunque pretendente dopo due uscite se la da a gambe... lei è pesante.. ca**o ma si accontenti di quelli che trova... sono anni circa che sta lì...
Una volta per entrare in tv bisognava fare sacrifici, gemma gargani con la sua finzione e arrivata ad ingannare milioni di persone, fa finta che cerca un uomo ma invece è amante delle telecamere, ovviamente tutto ciò piace alla mediaset, ogni giorno c'è sempre lei. dove esibito uomini e donne di una volta?
Ma quanto è buzzurra è gemma? Fa delle figure ignobili con Isabella che la demolisce senza parlare. Si permette di giudicare i corteggiatori di Isabella ma xe non guarda i suoi? Tutti i suoi fallimenti, le prese in giro a suo carico compreso il caro Nicola che chissà perché non le ha dato un bacio??? Forse si poneva il problema di un contatto labiale con la giovincella? ? Gemma è di un antipatia viscerale, se Isabella prendesse il suo posto avremmo finalmente una donna di classe e non un pagliaccio attempato che fa figure ogni volta che apre bocca. Non se ne può più di quella assatanata! Che vada a casa e lasci posto alle persone serie. La trasmissione continua a perdere di credibilità soprattutto con maria che continua imperterrita a spalleggiata!
Buongiorno Gemma, mi chiamo Tiziana Ranalli, da Roma, scusami ma veramente dopo tutti questi anni che sei nella trasmissione nn credo è x cercare l'anima gemella, è più un business x te. Però sei bravina.
Gemma, fino quando tiri tu dei uomini non ti poi lamentare
Tu devi ringrazia Maurizio che ti ha assecondato a venire a letto con te! ! Sei tu che lo volevi a tutti costi. Facevi la scommessa... se ti portavi a letto Maurizio prima di Valentina. Ok... poi non ti lo poi lamentare. Lui è stato sempre chiaro! ! Cosa pensavi che si ti lo portavi a letto si finanzava con te? Fino quando sei tu a tirare dei uomini a venire a leto con te hai questo. Tu pensi che poi inganari tutti con le tue lacrime da coccodrillo...
Ciao cara Gemma ti seguo quando posso e ti ammiro tantissimo per la tua signorilità e anche pazienza e per la tenacia che mostri a tenere testa senza mai eccedere in isterismi a tutti gli attacchi di Tina e compagnia bella... i tuoi percorsi sono stati. forse gli unici a movimentare il programma... ma devo. dirti che sono delusa dal tuo ultimo giovane corteggiatore.. non sprecare tempo cosi concentrati a conoscere uomini che possono essere alla tua altezza e che possono darti un futuro senza soffrire... un abbraccio
Gemma io ti amo ho sempre appoggiato la tua causa ma possibile che non ti rendi conto che Juan è la copia di Giorgio ? Apri gli occhi e solo un donnaiolo e un farabutto ché si serve di tè per i suoi scopi a volte mi sembri stupida io né ho passate tante ascolta Ida lui non ti merita mandalo affan**** tutti hanno capito dove vuole arrivare e mai possibile che solo tu sei cieca ?
Signora Gemma, si ritiri dalla trasmissione e lasci la sedia a chi ha veramente voglia di trovare l'amore e non come lei che con i suoi teatrini ha stufato. Credo che non uscirà mai perché dopo non sarà più nessuno. Si vergogni.
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