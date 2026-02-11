Biografia

Bionda, coraggiosa, continuamente alla ricerca del vero amore, Gemma Galgani è una donna di spicco del programma Uomini e Donne condotto da Maria De Filippi e in onda su canale 5.

Spesso criticata, ma anche molto amata dal pubblico, Gemma Galgani è una protagonista che incuriosisce molto gli spettatori occupati a seguire da anni le sue complicate storie d'amore.

Gemma Galgani: chi è veramente?

Ecco tutto quello che c'è da sapere su Gemma Galgani, le curiosità, il suo passato, la vita privata, gli amori, le delusioni e i momenti più salienti delle sua lunga esperienza televisiva.

Gemma Galgani: la biografia

Segno zodiacale toro, Gemma Galgani nasce a Torino il 19 gennaio del 1950. Alta 1,68 m e con un peso di 55 kg, cura molto il suo aspetto e tiene a mantenere una linea asciutta. Ha conseguito il diploma di liceo artistico ed è anche attiva sui social Instagram, Facebook e Twitter.

Gemma Galgani ama molto condividere i suoi scatti con i suoi attenti fans, specialmente le foto che la immortalano durante i suoi viaggi e la sua vita quotidiana. Gemma vanta circa 400mila followers (agosto 2019).

La vita sentimentale di Gemma è costellata da diverse storie. Si sposa la prima volta all'età di 19 anni con un ragazzo coetaneo figlio di un facoltoso armatore genovese. Il matrimonio finisce perché Gemma non accetta di essere mantenuta dalla famiglia del marito. Così decide di trasferirsi a Torino per rimboccarsi le maniche ed iniziare a lavorare.

Una volta conseguito il diploma di liceo artistico Gemma Galgani inizia a lavorare presso il teatro Alfieri di Torino. Successivamente trova lavoro presso il Teatro Colosseo di Torino, occupazione che la impegna per molti anni, anche durante la costante frequentazione del programma Uomini e Donne.

Gemma Galgani: la partecipazione al programma Uomini e Donne

Furono le sorelle di Gemma a mandare fax alla redazione del programma tv di Maria De Filippi. La redazione contattò Gemma proprio nel giorno del suo compleanno, proponendole di partecipare alle puntate.

Gemma accettò con euforia la proposta, presentandosi sempre attivamente. È diventata famosa anche per la rivalità sorta all'interno della trasmissione con l'opinionista Tina Cipollari. Le due donne sembrano non trovare punti di incontro e numerosi sono gli accesi litigi che le hanno coinvolte nel corso degli anni.

Gemma Galgani

Gli amori di Gemma Galgani

Durante la lunga partecipazione al trono over, Gemma ha avuto diversi flirt e storie, fra i quali quelli con Ennio, Remo e Paolo. La storia d'amore più intensa e appassionata resta quella che Gemma Galgani ha vissuto con Giorgio Manetti.

I due si sono conosciuti nel mese di gennaio del 2015. La relazione fra la dama di Torino e il gabbiano finisce presto, proprio quando Giorgio dichiara apertamente di non volersi impegnare, abbandonando lo studio televisivo e chiudendo definitivamente le porte alla donna.

Seguono accuse, misteri e rancori fra i due ex amanti. Nel corso delle varie puntate, tuttavia, non mancano frecciatine, litigi e sguardi che fanno intendere come la storia sia ben lontana da un vero e proprio capolinea.

All'arrivo di Marco Firpo, rappresentante di farmaci, Gemma ha un'inversione di rotta. I due iniziano un'appassionata storia d'amore che si conclude alla fine dell'estate del 2017.

Una volta tornata single, Gemma manifesta la sua indecisione fra Giorgio e Marco, spesso dichiarando la sua difficoltà nel superare il momento e proponendosi più volte disponibile nel riprendere i rapporti con Giorgio.

Nel corso del 2019 il cuore di Gemma viene rapito ancora ma stavolta da un nuovo uomo di Foggia che porta il nome di Rocco Fredella. Anche stavolta la relazione è tutt'altro che serena: incomprensioni e litigi rendono il rapporto molto altalenante. Durante lo stesso anno Gemma viene invitata da Maria De Filippi come consigliera per i tronisti.