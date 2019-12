Biografia

Stephanie Natalie Maria Cole nasce a Los Angeles il 6 febbraio 1950, figlia del cantante Nat King Cole.

Tra i suoi successi più noti vi sono le canzoni "This will be (an everlasting love)", "Sophisticated lady (she's a different lady)", "Pink Cadillac" e "Unforgettable", canzone nella quale Natalie duetta virtualmente con il padre.

Dal paragrafo "Carriera", presente su Wikipedia:

Debutta nel 1975 con l'album Inseparable, il cui primo singolo estratto This Will Be arriva alla vetta della R&B Chart e vince il grammy award come "Miglior performance femminile R&B", interrompendo la sequenza di Aretha Franklin, che vinceva quel premio ininterrottamente dal 1968. Nello stesso anno vince anche il grammy come "Migliore nuova artista". Tuttavia la sua carriera ha una frenata d'arresto all'inizio degli anni ottanta, per via di alcuni seri problemi legati all'abuso di sostanze stupefacenti.

Natalie Cole negli anni '80

Ripresasi dai propri problemi, Natalie Cole torna nel 1985 ed il suo album Everlasting vende due milioni di copie e riceve numerosi riconoscimenti. La carriera di Natalie Cole prosegue con diversi album e singoli in classifica, ma è soprattutto nel 1991, grazie a Unforgettable, un duetto virtuale con il padre Nat, che la Cole ottiene la notorietà internazionale. Unforgettable, tratta dall'album Unforgettable... with Love infatti vince numerosi Grammy fra cui "Album dell'anno", "Disco dell'anno", "Miglior performance tradizionale pop".

Negli anni successivi, Natalie Cole ha pubblicato numerosi album, apparendo occasionalmente nelle classifiche pop (come nel 1997 con il singolo A Smile Like Yours).

Gli ultimi anni

I suoi album hanno continuato ad avere ottimi risultati di vendite, e la Cole è considerata una delle principali artiste rappresentanti il genere smooth jazz, trasmessa spesso nelle stazioni radio jazz. Il 9 settembre 2008 è stato pubblicato l'album Still Unforgettable, il cui primo singolo Walkin' My Baby Back Home è nuovamente un duetto virtuale con Nat King Cole.

E' morta a 65 anni a Los Angeles a causa di un arresto cardiaco.