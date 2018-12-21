Moira Orfei
Biografia • Effigie circense orgogliosamente italiana
Miranda Orfei, meglio nota come Moira, nasce il 21 dicembre 1931 a Codroipo, in provincia di Udine.
Eccentrica dal look inconfondibile, esuberante, icona kitsch, con il suo trucco da bambolina, con gli occhi sempre marcatamente cerchiati dal rimmel, il rossetto appariscente rosa fucsia, il neo accentuato sopra il labbro, la grande quantità di cipria, l'inseparabile turbante a slanciare al cielo la capigliatura, sono tutte caratteristiche inconfondibili di Moira Orfei, considerata la Regina dell'arte circense italiana.
La sua è una famiglia circense di lunghissima tradizione, che con il tempo è diventata il simbolo stesso del Circo Italiano: il Circo Orfei è oggi conosciuto ed apprezzato in tutto il mondo. Il Circo che porta il nome di Moira Orfei viene fondato nel 1960; da allora Moira l'ha guidato con la sua immagine e vi ha anche partecipato attivamente come cavallerizza, acrobata, trapezista, domatrice di elefanti e addestratrice di colombe.
Fu il grande produttore cinematografico Dino De Laurentiis a suggerire all'artista di adottare l'immagine eccentrica ed esuberante per la quale è nota; fu sempre De Laurentiis che le suggerì anche di cambiare nome. Considerata l'inconfondibile immagine assunta e tappezzando con la foto del suo viso le città nelle quali si fermava il suo circo, Moira Orfei è diventata nel tempo uno dei volti più riconosciuti d'Italia.
Ma Moira Orfei non è solo una straordinaria rappresentante del Circo; nata come passione quasi per caso, Moira vanta un'invidiabile carriera di attrice: ha interpretato circa quaranta film, dalle commedie leggere fino a film di autori impegnati. Pietro Germi in un'occasione ha avuto modo di dichiarare che se Moira Orfei avesse studiato con costanza recitazione avrebbe potuto essere brava quanto Sophia Loren.
Domatrice di elefanti sul lavoro, di pubblico sullo schermo, e di uomini nella vita, Moira Orfei - che ama definirsi "una zingara di successo" - ha comunque sempre interpretato ruoli che si avvicinavano al suo personaggio pubblico. Fra i numerosi film ricordiamo "Casanova '70", con Marcello Mastroianni, "Totò e Cleopatra" e "Il Monaco di Monza" a fianco del principe Antonio de Curtis.
Muore a Brescia il 15 novembre 2015, poche settimane prima di compiere 84 anni.
Frasi di Moira Orfei
Donne sposate, non fatevi l'amica perchè lei si farà vostro marito!
Non potrei vivere senza circo! È un gran zibaldone in cui invecchi senza accorgertene.
Ho iniziato a esibirmi a sei anni in un balletto acrobatico con mia cugina e da allora non ho mai abbandonato il circo e la vita nomade. Oggi non mi esibisco più, se non nei saluti finali. Potrei starmene tranquilla nella mia villa a San Donà di Piave, ma adoro vivere sulle ruote e poi la mia carovana è lunga ventiquattro metri e larga otto, è come una casa!
Con il lavoro che faccio ho amici in tanti paesi. Sono una chiacchierona, con me è facile socializzare!
Circensi si nasce, come nel mio caso, oppure si diventa. Il nostro speaker ha due lauree, in economia e in ingegneria, ma è stato conquistato dalla magia del circo e non lo ha lasciato più. Anche mia nipote, che fa la quarta liceo, studia al mattino e si esercita sotto il tendone al pomeriggio. Non l'ha obbligata nessuno, ma vuole fare la circense.
Chi critica la presenza di animali al circo vuole farsi solo pubblicità, perché chi ama gli animali li tiene con sé. Io adoro gli elefanti, hanno l'intelligenza di un bambino di quattro anni. Pensate che uno costa 160 mila euro, perché dovrei trattarlo male?
Pietro Germi mi disse che se avessi studiato e imparato bene l'italiano, togliendo il mio accento bolognese, avrei potuto diventare come la Loren, ma io non ho mai voluto abbandonare il circo.
De Laurentiis mi consigliò il look. Mi disse di non cambiarlo mai, perché le donne che cambiano continuamente look non hanno personalità. Così da cinquant'anni mi trucco e pettino da sola tutti i giorni e in un'ora sono pronta. Il neo ce l'ho di natura, me lo scurisco e basta.
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Video Moira Orfei
Commenti
ha passato la vita a maltrattare pesantemente tanti animali, non la ritengo un'artista
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