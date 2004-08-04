Dino De Laurentiis
Biografia • Chi fa da sè fa per 600
Ad Hollywood lo chiamavano "il Cecil B. De Mille italiano" ed è stato in effetti un dei più grandi produttori cinematografici della nostra storia nazionale. Questo leggendario personaggio napoletano ha collaborato alla realizzazione di film quali: "Riso Amaro", "Guerra e pace", "Le notti di Cabiria", "Barabba", "II giustiziere della notte", "La Bibbia", "I tre giorni del Condor", "Ragtime", "King Kong", "Bounty", "Tai-Pan", "Dune", "Lo sbarco di Anzio" e "Conan il barbaro", solo per citarne alcuni.
Nato il giorno 8 agosto 1919 a Torre Annunziata in provincia di Napoli, Agostino De Laurentiis era figlio di un commerciante di pasta. Giovanissimo si trasferisce a Roma e nel biennio 1937-38 intraprende la carriera di attore iscrivendosi al Centro Sperimentale di Cinematografia. Capisce quasi subito che il suo posto è dietro e non davanti la macchina da presa e inizia così a produrre film.
Nel 1940 realizza "L'ultimo combattimento" di Pietro Ballerini, ma il primo vero successo arriva l'anno seguente con "L'amore canta" di Fernando Maria Poggioli. Dopo essere divenuto produttore esecutivo della Lux film comincia ad imporre la sua intuitività nella scelta dei copioni. Tra i tantissimi capolavori che produce, la cui lista sarebbe davvero troppo lunga, non vanno dimenticati "Napoli milionaria" di Eduardo De Filippo (1950), "Dov'è la libertà...??" di Roberto Rossellini (1952), "Miseria e nobiltà " di Mario Mattoli (1954) e "La grande guerra" di Mario Monicelli (1959).
Nel 1948 con Carlo Ponti costituisce la Ponti-De Laurentis con studi propri, e producono il primo film a colori realizzato in Italia, "Totò a colori" (1952) per la regia di Steno. Con Federico Fellini arriveranno "La strada" e il già citato "Le notti di Cabiria", ambedue premi Oscar per il miglior film straniero. Nel 1957 sposa l'attrice Silvana Mangano, morta purtroppo nel 1989. Dal loro matrimonio nasce una figlia Raffaella, che collaborerà con il padre.
Ricordando questo periodo di enorme successo per il cinema italiano Dino De Laurentiis afferma che "il neorealismo fu inventato dai giornali. L'industria italiana del cinema era così povera che non c'erano soldi per gli studios, per creare dei set, per andare dappertutto. Così si doveva girare tutto per strada".
Costruisce gli studi di Dinocittà nei dintorni di Roma, divenuta la sede di tantissime pellicole di prestigio internazionale. Negli anni '70 quando il cinema italiano viene penalizzato dalla legge che concede i sussidi solo ai film con il 100% di produzione italiana, si trasferisce negli Stati Uniti.
Anche in America produce pellicole di enorme successo: "I tre giorni del Condor" di Sidney Lumet (1975, con Robert Redford), "Il giustiziere della notte" di Michael Winner (1974, con Charles Bronson), i remake di "King Kong" di John Guillermin (1976) e di "Il Bounty" di Roger Donaldson (1984, con Mel Gibson) oltre al bellissimo "L'anno del dragone" del geniale Michael Cimino (di cui produrrà anni dopo anche "Ore disperate").
Tra le pellicole più recenti "Hannibal" di Ridley Scott - continuazione dell'altrettanto famoso "Il silenzio degli innocenti" di Jonathan Demme (1991) - con Anthony Hopkins e "U-571" di Jonathan Mostow.
Nel 1990 ha sposato Martha Schumacher con la quale ha prodotto: "Fenomeni paranormali incontrollabili", "L'occhio del gatto", "Codice Magnum", "La finestra della camera da letto" e "Crimini del cuore", candidato all'Oscar.
In 60 anni di carriera ha prodotto oltre 600 film in varie vesti produttive; ha ricevuto 33 candidature e più di 59 premi internazionali. Il 25 marzo 2001 gli è stato consegnato l'Oscar alla carriera.
Dino De Laurentiis si è spento il giorno 11 novembre 2010 a Los Angeles, all'età di 91 anni.
Aforismi di Dino De Laurentiis
Il film è il mondo dei sogni ed ogni essere umano ama sognare
Se la vita passa monotona non ha più interesse. Invece gli alti e i bassi le danno adrenalina, le danno voglia di riprendersi, e di ricominciare da capo.
Un giorno a Roma vidi attaccato al muro un manifesto del Centro Sperimentale dove spiegava chi voleva diventare attore, regista o far parte del mondo del cinema. Io a quell’epoca, senza esperienza, pensavo che il cinema fossero gli attori, non immaginavo cosa ci fosse dietro la macchina da presa. Feci un provino, mi misi su una sedia e mi dissero: fai finta di essere in barca e avere davanti a te una ragazza. Inventai lì per lì delle battute. Dopo un po’ ricevetti una lettera in cui si comunicava che ero ammesso al Centro sperimentale. Il giorno dopo partii per Roma all’avventura.
Il cinema non finirà mai perché il film è un grandissimo giocattolo nelle mani degli adulti e gli adulti non lo vogliono perdere.
Quando acquistai i diritti di King Kong per divertirmi chiamai Fellini che mi disse: lo faccio subito. Ma poi cambiò idea e non lo fece... immaginatevi un King Kong fatto da Fellini!
In Italia c’era la carta bollata devi chiedere il permesso anche per andare al gabinetto. In America si è liberi di fare quello che si vuole
Con Fellini è stato un rapporto di odio e d’amore ma soprattutto d’amore, grande amicizia.
Fui l’unico che capì "La strada". Vi racconto un episodio di Fellini a metà delle "Notti di Cabiria" ad un certo momento lui gira un personaggio che esce fuori dal tombino. Quando mi fece vedere i primi montaggi dissi: ma Federico quel personaggio ferma il film, tu uccidi la possibilità di Cabiria di essere un grande successo. Lui disse: no io non lo tocco. Una notte andai nel laboratorio e rubai letteralmente l’episodio e lo feci sparire. Lui ad un certo momento non trovò più questo episodio e montò il film senza. Uscì il film e ebbe un grande successo ma lui in cuor suo sapeva che ero stato io a portar via quell’episodio e in cuor suo sapeva che avevo fatto bene. Infatti molti anni dopo, quando io ero già in America mi chiama e mi dice: Dino adesso che il film è uscito e ha vinto l’Oscar me lo dai quel pezzo? E io glielo rimandai.
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